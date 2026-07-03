Spis treści: Grecki klasyk o wyrazistym smaku Jak przygotować htipiti? Z czym podawać grecką pastę?

Grecki klasyk o wyrazistym smaku

Htipiti to tradycyjny dip wywodzący się z kuchni greckiej. Jego nazwa oznacza "ubity" i nawiązuje do sposobu przygotowania, czyli dokładnego mieszania składników do uzyskania kremowej konsystencji. W zależności od preferencji pasta może być całkowicie gładka lub nieco bardziej grudkowata - właśnie taka wersja jest szczególnie ceniona w Grecji.

Podstawą htipiti jest słony ser feta połączony z pieczoną czerwoną papryką. Smak uzupełniają oliwa z oliwek extra virgin, czerwony ocet winny oraz odrobina pieprzu cayenne, który nadaje paście delikatnej ostrości. Dodatek łagodnego sera, takiego jak anthotyro lub ricotta, sprawia, że całość staje się bardziej kremowa i zyskuje subtelniejszy charakter.

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Jak przygotować htipiti?

Do przygotowania pasty będą potrzebne:

Składniki:

400 g sera feta,

150 g sera anthotyro lub ricotty,

250 g pieczonej czerwonej papryki,

4 łyżki oliwy z oliwek extra virgin,

1 łyżka czerwonego octu winnego,

1/2 łyżeczki pieprzu cayenne.

Sposób przygotowania:

Do kielicha blendera lub robota kuchennego włóż fetę, ser anthotyro (lub ricottę), pieczoną paprykę, oliwę, ocet winny i pieprz cayenne. Miksuj składniki do uzyskania kremowej konsystencji. Tradycyjna grecka wersja htipiti jest lekko grudkowata, dlatego nie trzeba blendować pasty całkowicie na gładko. Przełóż gotową pastę do miseczki i przed podaniem skrop oliwą z oliwek. Możesz udekorować ją płatkami suszonej papryki lub świeżymi ziołami.

Pastę przygotujesz z zaledwie 10 minut funandrejss 123RF/PICSEL

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Z czym podawać grecką pastę?

Najczęściej htipiti serwuje się z chlebem pita, chrupiącymi grzankami lub pieczywem na zakwasie. Doskonale komponuje się również z chipsami z pity, krakersami oraz paluszkami grissini. To także świetny dip do świeżych warzyw, takich jak marchew, ogórek czy seler naciowy.

Możliwości wykorzystania tej greckiej pasty są jednak znacznie większe. Po lekkim podgrzaniu może pełnić rolę aromatycznego sosu do pieczonego łososia, dorsza czy pstrąga, a także kurczaka lub indyka. Htipiti dobrze smakuje również jako dodatek do carpaccio z buraka albo farsz do papryki, cukinii czy pomidorów. Wystarczy zagęścić ją odrobiną bułki tartej, by zamienić prostą pastę w bazę pełnowartościowego dania obiadowego.

To właśnie uniwersalność sprawia, że htipiti od lat cieszy się popularnością w Grecji. Kilka łatwo dostępnych składników i zaledwie kilkanaście minut wystarczą, by przygotować aromatyczny dodatek, który może odmienić smak codziennych posiłków.

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