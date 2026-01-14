Przepis na domowy syrop gruszkowy

Przygotowanie tego domowego lekarstwa jest banalnie proste. Potrzebujesz zaledwie kilku składników, które prawdopodobnie masz już w swojej kuchni.

Składniki:

• 2 dojrzałe gruszki

• 2 szklanki wody

• Kilka plasterków świeżego imbiru

• Sok z połowy cytryny

• 3 łyżki miodu (najlepiej gryczanego)

Przygotowanie:

Dwie gruszki obieramy, kroimy na małe kawałeczki i przekładamy do garnka. Wlewamy dwie szklanki wody, stawiamy na ogniu i czekamy, aż woda się zagotuje. Gdy zacznie wrzeć, zmniejszamy ogień i gotujemy jeszcze przez około 10-15 minut. Kilka minut przed końcem gotowania dodajemy kilka kawałków świeżego imbiru. Następnie zdejmujemy garnek z ognia i zostawiamy do przestudzenia. Lekko ciepły wywar przecedzamy do słoika przez sitko, dodajemy sok z połowy cytryny oraz 3 łyżki miodu. Wszystko dokładnie mieszamy i syrop jest gotowy.

Właściwości syropu gruszkowego

Sekret skuteczności tego syropu tkwi w naturalnych właściwościach jego składników, które od wieków wykorzystywane są w domowych kuracjach na przeziębienie i infekcje górnych dróg oddechowych. Gruszki są bogatym źródłem pektyn, czyli rodzaju błonnika, który jest odporny na gotowanie i tworzy na błonach śluzowych gardła ochronną warstwę, łagodząc podrażnienia oraz kaszel. Z kolei dodatek świeżego imbiru wnosi do syropu swoje silne właściwości rozgrzewające, przeciwzapalne i przeciwbólowe, pomagając zwalczać infekcje i ułatwiając odkrztuszanie.

Niezwykle cennym składnikiem jest miód gryczany, uznawany za naturalny antybiotyk, który dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym i gęstej konsystencji doskonale powleka i koi bolące gardło. Całość dopełnia sok z cytryny, będący skarbnicą witaminy C, która jest kluczowa dla wzmocnienia odporności organizmu w walce z chorobą.

