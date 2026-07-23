Spis treści: Co można zrobić z cukinii? Placki cukiniowe z fetą i koperkiem. Przepis, który będziesz odtwarzać wielokrotnie

Co można zrobić z cukinii?

Cukinie to warzywa wyjątkowe - nie dość, że zdrowe, smaczne i niskokaloryczne, to bardzo uniwersalne - w kuchni można je wykorzystać na wiele sposobów. Z cukinii możesz zrobić pyszną zupę krem, wykorzystać do przyrządzenia lecza, wegetariańskich i mięsnych gulaszy, potrawek z makaronem czy ryżem, omletów oraz wypieków. Szczególnie smaczną opcją jest także cukinia faszerowana, panierowana w bułce tartej lub wyśmienite, smażone placki. Ta ostatnia opcja dla wielu smakoszy stała się obowiązkowym puntem cotygodniowego menu. Jak przygotować chrupiące, wyraziste w smaku cukiniowe placki? Kluczem są dwa dodatki.

Aby placki z cukinii były wyraziste w smaku, warto dodać do nich ser feta 123RF/PICSEL

Placki cukiniowe z fetą i koperkiem. Przepis, który będziesz odtwarzać wielokrotnie

Placki z cukinii na obiad do doskonały wybór dla tych, którzy szukają inspiracji na lekki i pyszny obiad. Można podawać je solo, lub w towarzystwie mięsa i ulubionej surówki. Świetnie smakują też z dodatkiem jogurtowo-czosnkowego sosu. Ich przygotowania jest banalne i wymaga zaopatrzenia się jedynie w kilka składników. Można zrobić je w uproszczonej wersji (podobnie jak placki ziemniaczane), z jajkiem, mąką i przyprawami. Proponujemy jednak użyć dodatkowo sera feta i koperku - te dwa składniki sprawią, że placki cukiniowe zyskają wyrazisty charakter oraz wspaniały aromat. Co zatem będzie potrzebne?

Składniki:

1 średnia cukinia

100 g sera feta

4 łyżki mąki

1 duże jajko

2 łyżki posiekanego koperku

1 łyżka posiekanego szczypiorku (opcjonalnie)

sól, pieprz, tłuszcz do smażenia

Sposób przygotowania:

Cukinię umyć, odciąć końce, a następnie zetrzeć na tarce na grubych oczkach. Dodać łyżeczkę soli i odstawić na około 20-30 min, po tym czasie odcisnąć z nadmiaru wody. Do odciśniętej cukinii dodaj jajko, mąkę, posiekany szczypiorek, pokruszony lub pokrojony w kostkę ser feta oraz przyprawy. Niewielki placki smażyć na mocno rozgrzanej patelni polanej olejem, z obu stron na lekko złocisty kolor. Układać partiami na talerzu wyłożonym ręcznikiem papierowym. Gotowe placki podawać od razu po przygotowaniu, w towarzystwie jogurtowego dipu lub śmietany.

Smacznego!



