Lekka i chrupiąca panierka w kilka chwil. Kotlety będą wyborne

Szukasz smacznej alternatywy dla klasycznej panierki do kotletów? Idealnie sprawdzi się "panko" - wyjątkowo chrupiąca i lekka. Możesz kupić gotową w sklepie lub przygotować samodzielnie w kilka chwil. Jeśli raz spróbujesz, już nigdy nie wrócisz do tej tradycyjnej.

Panierkę do kotletów warto zrobić samodzielnie. Zajmie to naprawdę niewiele czasu
Panierkę do kotletów warto zrobić samodzielnie. Zajmie to naprawdę niewiele czasu

Spis treści:

  1. Dlaczego warto zrobić samodzielnie panierkę panko?
  2. Jak przygotować panierkę panko? Przepis krok po kroku

Dlaczego warto zrobić samodzielnie panierkę panko?

Mimo iż gotowych panierek w sklepach jest cała masa, większość z nich zawiera szkodliwe dla zdrowia dodatki. Przygotowując ją samodzielnie w domu masz pewność, że nie trujesz siebie i bliskich. Chrupiącą panierkę zrobisz w kilka chwil, bez najmniejszego trudu. Ponadto możesz przechowywać ją w pojemniku przez wiele tygodni, bez obaw, że się zepsuje. Ta wyjątkowo chrupiąca o nazwie "panko" daje efekt "złotej skórki" bez nadmiaru tłuszczu - jest więc mniej kaloryczna i nie powoduje problemów trawiennych. Podpowiadamy jak ją przygotować.

Jak przygotować panierkę panko? Przepis krok po kroku

Przygotowanie panierki jest dziecinnie proste, a kluczem do sukcesu będzie wykonanie grubszych płatków pieczywa i wysuszenie ich w odpowiedniej temperaturze. Istotne jest także studzenie - tego etapu nie należy pomijać, jeśli zależy ci na odpowiedniej chrupkości i możliwości długiego przechowywania. Będziesz potrzebować tylko jednego lub dwóch składników.

Kotlet i ziemniaki posypane szczypiorkiem na białym talerzu
Panierka panko chłodnie mniej tłuszczu niż tradycyjna i jest wyjątkowo chrupiąca

Składniki

  • 4-5 bułek pszennych – mogą być czerstwe ale nie muszą
  • 1 łyżka mąki ziemniaczanej (opcjonalnie) – zapewni panierce lepszą przyczepność do mięsa

Sposób przygotowania

1.Skórki z bułek odetnij i wykorzystaj np. do przygotowania grzanek.

2.Miąższ bułek pokrój na kawałki.

3.Wrzuć pieczywo do miksera (razem z mąką ziemniaczaną) i rozdrobnij na grube okruszki.

4.Rozsyp powstałe okruchy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.

5.Włóż do piekarnika nagrzanego do 150 st. C (grzałka góra-dół) i podgrzewaj przez 20 minut. Okruszki nie powinny się zarumienić, a pozostać jasne.

6. Po wyjęciu z piekarnika odstaw do całkowitego ostygnięcia.

7.Gotową panierkę przesyp do słoika, szczelnie zamknij i przechowuj w suchym, chłodnym miejscu do kilku tygodni.

