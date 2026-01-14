Lepszy niż syrop z cebuli. Pomoże na ból gardła, kaszel i chrypkę
Pamiętacie babciny syrop z cebuli, który był niezawodnym sposobem na przeziębienie? Jego smak nie każdemu jednak przypadał do gustu. Jeśli nie przepadasz za cebulą, mam dla ciebie bardziej owocową alternatywę. Syrop gruszkowy, który jest nie tylko skuteczny, ale również niezwykle prosty w przygotowaniu i smaczny.
Spis treści:
- Przepis na domowy syrop gruszkowy
- Właściwości syropu gruszkowego
Przepis na domowy syrop gruszkowy
Przygotowanie tego domowego lekarstwa jest banalnie proste. Potrzebujesz zaledwie kilku składników, które prawdopodobnie masz już w swojej kuchni.
Składniki:
- 2 dojrzałe gruszki
- 2 szklanki wody
- kilka plasterków świeżego imbiru
- sok z połowy cytryny
- • 3 łyżki miodu (najlepiej gryczanego)
Przygotowanie:
- Dwie gruszki obieramy, kroimy na małe kawałeczki i przekładamy do garnka.
- Wlewamy dwie szklanki wody, stawiamy na ogniu i czekamy, aż woda się zagotuje.
- Gdy zacznie wrzeć, zmniejszamy ogień i gotujemy jeszcze przez około 10-15 minut.
- Kilka minut przed końcem gotowania dodajemy kilka kawałków świeżego imbiru.
- Następnie zdejmujemy garnek z ognia i zostawiamy do przestudzenia.
- Lekko ciepły wywar przecedzamy do słoika przez sitko, dodajemy sok z połowy cytryny oraz 3 łyżki miodu.
- Wszystko dokładnie mieszamy i syrop jest gotowy.
Właściwości syropu gruszkowego
Sekret skuteczności tego syropu tkwi w naturalnych właściwościach jego składników, które od wieków wykorzystywane są w domowych kuracjach na przeziębienie i infekcje górnych dróg oddechowych. Gruszki są bogatym źródłem pektyn, czyli rodzaju błonnika, który jest odporny na gotowanie i tworzy na błonach śluzowych gardła ochronną warstwę, łagodząc podrażnienia oraz kaszel. Z kolei dodatek świeżego imbiru wnosi do syropu swoje silne właściwości rozgrzewające, przeciwzapalne i przeciwbólowe, pomagając zwalczać infekcje i ułatwiając odkrztuszanie.
Niezwykle cennym składnikiem jest miód gryczany, uznawany za naturalny antybiotyk, który dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym i gęstej konsystencji doskonale powleka i koi bolące gardło. Całość dopełnia sok z cytryny, będący skarbnicą witaminy C, która jest kluczowa dla wzmocnienia odporności organizmu w walce z chorobą.
