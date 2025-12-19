Czy warto kupować gotowe pierogi i uszka na święta?

Boże Narodzenie nierozerwalnie kojarzy się z dobrym jedzeniem i tradycyjnymi potrawami, których wręcz nie może zabraknąć na wigilijnym stole. Wśród nich królują uszka i pierogi - obydwie opcje najczęściej są wypełnione kapustą i grzybami.

Ich robienie, zwłaszcza dla większej ilości osób, jest czasochłonne. Nie każdy w trakcie świąt może sobie na to pozwolić, lub zwyczajnie nie potrafi tego robić lub nie ma ochoty spędzać tyle czasu w kuchni. Dlatego w obecnych czasach coraz popularniejsze staje się kupowanie gotowych produktów.

Jeżeli już decydujemy się na taki zakup, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka rzeczy tak, by kupić najmniej przetworzoną, a tym samym - zdrową - żywność.

Na ten fakt uwagę zwróciła Katarzyna Bosacka, która od lat podpowiada Polakom w wyborach żywieniowych i wyjaśnia nieścisłości na etykietach spożywczych tak, by podczas zakupów nie wpaść w pułapkę.

Czy według specjalistki warto kupować gotowe produkty? Katarzyna Bosacka nie mówi stanowczego "nie", ale mówi także, na co zwrócić uwagę, wybierając takie "paczkowane" uszka i pierogi.

Dobre uszka? Zdaniem Katarzyny Bosackiej mają w sobie tylko grzyby

Co powinny mieć w sobie dobre uszka? 123RF/PICSEL

Uszka w połączeniu z czerwonym barszczem, a w niektórych regionach - z zupą grzybową - to rozgrzewające danie, które gości na wigilijnym stole.

Jak w swoim nagraniu w mediach społecznościowych przekonuje Katarzyna Bosacka, te tradycyjne powinny być wyłącznie z grzybami.

"Najlepiej, żeby były to grzyby leśne" - zaznacza na początku Bosacka.

Pokazała paczkę uszek, które zawierały 23 proc. podgrzybków i borowików, co jest dobrym wynikiem zdaniem specjalistki.

Pierogi z kapustą i grzybami. Na co uważać?

W święta wiele osób nie wyobraża sobie nie zjeść pierogów z kapustą i grzybami Piotr Molecki East News

"Jeśli kupujemy pierogi z kapustą i grzybami, to dobry producent przede wszystkim zaznaczy, ile jest w środku farszu, a ile jest ciasta. Przykład: 50 proc. ciasta, 50 proc. farszu" - wyjaśnia na wstępie Katarzyna Bosacka.

Specjalistka zwraca też uwagę na jeden szczegół w tym świątecznym daniu, jeżeli decydujemy się go zakupić. Chodzi o sam farsz, gdzie zdaniem ekspertki producenci nieco "oszukują" kupujących. Zamiast grzybów leśnych, jak właśnie podgrzybki, czy borowiki, dodają do farszu pieczarki.

"Są tańsze i Polska jest największym producentem pieczarek w Europie" - wyjaśnia Katarzyna Bosacka powód takiej zamiany.

Przy okazji na koniec wywodu Bosacka podkreśliła, by szukać gotowych uszek i pierogów bez wypełniaczy, ulepszaczy i konserwantów, co da nam pewność, że produkt jest dla nas bezpieczny i zdrowy.

W przypadku kupnych pierogów i uszek warto też zwrócić uwagę na skład samego ciasta. Powinien być jak najprostszy i możliwie najbardziej zbliżony do domowego. To właśnie krótka i czytelna lista składników jest najlepszym wyznacznikiem jakości produktu oraz jego wartości smakowej. Dobre ciasto na pierogi nie wymaga skomplikowanych dodatków ani technologicznych ulepszaczy i konserwantów.

W najlepszym wariancie skład ciasta na pierogi powinien obejmować mąkę pszenną, wodę, sól oraz - choć nie jest to konieczne - jaja, które poprawiają strukturę i smak. Taki zestaw składników w pełni wystarcza do uzyskania elastycznego, delikatnego ciasta, które po ugotowaniu nie rozpada się i dobrze komponuje się z farszem. W produktach wyższej jakości można spotkać również niewielki dodatek oleju lub tłuszczu roślinnego, który zwiększa plastyczność ciasta, a czasem także mąkę z pszenicy durum.

