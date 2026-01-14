Lepszy niż syrop z cebuli. Pomoże na ból gardła, kaszel i chrypkę

Sekret skuteczności tego syropu tkwi w naturalnych właściwościach jego składników, które od wieków wykorzystywane są w domowych kuracjach na przeziębienie i infekcje górnych dróg oddechowych. Gruszki są bogatym źródłem pektyn, czyli rodzaju błonnika, który jest odporny na gotowanie i tworzy na błonach śluzowych gardła ochronną warstwę, łagodząc podrażnienia oraz kaszel. Z kolei dodatek świeżego imbiru wnosi do syropu swoje silne właściwości rozgrzewające, przeciwzapalne i przeciwbólowe, pomagając zwalczać infekcje i ułatwiając odkrztuszanie.

Niezwykle cennym składnikiem jest miód gryczany, uznawany za naturalny antybiotyk, który dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym i gęstej konsystencji doskonale powleka i koi bolące gardło. Całość dopełnia sok z cytryny, będący skarbnicą witaminy C, która jest kluczowa dla wzmocnienia odporności organizmu w walce z chorobą.