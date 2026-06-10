Kwiaty zbieram teraz, bo za chwilę przekwitną. Robię z nich mój rarytas
Co roku robię go na początku czerwca i nie wyobrażam sobie bez niego lata. Domowy syrop z kwiatów czarnego bzu zachwyca aromatem, smakiem i prostotą wykonania. To nie tylko naturalne wsparcie odporności, ale też sekret najlepszej lemoniady, jaką można przygotować w domu.
Mój ulubiony domowy syrop - najpyszniejszy na świecie
Choć przez ostatnich kilka sezonów miałam przerwę, do jej czasu przygotowywałam na początku czerwca zapas jednego z najlepszych syropów domowych. Mowa oczywiście o syropie z kwiatów czarnego bzu. Mimo, że wiele osób kojarzy tę roślinę raczej z jej owocami - niewielkimi, czarnymi kuleczkami, które również są pełne witamin i antyoksydantów, prawdziwa wyjątkowość smaku (ale też właściwości) kryje się właśnie w kwiatach. Nie tylko pięknie pachną, ale są źródłem wielu wartościowych składników odżywczych:
- flawonoidy (m.in. rutyna, kwercetyna, kemferol) - działają przeciwutleniająco
- kwasy fenolowe - pomagają neutralizować wolne rodniki
- olejek eteryczny - odpowiada za charakterystyczny aromat
- witamina C - występuje w niewielkich ilościach
- garbniki i śluzy roślinne - mogą łagodzić podrażnienia gardła
- minerały - śladowe ilości potasu, wapnia i magnezu
Domowy syrop z kwiatów czarnego bzu to naturalne remedium na przeziębienie, spadek odporności, kaszel, działa też napotnie i dostarcza organizmowi solidną dawkę zdrowia. Ale na tym nie koniec. Mimo, że wiele osób, które nim obdarowuję czeka na okres jesienno-zimowy by mieć w zanadrzu naturalny sposób na walkę z wirusami, ja cenię przede wszystkim niepowtarzalny smak i aromat syropu. Zawsze to powtarzałam: nie ma lepszej lemioniady niż ta przyrządzona na bazie tego syropu.
Sklepowe soki i syropy z kwiatów czarnego bzu są bardzo drogie, a co gorsza - zawierają od kilku do kilkudziesięciu procent ekstraktu z samych kwiatów. To kompletnie nie to, co domowy, pełen cudownego aromatu i smaku sok. Zawsze rozdaję część słoiczków, bo to doskonały prezent lub miły gest w kierunku przyjaciół i rodziny. Bo, co tu dużo mówić - takiego specyfiku po prostu w sklepie się nie da znaleźć.
To ostatni moment, by zebrać dojrzałe baldachy kwiatów, bowiem niedługo będą przekwitać. Warto wybierać te w pełni rozwinięte i rosnące z dala od dróg, by nie było w nich zanieczyszczeń. Cała reszta to kwestia tylko kilku podstawowych składników i chwili czasu. Koniecznie skorzystajcie z przepisu, który nigdy mnie nie zawiódł.
Domowy syrop z kwiatów czarnego bzu - przepis
Składniki
- 40-50 baldachów kwiatów czarnego bzu
- 1 l wody
- sok wyciśnięty z 4 cytryn
- 0,5 kg cukru
Przygotowanie:
- Najpierw warto wyłożyć zerwane kwiaty na białym obrusie/szmatce, by ewakuwowały się z nich ewentualne robaczki.
- Następnie odcinamy grubsze łodyżki, by nie ryzykować goryczki w soku.
- Na każdy litr wody potrzebujemy 40-50 baldachów, jeśli chcemy więcej soku lub zebraliśmy więcej kwiatów, wszystkie składniki odpowiednio zwiększamy.
- Kwiaty wrzucamy do wrzącej wody. Nie gotujemy!
- Wyłączamy gaz, przykrywamy, odstawiamy na min. 12 godzin. Kwiaty "oddadzą" swój smak i aromat.
- Następnego dnia przecedzamy. Kwiatów się pozbywamy, a do powstałego płynu dodajemy odpowiednią ilość cukru i soku z cytryny (warto przelewać go przez sitko).
- Podgrzewamy wszystko tylko do momentu, w którym zacznie wrzeć. Wtedy przelewamy syrop do wyparzonych słoiczków/buteleczek.
- Możemy je zapasteryzować, ale ja stawiam słoiki do góry dnem i bez problemu nakrętki się "zasysają", a sok się nie psuje.
- Gotowe!
Próbowaliście już syropu z kwiatów czarnego bzu?
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