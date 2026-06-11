Spis treści: Paneer - co to za ser? Jak ugrilować ser paneer?

Paneer - co to za ser?

Na myśl o grillowaniu pierwsze skojarzenie mamy zwykle z kiełbaskami, karkówką i szaszłykami. Niektórzy uwielbiają grillować także pieczywo, warzywa, jak również różne, nadające się do tego typu obróbki sery.

Zazwyczaj sięgamy po te najbardziej popularne jak camember czy halloumi - bo są łatwo dostępne, sprawdzone i smaczne. Jeśli jednak chcesz tym razem przyrządzić coś innego, a tym samym pozytywnie zaskoczyć gości, rozważ zakupienie sera, którego popularność w naszym kraju dopiero rośnie.

Chodzi konkretnie o indyjski twaróg o nazwie paneer, charakteryzujący się zwartą, miękką strukturą i łagodny smakiem. W przeciwieństwie do serów żółtych, po podgrzaniu nie rozpływa się, dlatego będzie idealnym wyborem na grilla czy do usmażenia na patelni.

Co ciekawe, paneer powstaje ze świeżego mleka krowiego lub bawolego poprzez jego zakwaszenie i oddzielenie serwatki. Nie używa się do tego podpuszczki, co oznacza, że jest produktem w 100 procentach wegetariańskim. Z natury jest to ser delikatny w smaku, mleczny i niesłony. Z tego też względu można doprawić do wedle uznania, zamarynować, bądź zjeść w jego naturalnej postaci. Będzie więc alternatywą dla osób, które niespecjalnie przepadają za serami mocno słonymi i preferują łagodniejsze smaki. Ma ponadto nieco mniej tłuszczu i kalorii aniżeli halloumi czy camemebert, co czyni go "lżejszą", lepiej strawną alternatywą.

Jak ugrilować ser paneer?

Grillowanie sera paneer jest naprawdę banalne. Wstępnie należy pokroić go na mniejsze kawałki - w kostkę lub plastry. Jeśli lubisz potrawy wyraziste w smaku, warto go wcześniej zamarynować np. w jogurcie greckim z dodatkiem ulubionych przypraw - czosnku, oregano, ziół prowansalskich, wędzonej i słodkiej papryki, kurkumy, chilli, a także odrobiny soku z cytryny.

Możesz także wybrać typowo indyjską mieszankę, dzięki które ser zyska ciekawy, orientalny smak i aromat. Świetnie sprawdzi się np. garam masala lub też dedykowana do tego konkretnego produktu mieszanka o nazwie "paneer Tikka".

Marynowane przez minimum godzinę kawałki sera wystarczy przełożyć na ruszt grilla i piec, dopóki zyska złocisty kolor po obu stronach.

Paneer świetnie sprawdzi się jako składnik szaszłyków Deposit 123RF/PICSEL

Grillowany paneer doskonale sprawdzi się na talerzu jako dodatek do mięs, a także składnik szaszłyków, sałatek czy nadzienie tortilli oraz pit. Świetnie smakuje także w towarzystwie słodko-słonych dipów - z mango czy brzoskwiniami. Ser paneer kupisz w dobrze zaopatrzonych dyskontach lub sklepach z żywnością orientalną.

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

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