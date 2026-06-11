Kupuję kilka kilogramów i robię to co roku. Najlepszy sposób na ogórki gruntowe
Już wkrótce rozpocznie się sezon na ogórki gruntowe - jedne z najpopularniejszych warzyw polskiego lata. Są tanie, łatwo dostępne i wyjątkowo uniwersalne, dlatego co roku trafiają zarówno do sałatek, jak i domowych przetworów. Co warto przygotować z ogórków gruntowych i dlaczego właśnie latem smakują najlepiej?
Spis treści:
- Sezon na ogórki gruntowe trwa krótko. Warto go wykorzystać
- Mizeria z ogórków gruntowych. Prosty dodatek idealny na lato
- Te ogórki znikają ze spiżarni jako pierwsze. Sekret tkwi w zalewie
Sezon na ogórki gruntowe trwa krótko. Warto go wykorzystać
Pierwsze polskie ogórki gruntowe pojawiają się zwykle na początku lipca, a ich największy wysyp przypada na sierpień. To właśnie wtedy są najtańsze, najbardziej aromatyczne i chrupiące. W szczycie sezonu kilogram można kupić nawet za kilka złotych, dlatego wiele osób zaopatruje się w większe ilości.
Ogórki gruntowe składają się głównie z wody, dlatego warto jeść je podczas upałów. Są lekkie, orzeźwiające i świetnie komponują się z innymi sezonowymi warzywami. Można przygotować z nich zarówno szybkie dodatki do obiadu, jak i zapasy na zimę.
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Mizeria z ogórków gruntowych. Prosty dodatek idealny na lato
Trudno wyobrazić sobie letni obiad bez mizerii. To jeden z najprostszych sposobów na wykorzystanie świeżych ogórków gruntowych. Doskonale smakuje w towarzystwie młodych ziemniaków, kotletów czy dań z grilla.
Sekret dobrej mizerii tkwi w odpowiednim zbalansowaniu smaków. Oprócz śmietany warto dodać odrobinę soku z cytryny lub niewielką ilość octu jabłkowego. Smak podkreśli także szczypta cukru i świeży koperek.
Przed połączeniem składników pokrojone w cienkie plasterki ogórki dobrze jest lekko posolić i odstawić na kilka minut. Dzięki temu puszczą nadmiar wody i surówka zachowa idealną konsystencję. Najlepiej przygotować ją tuż przed podaniem i schłodzić przez kilkanaście minut w lodówce.
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Te ogórki znikają ze spiżarni jako pierwsze. Sekret tkwi w zalewie
Jeśli znudziły ci się klasyczne kiszonki, warto spróbować ogórków w zalewie miodowo-octowej. Łączą przyjemną słodycz z delikatną kwasowością i świetnie sprawdzają się jako dodatek do mięs, grillowanych potraw czy deski wędlin.
Składniki:
- 1 kg ogórków gruntowych
- 2 ząbki czosnku
- 2 liście laurowe
- 4 ziarna ziela angielskiego
- 4 ziarna czarnego pieprzu
Zalewa:
- 1 litr wody
- 200 ml octu
- 150 g miodu
- 180 g cukru
- 2 płaskie łyżeczki soli do przetworów
Sposób przygotowania:
- Dokładnie umyj i wyparz słoiki oraz zakrętki.
- Ogórki umyj, odetnij końcówki i pokrój w grubsze plastry.
- Przygotuj zalewę - zagotuj wodę, zdejmij z ognia, a następnie dodaj ocet, miód, cukier i sól. Mieszaj do całkowitego rozpuszczenia składników.
- Do każdego słoika włóż czosnek, liść laurowy, ziele angielskie i pieprz.
- Ułóż pokrojone ogórki i zalej je gorącą zalewą.
- Dokładnie zakręć słoiki.
- Pasteryzuj przez około 10-15 minut, a następnie pozostaw do wystudzenia.
Tak przygotowane ogórki można przechowywać przez wiele miesięcy. Ich słodko-kwaśny smak sprawia, że świetnie sprawdzają się nie tylko jako dodatek do obiadu, ale również jako przekąska podczas spotkań przy grillu czy rodzinnych uroczystości.
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