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Lekkie, chrupiące i przepyszne. Te placki smaż latem jak najczęściej

InteriaKobieta Redakcja

Co na obiad zamiast oklepanych, znudzonych już kotletów czy panierowanych ryb? Z pomocą w obiadowych dylematach przychodzi warzywo, które należy do letnich, polskich rarytasów, a mianowicie - cukinia. Przygotowane z niej placki są tak pyszne, że niejeden mięsożerca będzie prosił o dokładkę.

Placki z cukinii z sosem śmietanowym i posiekanym szczypiorkiem na białym talerzu obok miseczki dipu.
Placki z cukinii to lżejsza alternatywa dla ziemniaczanych. Są mniej kaloryczne, a równie pyszne123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Co można zrobić z cukinii?
  2. Placki cukiniowe z fetą i koperkiem. Przepis, który będziesz odtwarzać wielokrotnie

Co można zrobić z cukinii?

Cukinie to warzywa wyjątkowe - nie dość, że zdrowe, smaczne i niskokaloryczne, to bardzo uniwersalne - w kuchni można je wykorzystać na wiele sposobów. Z cukinii możesz zrobić pyszną zupę krem, wykorzystać do przyrządzenia lecza, wegetariańskich i mięsnych gulaszy, potrawek z makaronem czy ryżem, omletów oraz wypieków. Szczególnie smaczną opcją jest także cukinia faszerowana, panierowana w bułce tartej lub wyśmienite, smażone placki. Ta ostatnia opcja dla wielu smakoszy stała się obowiązkowym puntem cotygodniowego menu. Jak przygotować chrupiące, wyraziste w smaku cukiniowe placki? Kluczem są dwa dodatki.

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Złociste placki warzywne z ziołami, towarzyszą im świeże pomidory oraz porcja białego sosu w miseczce.
Aby placki z cukinii były wyraziste w smaku, warto dodać do nich ser feta123RF/PICSEL

Placki cukiniowe z fetą i koperkiem. Przepis, który będziesz odtwarzać wielokrotnie

Placki z cukinii na obiad do doskonały wybór dla tych, którzy szukają inspiracji na lekki i pyszny obiad. Można podawać je solo, lub w towarzystwie mięsa i ulubionej surówki. Świetnie smakują też z dodatkiem jogurtowo-czosnkowego sosu. Ich przygotowania jest banalne i wymaga zaopatrzenia się jedynie w kilka składników. Można zrobić je w uproszczonej wersji (podobnie jak placki ziemniaczane), z jajkiem, mąką i przyprawami. Proponujemy jednak użyć dodatkowo sera feta i koperku - te dwa składniki sprawią, że placki cukiniowe zyskają wyrazisty charakter oraz wspaniały aromat. Co zatem będzie potrzebne?

Składniki:

  • 1 średnia cukinia
  • 100 g sera feta
  • 4 łyżki mąki
  • 1 duże jajko
  • 2 łyżki posiekanego koperku
  • 1 łyżka posiekanego szczypiorku (opcjonalnie)
  • sól, pieprz, tłuszcz do smażenia

Sposób przygotowania:

  1. Cukinię umyć, odciąć końce, a następnie zetrzeć na tarce na grubych oczkach. Dodać łyżeczkę soli i odstawić na około 20-30 min, po tym czasie odcisnąć z nadmiaru wody.
  2. Do odciśniętej cukinii dodaj jajko, mąkę, posiekany szczypiorek, pokruszony lub pokrojony w kostkę ser feta oraz przyprawy.
  3. Niewielki placki smażyć na mocno rozgrzanej patelni polanej olejem, z obu stron na lekko złocisty kolor.
  4. Układać partiami na talerzu wyłożonym ręcznikiem papierowym.
  5. Gotowe placki podawać od razu po przygotowaniu, w towarzystwie jogurtowego dipu lub śmietany.

Smacznego!


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