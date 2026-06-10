Mój ulubiony domowy syrop - najpyszniejszy na świecie

Choć przez ostatnich kilka sezonów miałam przerwę, do jej czasu przygotowywałam na początku czerwca zapas jednego z najlepszych syropów domowych. Mowa oczywiście o syropie z kwiatów czarnego bzu. Mimo, że wiele osób kojarzy tę roślinę raczej z jej owocami - niewielkimi, czarnymi kuleczkami, które również są pełne witamin i antyoksydantów, prawdziwa wyjątkowość smaku (ale też właściwości) kryje się właśnie w kwiatach. Nie tylko pięknie pachną, ale są źródłem wielu wartościowych składników odżywczych:

flawonoidy (m.in. rutyna, kwercetyna, kemferol) - działają przeciwutleniająco

kwasy fenolowe - pomagają neutralizować wolne rodniki

olejek eteryczny - odpowiada za charakterystyczny aromat

witamina C - występuje w niewielkich ilościach

garbniki i śluzy roślinne - mogą łagodzić podrażnienia gardła

minerały - śladowe ilości potasu, wapnia i magnezu

Domowy syrop z kwiatów czarnego bzu to naturalne remedium na przeziębienie, spadek odporności, kaszel, działa też napotnie i dostarcza organizmowi solidną dawkę zdrowia. Ale na tym nie koniec. Mimo, że wiele osób, które nim obdarowuję czeka na okres jesienno-zimowy by mieć w zanadrzu naturalny sposób na walkę z wirusami, ja cenię przede wszystkim niepowtarzalny smak i aromat syropu. Zawsze to powtarzałam: nie ma lepszej lemioniady niż ta przyrządzona na bazie tego syropu.

Syrop z kwiatów czarnego bzu to podstawa najlepszej lemoniady na świecie 123RF/PICSEL

Sklepowe soki i syropy z kwiatów czarnego bzu są bardzo drogie, a co gorsza - zawierają od kilku do kilkudziesięciu procent ekstraktu z samych kwiatów. To kompletnie nie to, co domowy, pełen cudownego aromatu i smaku sok. Zawsze rozdaję część słoiczków, bo to doskonały prezent lub miły gest w kierunku przyjaciół i rodziny. Bo, co tu dużo mówić - takiego specyfiku po prostu w sklepie się nie da znaleźć.

To ostatni moment, by zebrać dojrzałe baldachy kwiatów, bowiem niedługo będą przekwitać. Warto wybierać te w pełni rozwinięte i rosnące z dala od dróg, by nie było w nich zanieczyszczeń. Cała reszta to kwestia tylko kilku podstawowych składników i chwili czasu. Koniecznie skorzystajcie z przepisu, który nigdy mnie nie zawiódł.

Domowy syrop z kwiatów czarnego bzu - przepis

To ostatni moment, by zebrać kwiaty czarnego bzu zanim przekwitną 123RF/PICSEL

Składniki 40-50 baldachów kwiatów czarnego bzu

1 l wody

sok wyciśnięty z 4 cytryn

0,5 kg cukru 1 godz. 0 min 3-4

Przygotowanie:

Najpierw warto wyłożyć zerwane kwiaty na białym obrusie/szmatce, by ewakuwowały się z nich ewentualne robaczki. Następnie odcinamy grubsze łodyżki, by nie ryzykować goryczki w soku. Na każdy litr wody potrzebujemy 40-50 baldachów, jeśli chcemy więcej soku lub zebraliśmy więcej kwiatów, wszystkie składniki odpowiednio zwiększamy. Kwiaty wrzucamy do wrzącej wody. Nie gotujemy! Wyłączamy gaz, przykrywamy, odstawiamy na min. 12 godzin. Kwiaty "oddadzą" swój smak i aromat. Następnego dnia przecedzamy. Kwiatów się pozbywamy, a do powstałego płynu dodajemy odpowiednią ilość cukru i soku z cytryny (warto przelewać go przez sitko). Podgrzewamy wszystko tylko do momentu, w którym zacznie wrzeć. Wtedy przelewamy syrop do wyparzonych słoiczków/buteleczek. Możemy je zapasteryzować, ale ja stawiam słoiki do góry dnem i bez problemu nakrętki się "zasysają", a sok się nie psuje. Gotowe!

Próbowaliście już syropu z kwiatów czarnego bzu?

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