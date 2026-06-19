Lepsze niż kupne prezenty. Nauczyciele będą zachwyceni domowymi wypiekami

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Zamiast kolejnego standardowego prezentu na zakończenie roku szkolnego, coraz więcej rodziców decyduje się na coś bardziej osobistego: własnoręcznie przygotowane wypieki. Elegancko zapakowane babeczki, brownie czy sernik mogą być nie tylko smacznym dodatkiem do kwiatów, ale też miłym gestem wdzięczności za cały rok pracy nauczycieli.

Sześć babeczek z białym lukrem i perełkami w otwartym ozdobnym pudełku prezentowym.
Babeczki z kremem w ozdobnym pudełeczku mogą być przyjemnym sposobem na podziękowanie nauczycielom123RF/PICSEL

Słodkie podziękowanie dla nauczycieli

Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, dlatego wielu rodziców chcąc podziękować za trud włożony w opiekę i przekazywanie wiedzy swoim dzieciom, planuje wręczyć nauczycielom prezenty. Najczęściej oczywiście wybór pada na kwiaty - uniwersalny, tradycyjny bukiet można jednak uzupełnić upominkiem od serca. Świetnym sposobem będzie przygotowanie własnoręcznie zrobionych wypieków, które umilą chwile tuż po wręczeniu świadectw.

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Gabriela Kurcz
Gabriela Kurcz

Zarówno całe, duże ciasto jak i mini-porcje będą świetnym pomysłem. Poniżej proponujemy trzy przepisy na ciasta, które nie tylko zrobisz szybko, ale też będziesz mieć pewność, że zasmakują każdemu: muffinki, brownie i sernik to klasyki, które uwielbia każdy łasuch.

W sklepach bez problemu można znaleźć już tzw. boxy, czyli ozdobne kartonowe pudełka z okienkiem specjalnie na ciasta lub muffinki, które dodadzą elegancji i zadbają o piękną formę podania. Z pewnością przygotowane osobiście desery będą wspaniałym sposobem na osłodzenie pożegnania przed przerwą wakacyjną.

Cytrynowe muffinki z kremem

Babeczki z żółtym kremem i kolorową posypką ułożone na białym talerzu oraz stole z niebieskim drewnianym blatem.
Cytrynowe babeczki możesz ozdobić lukrem lub dowolnym kremem123RF/PICSEL

Składniki

  • 2 jajka
  • 120 g cukru
  • 100 ml oleju roślinnego
  • 150 ml mleka
  • sok i skórka z 1 cytryny
  • 200 g mąki pszennej
  • 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
  • szczypta soli
  • Lukier: 150 g cukru pudru i 2–3 łyżki soku z cytryny (lub wody), ewentualnie krem z mascarpone i śmietanki 30 proc.
30 min
> 6

Przygotowanie:

  1. Jajka ubij z cukrem na jasną, puszystą masę.
  2. Dodaj mleko i olej, wymieszaj.
  3. Dodaj sok i skórkę z cytryny.
  4. Wsyp mąkę, proszek do pieczenia i sól - delikatnie wymieszaj.
  5. Przełóż do papilotek i piecz 18-22 min w 180 st. C.
  6. Po ostudzeniu polej lukrem (cukier puder + sok z cytryny) lub udekoruj kremem.

Czekoladowe brownie

Kwadraty czekoladowego brownie w żółtych papilotkach, udekorowane płatkami migdałów i kawałkami ciastek typu Oreo.
Gotowe brownie pokrój na małe kawałki i umieść je w papilotkach123RF/PICSEL

Składniki

  • 200 g gorzkiej czekolady
  • 150 g masła
  • 3 jajka
  • 150 g cukru
  • 100 g mąki pszennej
  • 2 łyżki kakao
  • szczypta soli
  • opcjonalnie: garść orzechów lub czekoladowych kropel
30 min
> 6

Przygotowanie:

  1. Rozpuść masło z czekoladą (na małym ogniu lub w kąpieli wodnej).
  2. W osobnej misce ubij jajka z cukrem.
  3. Dodaj przestudzoną czekoladę i wymieszaj.
  4. Dodaj mąkę, kakao i sól - delikatnie połącz.
  5. Przelej do formy 20x20 cm i piecz 20-25 min w 175 st. C.
  6. Po wystudzeniu pokrój w równe kostki.

Klasyczny sernik na zimno z owocami

Porcja ciasta z bitą śmietaną, truskawkami, borówkami i malinami zamknięta w przezroczystym plastikowym pojemniku.
Kawałki sernika umieść w małych pojemniczkach na ciasto. Kupisz je w cukierniach lub zamówisz przez internet123RF/PICSEL

Składniki

  • 200 g herbatników
  • 80 g masła
  • 500 g twarogu sernikowego (lub z wiaderka)
  • 200 ml śmietanki 30%
  • 3/4 szklanki cukru pudru
  • 1 łyżeczka wanilii
  • 10 g żelatyny + 1/4 szklanki wody
  • 300–400 g truskawek
  • 1 galaretka truskawkowa
40 min
> 6

Przygotowanie:

  1. Herbatniki zmiksuj i wymieszaj z roztopionym masłem. Wciśnij w tortownicę.
  2. Żelatynę rozpuść w gorącej wodzie i przestudź.
  3. Ubij śmietankę, dodaj twaróg, cukier puder i wanilię.
  4. Wlej żelatynę i szybko wymieszaj.
  5. Wyłóż masę na spód i schłodź min. 3-4 godziny.
  6. Ułóż truskawki i zalej tężejącą galaretką.
  7. Wstaw do lodówki do pełnego stężenia.

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