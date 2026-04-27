Kurczak, cukinia i pomidory. Pomysł na szybki obiad

Ten zestaw wygląda skromnie, ale od strony odżywczej jest zaskakująco dobrze złożony. Kurczak dostarcza pełnowartościowego białka, czyli takiego, które zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy wykorzystywane przez organizm do regeneracji i budowy tkanek. W 100 gramach filetu znajdziemy zwykle około 20-23 gramów białka, a przy tym niewielką ilość tłuszczu. To dlatego danie daje uczucie sytości na dłużej, ale nie powoduje ciężkości. Obok białka pojawiają się także witaminy z grupy B, szczególnie B3 (niacyna) i B6, wspierające metabolizm i układ nerwowy.

Cukinia wnosi lekkość, nawodnienie i cenne mikroelementy. Składa się głównie z wody, dlatego zwiększa objętość posiłku bez podbijania kaloryczności. Jednocześnie dostarcza potasu, który pomaga regulować ciśnienie krwi, oraz niewielkich ilości witaminy C i beta-karotenu, czyli roślinnego barwnika wspierającego wzrok i kondycję skóry. Po krótkim podsmażeniu mięknie i chłonie smak sosu.

Jeśli chcesz, żeby sos do kurczaka był bardzo kremowy, dodaj do niego serek mascarpone

Pomidory domykają całość od strony wartości i charakteru. Pod wpływem temperatury uwalniają likopen - czerwony pigment o silnych właściwościach antyoksydacyjnych, który wspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Z tego powodu po obróbce cieplnej często mają większy potencjał niż na surowo. Do tego dochodzi witamina C, potas i lekka kwasowość, która przełamuje smak mięsa. Z pomidorów możemy przygotować naturalny sos, bez dodatku mąki czy śmietany.

Całość spina oliwa z oliwek - źródło jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, które dobrze wpisują się w nowoczesny model żywienia. Tłuszcz poprawia smak i jednocześnie pomaga organizmowi przyswajać składniki obecne w warzywach, zwłaszcza te rozpuszczalne w tłuszczach. Połączenie kurczaka, pomidora i cukinii, to pomysł na szybkie, bezglutenowe i dobrze zbilansowane danie.

Składniki na 3-4 porcje:

500-600 g filetu z kurczaka,

1 średnia cukinia

2-3 dojrzałe pomidory, puszka pomidorów krojonych albo 250 g pomidorków koktajlowych,

1 średnia cebula,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki oliwy,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

1/2 łyżeczki oregano,

szczypta chili albo pieprzu cayenne,

sól i pieprz,

garść świeżej bazylii albo natki,

opcjonalnie: kilka oliwek, odrobina soku z cytryny, 2 łyżki tartego parmezanu.

Proporcje można bez problemu dopasować do własnego apetytu i tego, co akurat masz pod ręką. Warto jednak pamiętać o jednej zasadzie, którą od lat powtarzają dietetycy inspirowani stylem śródziemnomorskim: warzyw w takim daniu nigdy nie jest za dużo. Zwiększają objętość porcji i sprawiają, że obiad jest sycący i jednocześnie nie obciąża układu pokarmowego.

Jak przygotować krok po kroku?

Ten przepis nie wymaga ani doświadczenia, ani specjalnego przygotowania. Wystarczy, że masz w domu wszystkie składniki, a obiad będzie gotowy w 15 minut.

Pokrój kurczaka w równe kawałki i oprósz solą, pieprzem, papryką oraz oregano. Odstaw na kilka minut. Cebulę pokrój w piórka, czosnek drobno posiekaj. Cukinię pokrój w półplasterki lub kostkę, a pomidory w średnie kawałki. Rozgrzej patelnię z oliwą. Wrzuć mięso i smaż 4-5 minut bez ciągłego mieszania, aż złapie kolor. Przełóż na talerz. Na tej samej patelni zeszklij cebulę i czosnek. Dodaj cukinię pokrojoną w półplasterki. Smaż krótko, 3-4 minuty, aż lekko zmięknie, ale nadal będzie sprężysta. Dorzuć pomidory. Duś kilka minut, aż puszczą sok i utworzą naturalny sos. Włóż z powrotem kurczaka. Podgrzewaj jeszcze chwilę, aż mięso będzie gotowe w środku. Na końcu dodaj świeże zioła i ewentualnie odrobinę soku z cytryny.

Temperatura wewnętrzna kurczaka powinna osiągnąć 74°C , ponieważ wtedy spada ryzyko obecności bakterii chorobotwórczych. Krótkie, intensywne smażenie pozwala zachować soczystość mięsa, ponieważ ogranicza utratę soków z włókien mięśniowych.

Co można dodać, aby podkręcić smak?

Ten przepis aż się prosi o drobne kulinarne "podkręcenie", ponieważ jego siłą jest neutralna, dobrze zbudowana baza. Wystarczy jeden składnik, żeby zmienić kierunek całego dania. Najbardziej oczywiste dodatki to oliwki albo kapary. Można dodać je pod koniec smażenia, kiedy sos już się zawiązał, a całe danie od razu nabierze ostrzejszego charakteru. Pojawi się lekka słoność i wytrawność, która świetnie kontruje miękki smak cukinii i naturalną słodycz pomidorów.

Jeśli zależy ci na głębi, warto sięgnąć po wędzoną paprykę. Nadaje potrawie lekko dymny aromat i sprawia, że smak wydaje się bardziej złożony, jakby całość spędziła więcej czasu na ogniu. W tym samym kierunku idą zioła, choć każde robi to na swój sposób. Tymianek buduje bardziej wyrazisty, wytrawny profil, oregano nadaje daniu śródziemnomorskiego tonu, a świeża bazylia rozjaśnia i odświeża całość tuż przed podaniem.

Ciekawym dodatkiem jest także mascarpone. Wystarczy jedna łyżka dodana pod koniec duszenia, aby sos zrobił się bardziej kremowy i łagodniejszy w odbiorze. Pomidory tracą część swojej kwasowości, a całość nabiera delikatniejszego, bardziej "otulającego" smaku

Na finiszu dobrze sprawdzają się składniki, które "domykają" smak. Parmezan albo grana padano, starte na gorące danie, tworzą cienką, aromatyczną warstwę i wprowadzają przyjemną słoność z lekką nutą orzechową. Całość robi się pełniejsza i bardziej wyrazista. Jeśli wolisz coś delikatniejszego, lepiej sięgnąć po fetę - kruszy się miękko, daje świeżą, lekko kwaskową nutę i świetnie łączy się z pomidorowym sosem. Ciekawie działa również odrobina skórki z cytryny. Ten jeden szczegół potrafi całkowicie odmienić odbiór potrawy, ponieważ wydobywa aromaty i dodaje lekkości bez zmiany struktury.

Na koniec można pójść jeszcze w stronę bardziej sycącą i dorzucić ciecierzycę, ryż, makaron albo białą fasolę. Sos staje się gęstszy, porcja bardziej konkretna, a danie zaczyna przypominać pełnowartościowy obiad z jednej patelni.

Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów © 2026 Associated Press