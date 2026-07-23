Spis treści:
- Co można zrobić z cukinii?
- Placki cukiniowe z fetą i koperkiem. Przepis, który będziesz odtwarzać wielokrotnie
Co można zrobić z cukinii?
Cukinie to warzywa wyjątkowe - nie dość, że zdrowe, smaczne i niskokaloryczne, to bardzo uniwersalne - w kuchni można je wykorzystać na wiele sposobów. Z cukinii możesz zrobić pyszną zupę krem, wykorzystać do przyrządzenia lecza, wegetariańskich i mięsnych gulaszy, potrawek z makaronem czy ryżem, omletów oraz wypieków. Szczególnie smaczną opcją jest także cukinia faszerowana, panierowana w bułce tartej lub wyśmienite, smażone placki. Ta ostatnia opcja dla wielu smakoszy stała się obowiązkowym puntem cotygodniowego menu. Jak przygotować chrupiące, wyraziste w smaku cukiniowe placki? Kluczem są dwa dodatki.
Placki cukiniowe z fetą i koperkiem. Przepis, który będziesz odtwarzać wielokrotnie
Placki z cukinii na obiad do doskonały wybór dla tych, którzy szukają inspiracji na lekki i pyszny obiad. Można podawać je solo, lub w towarzystwie mięsa i ulubionej surówki. Świetnie smakują też z dodatkiem jogurtowo-czosnkowego sosu. Ich przygotowania jest banalne i wymaga zaopatrzenia się jedynie w kilka składników. Można zrobić je w uproszczonej wersji (podobnie jak placki ziemniaczane), z jajkiem, mąką i przyprawami. Proponujemy jednak użyć dodatkowo sera feta i koperku - te dwa składniki sprawią, że placki cukiniowe zyskają wyrazisty charakter oraz wspaniały aromat. Co zatem będzie potrzebne?
Składniki:
- 1 średnia cukinia
- 100 g sera feta
- 4 łyżki mąki
- 1 duże jajko
- 2 łyżki posiekanego koperku
- 1 łyżka posiekanego szczypiorku (opcjonalnie)
- sól, pieprz, tłuszcz do smażenia
Sposób przygotowania:
- Cukinię umyć, odciąć końce, a następnie zetrzeć na tarce na grubych oczkach. Dodać łyżeczkę soli i odstawić na około 20-30 min, po tym czasie odcisnąć z nadmiaru wody.
- Do odciśniętej cukinii dodaj jajko, mąkę, posiekany szczypiorek, pokruszony lub pokrojony w kostkę ser feta oraz przyprawy.
- Niewielki placki smażyć na mocno rozgrzanej patelni polanej olejem, z obu stron na lekko złocisty kolor.
- Układać partiami na talerzu wyłożonym ręcznikiem papierowym.
- Gotowe placki podawać od razu po przygotowaniu, w towarzystwie jogurtowego dipu lub śmietany.
Smacznego!