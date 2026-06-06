Spis treści: Skąd wziął się fenomen kaszaka? Polki robiły go na potęgę Czy kaszak jest popularny również dziś? Przepis na tradycyjny kaszak

Skąd wziął się fenomen kaszaka? Polki robiły go na potęgę

Ciasta PRL-u są dość specyficzne. Mają niewiele składników, są szybkie i banalne. Wśród nich pojawia się kaszak. Popularność kaszaka w czasach PRL-u nie była przypadkowa. W okresie, gdy dostęp do wielu produktów był ograniczony, gospodynie domowe musiały wykazywać się kreatywnością. Kasza manna, mleko, cukier, masło oraz herbatniki należały do produktów stosunkowo łatwo dostępnych i niedrogich.

Dzięki temu można było przygotować efektowny deser dla całej rodziny bez konieczności używania piekarnika czy drogich dodatków. Co więcej, kaszak był sycący, delikatny i smakował zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Nazwy te pochodzą od głównego składnika deseru, czyli kaszy manny. W różnych regionach Polski funkcjonowały odmienne określenia. "Kaszak" był nazwą potoczną, "grysikowiec" wywodził się od dawnego określenia kaszy manny - grysiku, natomiast "mannowiec" bezpośrednio nawiązywał do jej nazwy handlowej.

Choć nazwy się różniły, przepis pozostawał bardzo podobny: gęsta masa z kaszy manny przekładana warstwami herbatników.

Czy kaszak jest popularny również dziś?

Masę grysikową możesz przygotować w wersji kakaowej. CanvaPro INTERIA.PL

W ostatnich latach można zaobserwować powrót do tradycyjnych receptur i smaków dzieciństwa. Coraz więcej osób poszukuje prostych przepisów bez skomplikowanych składników, dlatego kaszak ponownie zyskuje popularność.

Jego zaletą jest nie tylko łatwość przygotowania, ale także możliwość modyfikowania przepisu. Do masy można dodać bakalie, wiórki kokosowe, aromat waniliowy czy kawę. Niektórzy przekładają warstwy dodatkowo powidłami śliwkowymi lub dżemem porzeczkowym, które przełamują słodycz deseru.

Coś co wyróżnia to ciasto wśród innych, to to, że herbatniki po kilku godzinach w lodówce miękną i tworzą warstwy przypominające biszkopt.

Przepis na tradycyjny kaszak

Ciasto kaszak wyróżnia się banalnym wykonaniem 123RF/PICSEL

Składniki

Masa z kaszy manny:

1 litr mleka

1 szklanka kaszy manny

200 g masła

1 szklanka cukru

3 czubate łyżki kakao

Dodatki i polewa:

około 250 g herbatników (np. Petit Beurre)

ulubiona polewa czekoladowa lub polewa z kakao

Jak zrobić kaszak krok po kroku?

1. Przygotowanie masy

Do garnka wlej mleko, dodaj masło, cukier oraz kakao. Całość podgrzewaj, aż składniki się połączą, a następnie doprowadź do wrzenia.

2. Dodanie kaszy manny

Do gotującej się mieszanki wsypuj stopniowo kaszę manną, cały czas energicznie mieszając trzepaczką. Gotuj na małym ogniu przez kilka minut, aż masa stanie się bardzo gęsta i zacznie odchodzić od ścianek garnka.

3. Układanie warstw

Formę o wymiarach około 20 x 30 cm wyłóż papierem do pieczenia. Na dnie ułóż pierwszą warstwę herbatników, następnie rozprowadź część gorącej masy. Powtarzaj warstwy, aż wykorzystasz wszystkie składniki.

4. Chłodzenie

Ostatnią warstwę powinny stanowić herbatniki. Ciasto pozostaw do ostygnięcia, a następnie schładzaj w lodówce przez kilka godzin, najlepiej przez całą noc.

5. Dekoracja

Przed podaniem polej wierzch polewą czekoladową. Możesz dodatkowo udekorować ciasto startą czekoladą, kakao, płatkami migdałów lub posiekanymi orzechami.

Kaszak to doskonały przykład na to, że najprostsze przepisy często okazują się najlepsze. Ten niepozorny deser od dekad gości na polskich stołach i mimo upływu lat nie traci swoich zwolenników. Delikatna masa z kaszy manny, miękkie herbatniki i czekoladowa polewa tworzą połączenie, które przywołuje wspomnienia dzieciństwa i domowej kuchni sprzed lat.

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