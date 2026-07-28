Spis treści:
- Dlaczego coraz więcej osób rezygnuje ze spożycia mąki pszennej?
- Lazania z cukinii bez makaronu. Jak zrobić to pożywne danie?
Dlaczego coraz więcej osób rezygnuje ze spożycia mąki pszennej?
Mimo iż najnowsze zalecenia dietetyczne mówią, że nie należy bać się mąki, a wybierać raczej produkty pełnoziarniste, a nie rafinowane, niektórzy są zmuszeni ograniczać posiłki pszenne do minimum lub też całkowicie z nich rezygnować. Powodem może być np. celiakia, alergie na gluten czy insulinooporność. Coraz częściej zdarza się, że po spożyciu pszenicy pojawiają się także dolegliwości trawienne, wypryski czy inne zmiany skórne.
Z uwagi na ten fakt wiele osób ogranicza spożycie mąki pszennej, zastępując ją bezglutenowymi zamiennikami lub... warzywami. Okazuje się bowiem, że pyszne spaghetti, pizzę czy lazanię można zrobić również z kalafiora, marchewki bądź cukinii. W mediach społecznościowych nie brakuje pomysłów na wyśmienite potrawy z wykorzystaniem sezonowych warzyw. Są bardzo pożywne, sycące, bogate w witaminy oraz błonnik i na ogół proste w przygotowaniu.
Lazania z cukinii bez makaronu. Jak zrobić to pożywne danie?
Przepisem na niezwykle apetyczną lazanię z cukinii bez makaronu podzieliła się ostatnio Katarzyna Puławska, twórczyni profilu o nazwie "Ona ciągle gotuje". Autorka specjalizuje się w dietetycznych przepisach "low carb", bez użycia cukru. Potrawa jaką proponuje przyrządzić z cukinii jest prosta w przygotowaniu, a efekt końcowy widoczny w rolce na Instagramie sprawa, że na sam widok cieknie ślinka.
Składniki:
- cukinia - 700 g
- sól - 5 g
Farsz:
- mięso mielone wołowe 5% tłuszczu - 400 g
- cebula - 80 g
- czosnek - 10 g
- passata pomidorowa - 400 g
- koncentrat pomidorowy - 30 g
- oliwa - 10 g
- oregano suszone - 2 g
- bazylia suszona - 2 g
- pieprz - 2 g
- sól - 3 g
Dodatkowo:
- mozzarella tarta - 300 g
- parmezan tarty - 40 g
Sposób przygotowania:
- Cukinię pokrój w cienkie plastry przy pomocy mandoliny lub obieraczki.
- Posól plastry cukinii i odstaw na 15 minut, aby puściły wodę.
- Dokładnie osusz cukinię ręcznikiem papierowym.
- Na małej mocy palnika rozgrzej oliwę i zeszklij cebulę. Dodaj czosnek, następnie mięso i smaż do zarumienienia.
- Dodaj passatę, koncentrat oraz przyprawy. Gotuj około 10 minut, aż sos lekko zgęstnieje.
- Dno naczynia żaroodpornego wyłóż cienką warstwą sosu.
- Ułóż warstwę plastrów cukinii, posyp częścią mozzarelli.
- Dodaj kolejną warstwę sosu.
- Powtarzaj warstwy do wyczerpania składników.
- Na wierzchu rozłóż pozostałą mozzarellę i posyp parmezanem.
- Piekarnik 180 stopni, 35-40 minut.
- Airfryer 180 stopni, ok. 25-30 minut.
- Po upieczeniu odstaw na min 10 minut, aby lazania lepiej się kroiła, w razie potrzeby ostatnie 2-3 minuty zwiększ do 190 stopni, aby ser mocniej się zarumienił.
TIP: Im dokładniej odciśniesz cukinię po posoleniu, tym lazania będzie bardziej zwarta i nie puści nadmiaru wody podczas pieczenia - czytamy na profilu "Ona ciągle gotuje".