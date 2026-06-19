Lepsze niż kupne prezenty. Nauczyciele będą zachwyceni domowymi wypiekami
Zamiast kolejnego standardowego prezentu na zakończenie roku szkolnego, coraz więcej rodziców decyduje się na coś bardziej osobistego: własnoręcznie przygotowane wypieki. Elegancko zapakowane babeczki, brownie czy sernik mogą być nie tylko smacznym dodatkiem do kwiatów, ale też miłym gestem wdzięczności za cały rok pracy nauczycieli.
Słodkie podziękowanie dla nauczycieli
Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, dlatego wielu rodziców chcąc podziękować za trud włożony w opiekę i przekazywanie wiedzy swoim dzieciom, planuje wręczyć nauczycielom prezenty. Najczęściej oczywiście wybór pada na kwiaty - uniwersalny, tradycyjny bukiet można jednak uzupełnić upominkiem od serca. Świetnym sposobem będzie przygotowanie własnoręcznie zrobionych wypieków, które umilą chwile tuż po wręczeniu świadectw.
Zarówno całe, duże ciasto jak i mini-porcje będą świetnym pomysłem. Poniżej proponujemy trzy przepisy na ciasta, które nie tylko zrobisz szybko, ale też będziesz mieć pewność, że zasmakują każdemu: muffinki, brownie i sernik to klasyki, które uwielbia każdy łasuch.
W sklepach bez problemu można znaleźć już tzw. boxy, czyli ozdobne kartonowe pudełka z okienkiem specjalnie na ciasta lub muffinki, które dodadzą elegancji i zadbają o piękną formę podania. Z pewnością przygotowane osobiście desery będą wspaniałym sposobem na osłodzenie pożegnania przed przerwą wakacyjną.
Cytrynowe muffinki z kremem
Składniki
- 2 jajka
- 120 g cukru
- 100 ml oleju roślinnego
- 150 ml mleka
- sok i skórka z 1 cytryny
- 200 g mąki pszennej
- 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
- szczypta soli
- Lukier: 150 g cukru pudru i 2–3 łyżki soku z cytryny (lub wody), ewentualnie krem z mascarpone i śmietanki 30 proc.
Przygotowanie:
- Jajka ubij z cukrem na jasną, puszystą masę.
- Dodaj mleko i olej, wymieszaj.
- Dodaj sok i skórkę z cytryny.
- Wsyp mąkę, proszek do pieczenia i sól - delikatnie wymieszaj.
- Przełóż do papilotek i piecz 18-22 min w 180 st. C.
- Po ostudzeniu polej lukrem (cukier puder + sok z cytryny) lub udekoruj kremem.
Czekoladowe brownie
Składniki
- 200 g gorzkiej czekolady
- 150 g masła
- 3 jajka
- 150 g cukru
- 100 g mąki pszennej
- 2 łyżki kakao
- szczypta soli
- opcjonalnie: garść orzechów lub czekoladowych kropel
Przygotowanie:
- Rozpuść masło z czekoladą (na małym ogniu lub w kąpieli wodnej).
- W osobnej misce ubij jajka z cukrem.
- Dodaj przestudzoną czekoladę i wymieszaj.
- Dodaj mąkę, kakao i sól - delikatnie połącz.
- Przelej do formy 20x20 cm i piecz 20-25 min w 175 st. C.
- Po wystudzeniu pokrój w równe kostki.
Klasyczny sernik na zimno z owocami
Składniki
- 200 g herbatników
- 80 g masła
- 500 g twarogu sernikowego (lub z wiaderka)
- 200 ml śmietanki 30%
- 3/4 szklanki cukru pudru
- 1 łyżeczka wanilii
- 10 g żelatyny + 1/4 szklanki wody
- 300–400 g truskawek
- 1 galaretka truskawkowa
Przygotowanie:
- Herbatniki zmiksuj i wymieszaj z roztopionym masłem. Wciśnij w tortownicę.
- Żelatynę rozpuść w gorącej wodzie i przestudź.
- Ubij śmietankę, dodaj twaróg, cukier puder i wanilię.
- Wlej żelatynę i szybko wymieszaj.
- Wyłóż masę na spód i schłodź min. 3-4 godziny.
- Ułóż truskawki i zalej tężejącą galaretką.
- Wstaw do lodówki do pełnego stężenia.
Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI