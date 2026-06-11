Kupuję kilka kilogramów i robię to co roku. Najlepszy sposób na ogórki gruntowe

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Już wkrótce rozpocznie się sezon na ogórki gruntowe - jedne z najpopularniejszych warzyw polskiego lata. Są tanie, łatwo dostępne i wyjątkowo uniwersalne, dlatego co roku trafiają zarówno do sałatek, jak i domowych przetworów. Co warto przygotować z ogórków gruntowych i dlaczego właśnie latem smakują najlepiej?

Szklane, duże słoiki wypełnione ogórkami gruntowymi pokrojonymi w paski
Co zrobić z ogórków gruntowych?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Sezon na ogórki gruntowe trwa krótko. Warto go wykorzystać
  2. Mizeria z ogórków gruntowych. Prosty dodatek idealny na lato
  3. Te ogórki znikają ze spiżarni jako pierwsze. Sekret tkwi w zalewie

Sezon na ogórki gruntowe trwa krótko. Warto go wykorzystać

Pierwsze polskie ogórki gruntowe pojawiają się zwykle na początku lipca, a ich największy wysyp przypada na sierpień. To właśnie wtedy są najtańsze, najbardziej aromatyczne i chrupiące. W szczycie sezonu kilogram można kupić nawet za kilka złotych, dlatego wiele osób zaopatruje się w większe ilości.

Ogórki gruntowe składają się głównie z wody, dlatego warto jeść je podczas upałów. Są lekkie, orzeźwiające i świetnie komponują się z innymi sezonowymi warzywami. Można przygotować z nich zarówno szybkie dodatki do obiadu, jak i zapasy na zimę.

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Mizeria z ogórków gruntowych. Prosty dodatek idealny na lato

Trudno wyobrazić sobie letni obiad bez mizerii. To jeden z najprostszych sposobów na wykorzystanie świeżych ogórków gruntowych. Doskonale smakuje w towarzystwie młodych ziemniaków, kotletów czy dań z grilla.

Sekret dobrej mizerii tkwi w odpowiednim zbalansowaniu smaków. Oprócz śmietany warto dodać odrobinę soku z cytryny lub niewielką ilość octu jabłkowego. Smak podkreśli także szczypta cukru i świeży koperek.

Przed połączeniem składników pokrojone w cienkie plasterki ogórki dobrze jest lekko posolić i odstawić na kilka minut. Dzięki temu puszczą nadmiar wody i surówka zachowa idealną konsystencję. Najlepiej przygotować ją tuż przed podaniem i schłodzić przez kilkanaście minut w lodówce.

Plasterki świeżego ogórka wymieszane z gęstą śmietaną w dużej, ceramicznej misce.
Mizeria to najlepszy dodatek do obiadu na latoAnita Walczewska/Dzien Dobry TVNEast News

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Te ogórki znikają ze spiżarni jako pierwsze. Sekret tkwi w zalewie

Jeśli znudziły ci się klasyczne kiszonki, warto spróbować ogórków w zalewie miodowo-octowej. Łączą przyjemną słodycz z delikatną kwasowością i świetnie sprawdzają się jako dodatek do mięs, grillowanych potraw czy deski wędlin.

Składniki:

  • 1 kg ogórków gruntowych
  • 2 ząbki czosnku
  • 2 liście laurowe
  • 4 ziarna ziela angielskiego
  • 4 ziarna czarnego pieprzu

Zalewa:

  • 1 litr wody
  • 200 ml octu
  • 150 g miodu
  • 180 g cukru
  • 2 płaskie łyżeczki soli do przetworów

Sposób przygotowania:

  1. Dokładnie umyj i wyparz słoiki oraz zakrętki.
  2. Ogórki umyj, odetnij końcówki i pokrój w grubsze plastry.
  3. Przygotuj zalewę - zagotuj wodę, zdejmij z ognia, a następnie dodaj ocet, miód, cukier i sól. Mieszaj do całkowitego rozpuszczenia składników.
  4. Do każdego słoika włóż czosnek, liść laurowy, ziele angielskie i pieprz.
  5. Ułóż pokrojone ogórki i zalej je gorącą zalewą.
  6. Dokładnie zakręć słoiki.
  7. Pasteryzuj przez około 10-15 minut, a następnie pozostaw do wystudzenia.

Tak przygotowane ogórki można przechowywać przez wiele miesięcy. Ich słodko-kwaśny smak sprawia, że świetnie sprawdzają się nie tylko jako dodatek do obiadu, ale również jako przekąska podczas spotkań przy grillu czy rodzinnych uroczystości.

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