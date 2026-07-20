Domowe drożdżowe ciasto jest idealnym wyborem na śniadanie. Nie za słodkie, ale wartościowe (to dobre źródło witamin z grupy B). Potrafi wypełnić dom jedynym w swoim rodzaju aromatem, takim, który kojarzy się z rodzinnym ciepłem i komfortem.

Masa twarogowa to nie tylko wzbogacenie smaku. To także porcja wartościowego białka, które sprawia, że bułeczki-ślimaczki to nie tylko słodka przekąska, ale też całkiem pożywne śniadanie.

Do tego spora ilość sezonowych owoców. Ja uwielbiam wiśnie w tego rodzaju wypiekach, ale świetnie sprawdzą się też porzeczki, maliny czy agrest.

No i najlepsza część - forma ślimaczków, dzięki którym ciasto łatwo dzieli się na porcje, z których każda jest sowicie i równomiernie wypełniona pysznym nadzieniem. Tylko odrywać i jeść!

Drożdżowe ślimaczki z twarogiem i wiśniami

Składniki

Składniki Ciasto 500 g mąki pszennej (typ 450–550)

250 ml letniego mleka

25 g świeżych drożdży (lub 7 g drożdży instant)

70 g cukru

1 jajko

1 żółtko

60 g roztopionego masła

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

½ łyżeczki soli Masa twarogowa 250 g twarogu półtłustego

1 żółtko

3 łyżki cukru

1 łyżeczka cukru wanilinowego

1 łyżka miękkiego masła

1 łyżeczka skrobi ziemniaczanej lub budyniu waniliowego w proszku Nadzienie wiśniowe 400–500 g wydrylowanych wiśni (świeżych lub mrożonych)

2–3 łyżki cukru

1½ łyżki skrobi ziemniaczanej

1 łyżeczka soku z cytryny (opcjonalnie) Dodatkowo 1 jajko do posmarowania

1–2 łyżki cukru do posypania

masło do wysmarowania formy

Przygotowanie

Do letniego mleka dodaj: pokruszone drożdże, łyżkę cukru, 2 łyżki mąki. Wymieszaj i odstaw na 10-15 minut, aż zaczyn się spieni.

Do miski wsyp mąkę i sól. Dodaj: wyrośnięty zaczyn, jajko, żółtko, resztę cukru, wanilię.

Wyrabiaj około 5 minut.

Na końcu wlewaj stopniowo roztopione, przestudzone masło i wyrabiaj jeszcze 8-10 minut, aż ciasto będzie miękkie, gładkie i elastyczne. Przykryj i odstaw do wyrośnięcia na około 1-1,5 godziny. Powinno podwoić objętość.

Twaróg rozgnieć widelcem lub zmiksuj. Dodaj: żółtko, cukier, cukier wanilinowy, masło, skrobię. Wymieszaj na gładką, dość gęstą masę.

Wiśnie wydryluj a następnie wymieszaj z cukrem oraz skrobią. Dzięki temu sok zgęstnieje podczas pieczenia i nie wypłynie.

Wyrośnięte ciasto rozwałkuj na prostokąt około 35 × 45 cm. Rozsmaruj na nim masę twarogową, a następnie rozłóż równomiernie wiśnie. Zwiń całość w ciasną roladę. Pokrój na 8-10 grubych ślimaków.

Naczynie do pieczenia (około 28 × 20 cm lub okrągłe o średnicy 28-30 cm) wysmaruj masłem. Ułóż ślimaczki z niewielkimi odstępami. Przykryj i pozostaw na 30-40 minut.

Posmaruj bułeczki roztrzepanym jajkiem. Posyp delikatnie cukrem. Piecz w temperaturze 180°C (góra-dół) przez 30-35 minut, aż będą mocno złociste. Jeżeli zbyt szybko się rumienią, przykryj je luźno folią aluminiową pod koniec pieczenia.

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