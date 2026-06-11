Spis treści: Sezon na ogórki gruntowe trwa krótko. Warto go wykorzystać Mizeria z ogórków gruntowych. Prosty dodatek idealny na lato Te ogórki znikają ze spiżarni jako pierwsze. Sekret tkwi w zalewie

Sezon na ogórki gruntowe trwa krótko. Warto go wykorzystać

Pierwsze polskie ogórki gruntowe pojawiają się zwykle na początku lipca, a ich największy wysyp przypada na sierpień. To właśnie wtedy są najtańsze, najbardziej aromatyczne i chrupiące. W szczycie sezonu kilogram można kupić nawet za kilka złotych, dlatego wiele osób zaopatruje się w większe ilości.

Ogórki gruntowe składają się głównie z wody, dlatego warto jeść je podczas upałów. Są lekkie, orzeźwiające i świetnie komponują się z innymi sezonowymi warzywami. Można przygotować z nich zarówno szybkie dodatki do obiadu, jak i zapasy na zimę.

Mizeria z ogórków gruntowych. Prosty dodatek idealny na lato

Trudno wyobrazić sobie letni obiad bez mizerii. To jeden z najprostszych sposobów na wykorzystanie świeżych ogórków gruntowych. Doskonale smakuje w towarzystwie młodych ziemniaków, kotletów czy dań z grilla.

Sekret dobrej mizerii tkwi w odpowiednim zbalansowaniu smaków. Oprócz śmietany warto dodać odrobinę soku z cytryny lub niewielką ilość octu jabłkowego. Smak podkreśli także szczypta cukru i świeży koperek.

Przed połączeniem składników pokrojone w cienkie plasterki ogórki dobrze jest lekko posolić i odstawić na kilka minut. Dzięki temu puszczą nadmiar wody i surówka zachowa idealną konsystencję. Najlepiej przygotować ją tuż przed podaniem i schłodzić przez kilkanaście minut w lodówce.

Mizeria to najlepszy dodatek do obiadu na lato Anita Walczewska/Dzien Dobry TVN East News

Te ogórki znikają ze spiżarni jako pierwsze. Sekret tkwi w zalewie

Jeśli znudziły ci się klasyczne kiszonki, warto spróbować ogórków w zalewie miodowo-octowej. Łączą przyjemną słodycz z delikatną kwasowością i świetnie sprawdzają się jako dodatek do mięs, grillowanych potraw czy deski wędlin.

Składniki:

1 kg ogórków gruntowych

2 ząbki czosnku

2 liście laurowe

4 ziarna ziela angielskiego

4 ziarna czarnego pieprzu

Zalewa:

1 litr wody

200 ml octu

150 g miodu

180 g cukru

2 płaskie łyżeczki soli do przetworów

Sposób przygotowania:

Dokładnie umyj i wyparz słoiki oraz zakrętki. Ogórki umyj, odetnij końcówki i pokrój w grubsze plastry. Przygotuj zalewę - zagotuj wodę, zdejmij z ognia, a następnie dodaj ocet, miód, cukier i sól. Mieszaj do całkowitego rozpuszczenia składników. Do każdego słoika włóż czosnek, liść laurowy, ziele angielskie i pieprz. Ułóż pokrojone ogórki i zalej je gorącą zalewą. Dokładnie zakręć słoiki. Pasteryzuj przez około 10-15 minut, a następnie pozostaw do wystudzenia.

Tak przygotowane ogórki można przechowywać przez wiele miesięcy. Ich słodko-kwaśny smak sprawia, że świetnie sprawdzają się nie tylko jako dodatek do obiadu, ale również jako przekąska podczas spotkań przy grillu czy rodzinnych uroczystości.

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