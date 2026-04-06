Spis treści: Wiosenna alternatywa dla klasycznych placków ziemniaczanych Ten nietypowy sposób na placki inspirowany jest kuchnią japońską Przepis na placki z młodej kapusty. Proste danie w 15 minut

Wiosenna alternatywa dla klasycznych placków ziemniaczanych

Placki z młodej kapusty to ciekawa propozycja dla osób, które szukają alternatywy dla tradycyjnych placków ziemniaczanych. Ich smak jest znacznie delikatniejszy, a jednocześnie wyrazisty dzięki dodatkom takim jak czosnek czy zielona cebulka. Młoda kapusta nadaje całości lekkości i świeżości, co sprawia, że danie dobrze sprawdza się zarówno na obiad, jak i kolację.

Dużym atutem jest również uniwersalność - placki można podawać solo lub z dodatkami, np. jogurtowym dipem, sosem czosnkowym czy ostrzejszymi sosami inspirowanymi kuchnią azjatycką. Ich chrupiąca skórka i miękkie wnętrze tworzą przyjemny kontrast, który przypadnie do gustu zarówno dorosłym, jak i dzieciom.

Ten nietypowy sposób na placki inspirowany jest kuchnią japońską

Przepis na kapuściane pankejksy zainspirowany jest popularnym japońskim daniem okonomiyaki. To rodzaj wytrawnych placków, które można dowolnie modyfikować, dobierając składniki według własnych upodobań. W tradycyjnej wersji wykorzystuje się m.in. kapustę, jajka i mąkę, a całość smaży się na rozgrzanej płycie.

Domowa wersja inspirowana tym przepisem jest prostsza w przygotowaniu, a jednocześnie zachowuje jego charakterystyczne cechy. Wykorzystanie łatwo dostępnych składników oraz krótki czas wykonania sprawiają, że to wygodna propozycja na codzienny posiłek. To również sposób na urozmaicenie domowego menu bez konieczności sięgania po skomplikowane przepisy.

Bazą okonomiyaki jest kapusta, ale możemy przygotować je z najróżniejszymi dodatkami 123RF/PICSEL

Przepis na placki z młodej kapusty. Proste danie w 15 minut

Składniki:

300 g młodej kapusty

3 zielone cebulki

4 jajka (rozmiar L lub XL)

30 g mąki pszennej

1 ząbek czosnku

1 łyżka sosu sojowego

odrobina pieprzu

olej do smażenia

opcjonalnie plasterki boczku

Sposób przygotowania:

Kapustę drobno poszatkuj, a cebulkę posiekaj. W dużej misce połącz kapustę, cebulkę i mąkę. W osobnym naczyniu wymieszaj jajka, sos sojowy, pieprz oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Połącz zawartość obu misek i dokładnie wymieszaj, aż powstanie jednolite, gęste ciasto. Na patelni rozgrzej niewielką ilość oleju. Nakładaj porcje masy i lekko je spłaszczaj, formując placki. Możesz ułożyć na nie plasterki boczku. Smaż na średnio-wysokim ogniu przez około 2-3 minuty z każdej strony, aż nabiorą złotego koloru. Podawaj od razu po przygotowaniu, najlepiej na ciepło, z ulubionym sosem lub dipem.

Gotowe placki można także przechowywać w lodówce przez kilka dni i podgrzewać przed podaniem.

