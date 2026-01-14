Lepszy niż syrop z cebuli! Pyszny domowy syrop pomoże na ból gardła, kaszel i chrypkę

Paulina Szymczak

Paulina Szymczak

Pamiętacie babciny syrop z cebuli, który był niezawodnym sposobem na przeziębienie? Jego smak nie każdemu jednak przypadał do gustu. Jeśli nie przepadasz za cebulą, mam dla ciebie bardziej owocową alternatywę. Syrop gruszkowy, który jest nie tylko skuteczny, ale również niezwykle prosty w przygotowaniu i smaczny.

Domowy syrop na kaszel
Domowy syrop na kaszel 123RF/Picsel, 123RF/Picsel123RF/PICSEL

Przepis na domowy syrop gruszkowy

Przygotowanie tego domowego lekarstwa jest banalnie proste. Potrzebujesz zaledwie kilku składników, które prawdopodobnie masz już w swojej kuchni.

Składniki:

2 dojrzałe gruszki

2 szklanki wody

Kilka plasterków świeżego imbiru

Sok z połowy cytryny

3 łyżki miodu (najlepiej gryczanego)

Drewniana miska pełna gruszek w różnych odcieniach, trzymana w rękach osoby ubrane w szary sweter i fartuszek w białe kropki, jedna z gruszek jest trzymana osobno w lewej dłoni.
Gruszki pełne są niezbędnych witaminCanva ProINTERIA.PL

Przygotowanie:

Dwie gruszki obieramy, kroimy na małe kawałeczki i przekładamy do garnka. Wlewamy dwie szklanki wody, stawiamy na ogniu i czekamy, aż woda się zagotuje. Gdy zacznie wrzeć, zmniejszamy ogień i gotujemy jeszcze przez około 10-15 minut. Kilka minut przed końcem gotowania dodajemy kilka kawałków świeżego imbiru. Następnie zdejmujemy garnek z ognia i zostawiamy do przestudzenia. Lekko ciepły wywar przecedzamy do słoika przez sitko, dodajemy sok z połowy cytryny oraz 3 łyżki miodu. Wszystko dokładnie mieszamy i syrop jest gotowy.

Zobacz również:

Badania wskazują, że na naukę języków obcych nigdy nie jest za późno
Życie i styl

Zacznij od 15 minut dziennie. Prosta czynność spowalnia starzenie mózgu

InteriaKobieta Redakcja

    Właściwości syropu gruszkowego

    Sekret skuteczności tego syropu tkwi w naturalnych właściwościach jego składników, które od wieków wykorzystywane są w domowych kuracjach na przeziębienie i infekcje górnych dróg oddechowych. Gruszki są bogatym źródłem pektyn, czyli rodzaju błonnika, który jest odporny na gotowanie i tworzy na błonach śluzowych gardła ochronną warstwę, łagodząc podrażnienia oraz kaszel. Z kolei dodatek świeżego imbiru wnosi do syropu swoje silne właściwości rozgrzewające, przeciwzapalne i przeciwbólowe, pomagając zwalczać infekcje i ułatwiając odkrztuszanie.
    Niezwykle cennym składnikiem jest miód gryczany, uznawany za naturalny antybiotyk, który dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym i gęstej konsystencji doskonale powleka i koi bolące gardło. Całość dopełnia sok z cytryny, będący skarbnicą witaminy C, która jest kluczowa dla wzmocnienia odporności organizmu w walce z chorobą.

    Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień. 

    Kolorowa sałatka z plasterkami ogórka, jajeczek przepiórczych, kawałkami marchewki, kukurydzą, czerwonej kapusty i sałatą na jasnym talerzu, trzymanym przez dwie ręce.
    Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanvaProINTERIA.PL
    Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 160: Piotr KrukINTERIA.PL

    Najnowsze