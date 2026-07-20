Latem na śniadanie robię obłędnie pyszne bułeczki z wiśniami. Mają mnóstwo białka
Latem uwielbiam lekkie śniadania na słodko. Zawsze staram się wygospodarować na tyle czasu, aby spokojnie delektować się aromatyczną poranną kawą, a do kawy... No właśnie, najlepiej coś owocowego, delikatnie słodkiego, ale zarazem niepozbawionego wartości odżywczych.
Domowe drożdżowe ciasto jest idealnym wyborem na śniadanie. Nie za słodkie, ale wartościowe (to dobre źródło witamin z grupy B). Potrafi wypełnić dom jedynym w swoim rodzaju aromatem, takim, który kojarzy się z rodzinnym ciepłem i komfortem.
Masa twarogowa to nie tylko wzbogacenie smaku. To także porcja wartościowego białka, które sprawia, że bułeczki-ślimaczki to nie tylko słodka przekąska, ale też całkiem pożywne śniadanie.
Do tego spora ilość sezonowych owoców. Ja uwielbiam wiśnie w tego rodzaju wypiekach, ale świetnie sprawdzą się też porzeczki, maliny czy agrest.
No i najlepsza część - forma ślimaczków, dzięki którym ciasto łatwo dzieli się na porcje, z których każda jest sowicie i równomiernie wypełniona pysznym nadzieniem. Tylko odrywać i jeść!
Drożdżowe ślimaczki z twarogiem i wiśniami
Składniki
Składniki
Ciasto
- 500 g mąki pszennej (typ 450–550)
- 250 ml letniego mleka
- 25 g świeżych drożdży (lub 7 g drożdży instant)
- 70 g cukru
- 1 jajko
- 1 żółtko
- 60 g roztopionego masła
- 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
- ½ łyżeczki soli
Masa twarogowa
- 250 g twarogu półtłustego
- 1 żółtko
- 3 łyżki cukru
- 1 łyżeczka cukru wanilinowego
- 1 łyżka miękkiego masła
- 1 łyżeczka skrobi ziemniaczanej lub budyniu waniliowego w proszku
Nadzienie wiśniowe
- 400–500 g wydrylowanych wiśni (świeżych lub mrożonych)
- 2–3 łyżki cukru
- 1½ łyżki skrobi ziemniaczanej
- 1 łyżeczka soku z cytryny (opcjonalnie)
Dodatkowo
- 1 jajko do posmarowania
- 1–2 łyżki cukru do posypania
- masło do wysmarowania formy
Przygotowanie
Do letniego mleka dodaj: pokruszone drożdże, łyżkę cukru, 2 łyżki mąki. Wymieszaj i odstaw na 10-15 minut, aż zaczyn się spieni.
Do miski wsyp mąkę i sól. Dodaj: wyrośnięty zaczyn, jajko, żółtko, resztę cukru, wanilię.
Wyrabiaj około 5 minut.
Na końcu wlewaj stopniowo roztopione, przestudzone masło i wyrabiaj jeszcze 8-10 minut, aż ciasto będzie miękkie, gładkie i elastyczne. Przykryj i odstaw do wyrośnięcia na około 1-1,5 godziny. Powinno podwoić objętość.
Twaróg rozgnieć widelcem lub zmiksuj. Dodaj: żółtko, cukier, cukier wanilinowy, masło, skrobię. Wymieszaj na gładką, dość gęstą masę.
Wiśnie wydryluj a następnie wymieszaj z cukrem oraz skrobią. Dzięki temu sok zgęstnieje podczas pieczenia i nie wypłynie.
Wyrośnięte ciasto rozwałkuj na prostokąt około 35 × 45 cm. Rozsmaruj na nim masę twarogową, a następnie rozłóż równomiernie wiśnie. Zwiń całość w ciasną roladę. Pokrój na 8-10 grubych ślimaków.
Naczynie do pieczenia (około 28 × 20 cm lub okrągłe o średnicy 28-30 cm) wysmaruj masłem. Ułóż ślimaczki z niewielkimi odstępami. Przykryj i pozostaw na 30-40 minut.
Posmaruj bułeczki roztrzepanym jajkiem. Posyp delikatnie cukrem. Piecz w temperaturze 180°C (góra-dół) przez 30-35 minut, aż będą mocno złociste. Jeżeli zbyt szybko się rumienią, przykryj je luźno folią aluminiową pod koniec pieczenia.