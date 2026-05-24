Truskawkowy odpowiednik włoskiego klasyka

Kultowy włoski deser tiramisu ma wiele "wariacji" - oprócz klasycznej wersji kawowej, powstają ciekawe wersje z orzechami, owocami i przeróżnymi dodatkami.

Teraz, gdy pojawiły się pierwsze truskawki, a coraz więcej osób korzysta z promocji na te owoce, warto przygotować deser bez pieczenia w stylu włoskiego klasyka. "Tiramisu" truskawkowe to obłędnie pyszny przekładaniec, który bez trudu przygotujesz we własnej kuchni, a smakować będzie jak w renomowanej kawiarni. Wystarczy tylko kilka produktów i pół godziny spędzone w kuchni, by rodzina i znajomi dopytywali o przepis. Uwaga, bo ten truskawkowo-biszkoptowy przekładaniec znika w mgnieniu oka.

Dodatkowym atutem truskawkowego "tiramisu" jest możliwość przygotowania go w słoiczkach czy niewielkich pudełeczkach. Tak zwane monoporcje są wygodne do serwowania podczas rodzinnych spotkań, ale także idealnie nadadzą się do zapakowania na piknik czy grilla ze znajomymi. Koniecznie wypróbuj ten niepozorny deser.

Truskawkowe "tiramisu" - przepis

Raz zrobisz to truskawkowe "tiramisu" i z pewnością będziesz wracać do tego przepisu

Składniki 500 g świeżych truskawek

250 g podłużnych biszkoptów

500 g serka mascarpone

300 ml śmietanki 30% lub 36%

3-4 łyżki cukru pudru

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

sok z połowy cytryny

ok. 150 ml schłodzonej herbaty lub mleka do nasączania biszkoptów

kilka truskawek do dekoracji

opcjonalnie: starta biała czekolada lub listki mięty 30 min 3-4

Przygotowanie:

Truskawki umyj i usuń szypułki. Około 350 g zmiksuj z sokiem z połowy cytryny na gładki sos, a resztę pokrój na plasterki lub małe kawałki. Schłodzoną śmietankę ubij na sztywno z cukrem pudrem i ekstraktem waniliowym. Dodaj mascarpone i miksuj krótko, tylko do połączenia składników. Przygotuj formę. Biszkopty szybko zanurzaj w schłodzonej herbacie lub mleku i układaj na dnie. Na biszkoptach rozprowadź część musu truskawkowego, następnie wyłóż warstwę kremu mascarpone i dodaj świeże kawałki truskawek. Ułóż kolejną warstwę nasączonych biszkoptów i powtórz wszystkie warstwy. Wierzch wyrównaj kremem i udekoruj truskawkami. Opcjonalnie posyp startą białą czekoladą. Gotowe tiramisu wstaw do lodówki na minimum 4 godziny, najlepiej na całą noc, aby dobrze się schłodziło i nabrało smaku.

Smacznego!

