Spis treści: Dlaczego coraz więcej osób rezygnuje ze spożycia mąki pszennej? Lazania z cukinii bez makaronu. Jak zrobić to pożywne danie?

Dlaczego coraz więcej osób rezygnuje ze spożycia mąki pszennej?

Mimo iż najnowsze zalecenia dietetyczne mówią, że nie należy bać się mąki, a wybierać raczej produkty pełnoziarniste, a nie rafinowane, niektórzy są zmuszeni ograniczać posiłki pszenne do minimum lub też całkowicie z nich rezygnować. Powodem może być np. celiakia, alergie na gluten czy insulinooporność. Coraz częściej zdarza się, że po spożyciu pszenicy pojawiają się także dolegliwości trawienne, wypryski czy inne zmiany skórne.

Z uwagi na ten fakt wiele osób ogranicza spożycie mąki pszennej, zastępując ją bezglutenowymi zamiennikami lub... warzywami. Okazuje się bowiem, że pyszne spaghetti, pizzę czy lazanię można zrobić również z kalafiora, marchewki bądź cukinii. W mediach społecznościowych nie brakuje pomysłów na wyśmienite potrawy z wykorzystaniem sezonowych warzyw. Są bardzo pożywne, sycące, bogate w witaminy oraz błonnik i na ogół proste w przygotowaniu.

Cukinia to smaczne i uniwersalne warzywo, które można wykorzystać na wiele sposobów 123RF/PICSEL

Lazania z cukinii bez makaronu. Jak zrobić to pożywne danie?

Przepisem na niezwykle apetyczną lazanię z cukinii bez makaronu podzieliła się ostatnio Katarzyna Puławska, twórczyni profilu o nazwie "Ona ciągle gotuje". Autorka specjalizuje się w dietetycznych przepisach "low carb", bez użycia cukru. Potrawa jaką proponuje przyrządzić z cukinii jest prosta w przygotowaniu, a efekt końcowy widoczny w rolce na Instagramie sprawa, że na sam widok cieknie ślinka.

Składniki:

cukinia - 700 g

sól - 5 g

Farsz:

mięso mielone wołowe 5% tłuszczu - 400 g

cebula - 80 g

czosnek - 10 g

passata pomidorowa - 400 g

koncentrat pomidorowy - 30 g

oliwa - 10 g

oregano suszone - 2 g

bazylia suszona - 2 g

pieprz - 2 g

sól - 3 g

Dodatkowo:

mozzarella tarta - 300 g

parmezan tarty - 40 g

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Sposób przygotowania:

Cukinię pokrój w cienkie plastry przy pomocy mandoliny lub obieraczki. Posól plastry cukinii i odstaw na 15 minut, aby puściły wodę. Dokładnie osusz cukinię ręcznikiem papierowym. Na małej mocy palnika rozgrzej oliwę i zeszklij cebulę. Dodaj czosnek, następnie mięso i smaż do zarumienienia. Dodaj passatę, koncentrat oraz przyprawy. Gotuj około 10 minut, aż sos lekko zgęstnieje. Dno naczynia żaroodpornego wyłóż cienką warstwą sosu. Ułóż warstwę plastrów cukinii, posyp częścią mozzarelli. Dodaj kolejną warstwę sosu. Powtarzaj warstwy do wyczerpania składników. Na wierzchu rozłóż pozostałą mozzarellę i posyp parmezanem. Piekarnik 180 stopni, 35-40 minut. Airfryer 180 stopni, ok. 25-30 minut. Po upieczeniu odstaw na min 10 minut, aby lazania lepiej się kroiła, w razie potrzeby ostatnie 2-3 minuty zwiększ do 190 stopni, aby ser mocniej się zarumienił.

TIP: Im dokładniej odciśniesz cukinię po posoleniu, tym lazania będzie bardziej zwarta i nie puści nadmiaru wody podczas pieczenia - czytamy na profilu "Ona ciągle gotuje".



