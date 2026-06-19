Słodkie podziękowanie dla nauczycieli

Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, dlatego wielu rodziców chcąc podziękować za trud włożony w opiekę i przekazywanie wiedzy swoim dzieciom, planuje wręczyć nauczycielom prezenty. Najczęściej oczywiście wybór pada na kwiaty - uniwersalny, tradycyjny bukiet można jednak uzupełnić upominkiem od serca. Świetnym sposobem będzie przygotowanie własnoręcznie zrobionych wypieków, które umilą chwile tuż po wręczeniu świadectw.

Zarówno całe, duże ciasto jak i mini-porcje będą świetnym pomysłem. Poniżej proponujemy trzy przepisy na ciasta, które nie tylko zrobisz szybko, ale też będziesz mieć pewność, że zasmakują każdemu: muffinki, brownie i sernik to klasyki, które uwielbia każdy łasuch.

W sklepach bez problemu można znaleźć już tzw. boxy, czyli ozdobne kartonowe pudełka z okienkiem specjalnie na ciasta lub muffinki, które dodadzą elegancji i zadbają o piękną formę podania. Z pewnością przygotowane osobiście desery będą wspaniałym sposobem na osłodzenie pożegnania przed przerwą wakacyjną.

Cytrynowe muffinki z kremem

Cytrynowe babeczki możesz ozdobić lukrem lub dowolnym kremem 123RF/PICSEL

Składniki 2 jajka

120 g cukru

100 ml oleju roślinnego

150 ml mleka

sok i skórka z 1 cytryny

200 g mąki pszennej

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

Lukier: 150 g cukru pudru i 2–3 łyżki soku z cytryny (lub wody), ewentualnie krem z mascarpone i śmietanki 30 proc. 30 min > 6

Przygotowanie:

Jajka ubij z cukrem na jasną, puszystą masę. Dodaj mleko i olej, wymieszaj. Dodaj sok i skórkę z cytryny. Wsyp mąkę, proszek do pieczenia i sól - delikatnie wymieszaj. Przełóż do papilotek i piecz 18-22 min w 180 st. C. Po ostudzeniu polej lukrem (cukier puder + sok z cytryny) lub udekoruj kremem.

Czekoladowe brownie

Gotowe brownie pokrój na małe kawałki i umieść je w papilotkach 123RF/PICSEL

Składniki 200 g gorzkiej czekolady

150 g masła

3 jajka

150 g cukru

100 g mąki pszennej

2 łyżki kakao

szczypta soli

opcjonalnie: garść orzechów lub czekoladowych kropel 30 min > 6

Przygotowanie:

Rozpuść masło z czekoladą (na małym ogniu lub w kąpieli wodnej). W osobnej misce ubij jajka z cukrem. Dodaj przestudzoną czekoladę i wymieszaj. Dodaj mąkę, kakao i sól - delikatnie połącz. Przelej do formy 20x20 cm i piecz 20-25 min w 175 st. C. Po wystudzeniu pokrój w równe kostki.

Klasyczny sernik na zimno z owocami

Kawałki sernika umieść w małych pojemniczkach na ciasto. Kupisz je w cukierniach lub zamówisz przez internet 123RF/PICSEL

Składniki 200 g herbatników

80 g masła

500 g twarogu sernikowego (lub z wiaderka)

200 ml śmietanki 30%

3/4 szklanki cukru pudru

1 łyżeczka wanilii

10 g żelatyny + 1/4 szklanki wody

300–400 g truskawek

1 galaretka truskawkowa 40 min > 6

Przygotowanie:

Herbatniki zmiksuj i wymieszaj z roztopionym masłem. Wciśnij w tortownicę. Żelatynę rozpuść w gorącej wodzie i przestudź. Ubij śmietankę, dodaj twaróg, cukier puder i wanilię. Wlej żelatynę i szybko wymieszaj. Wyłóż masę na spód i schłodź min. 3-4 godziny. Ułóż truskawki i zalej tężejącą galaretką. Wstaw do lodówki do pełnego stężenia.

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Chińskie cesarzowe i księżniczki. Moda na historię w Pekinie © 2026 Associated Press