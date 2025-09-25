Spis treści: Dlaczego warto zrobić samodzielnie panierkę panko? Jak przygotować panierkę panko? Przepis krok po kroku

Dlaczego warto zrobić samodzielnie panierkę panko?

Mimo iż gotowych panierek w sklepach jest cała masa, większość z nich zawiera szkodliwe dla zdrowia dodatki. Przygotowując ją samodzielnie w domu masz pewność, że nie trujesz siebie i bliskich. Chrupiącą panierkę zrobisz w kilka chwil, bez najmniejszego trudu. Ponadto możesz przechowywać ją w pojemniku przez wiele tygodni, bez obaw, że się zepsuje. Ta wyjątkowo chrupiąca o nazwie "panko" daje efekt "złotej skórki" bez nadmiaru tłuszczu - jest więc mniej kaloryczna i nie powoduje problemów trawiennych. Podpowiadamy jak ją przygotować.

Jak przygotować panierkę panko? Przepis krok po kroku

Przygotowanie panierki jest dziecinnie proste, a kluczem do sukcesu będzie wykonanie grubszych płatków pieczywa i wysuszenie ich w odpowiedniej temperaturze. Istotne jest także studzenie - tego etapu nie należy pomijać, jeśli zależy ci na odpowiedniej chrupkości i możliwości długiego przechowywania. Będziesz potrzebować tylko jednego lub dwóch składników.

Składniki 4-5 bułek pszennych – mogą być czerstwe ale nie muszą

1 łyżka mąki ziemniaczanej (opcjonalnie) – zapewni panierce lepszą przyczepność do mięsa

Sposób przygotowania

1.Skórki z bułek odetnij i wykorzystaj np. do przygotowania grzanek.

2.Miąższ bułek pokrój na kawałki.

3.Wrzuć pieczywo do miksera (razem z mąką ziemniaczaną) i rozdrobnij na grube okruszki.

4.Rozsyp powstałe okruchy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.

5.Włóż do piekarnika nagrzanego do 150 st. C (grzałka góra-dół) i podgrzewaj przez 20 minut. Okruszki nie powinny się zarumienić, a pozostać jasne.

6. Po wyjęciu z piekarnika odstaw do całkowitego ostygnięcia.

7.Gotową panierkę przesyp do słoika, szczelnie zamknij i przechowuj w suchym, chłodnym miejscu do kilku tygodni.

