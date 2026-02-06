Spis treści: Hara hachi bu - japoński nawyk podstawą szczupłej sylwetki Południowy sposób na długowieczność Pyszne, aromatyczne i sycące jedzenie - indyjski sekret Powolne jedzenie i celebrowanie posiłków Meksykańskie nawyki dobre dla metabolizmu

Hara hachi bu - japoński nawyk podstawą szczupłej sylwetki

Japończycy słyną z długowieczności, szczupłej sylwetki i młodzieńczego wyglądu. W czym tkwi ich sekret? Bardzo możliwe, że w zasadzie "hara hachi bu", która w wolnym tłumaczeniu znaczy tyle, co: "jedz, aż będziesz pełny w 80 procentach". Japończycy nie wiedzą, co to liczenie kalorii, posiłki są dla nich smacznym rytuałem. Ważne, by były nie tylko pożywne, ale też ładnie wyglądały. Podaje się je w małych naczyniach, by zjeść mniej. Zakończenie jedzenia, zanim poczujemy pełną sytość, to najlepszy sposób na samoistne ograniczenie kalorii. Japończycy podkreślają, że dzięki temu nie czują się ociężale i nie wiedzą, co to wzdęcia. Zasada hara hachi bu pochodzi z Okinawy, która słynie z tego, że jej mieszkańcy niemal nie chorują na nowotwory, schorzenia serca czy udary mózgu.

Południowy sposób na długowieczność

Do najzdrowszych żywieniowych nawyków zalicza się też dietę śródziemnomorską. Nie bez przyczyny to właśnie grecką Ikarię i włoską Sardynię zalicza się do tzw. niebieskich stref, a więc miejsc słynących z długowieczności mieszkańców. Dieta śródziemnomorska opiera się na świeżych lokalnych produktach - warzywach, owocach, rybach i oliwie z oliwek. Sekretem wydaje się unikanie żywności wysokoprzetworzonej czy tłuszczów pochodzenia zwierzęcego. Dieta śródziemnomorska jest zdecydowanie najlepsza dla układu krążenia i mózgu. Chroni przed miażdżycą i znacznie zmniejsza ryzyko demencji. Grecy i Włosi uwielbiają jeść - celebrują posiłki i dbają o ich smak. Nie liczą kalorii, a jednocześnie długo żyją w dobrym zdrowiu - warto brać z nich przykład.

Pyszne, aromatyczne i sycące jedzenie - indyjski sekret

Kuchnia indyjska słynie z prostych, ale aromatycznych potraw o głębokim smaku. Sekretem są orientalne przyprawy dodawane w dużych ilościach - kurkuma, kumin, kardamon, ostra papryka, imbir czy goździki. Dzięki temu Hindusi niemal nie stosują soli, która odpowiada za zatrzymywanie wody w organizmie i przyczynia się do nadciśnienia. Popularne w indyjskiej kuchni przyprawy są za to bogatym źródłem silnych przeciwutleniaczy, pomagają więc eliminować stany zapalne i opóźniają procesy starzenia się. Znajdujące się w nich substancje bioaktywne obniżają poziom cholesterolu, zmniejszając ryzyko chorób serca. Wiele z indyjskich przypraw to także naturalne termogeniki, które przyspieszają metabolizm i zmniejszają ryzyko przybierania na wadze. Indyjskie posiłki przyrządzane są też w ten sposób, by miały zarówno kwaśny, pikantny, jak i słodki smak, dzięki czemu po ich spożyciu nie odczuwa się apetytu na słodycze.

Powolne jedzenie i celebrowanie posiłków

W kwestii zdrowych nawyków żywieniowych warto inspirować się kuchnią azjatycką. Jej podstawą jest ryż, ryby i owoce morza oraz mnóstwo warzyw, głównie nasion roślin strączkowych. Do tego aromatyczne sosy, np. sojowy i mamy przepis na pyszny i sycący posiłek. A w czym jeszcze tkwi sekret azjatyckiego przepisu na zdrowie i szczupłą sylwetkę? W jedzeniu pałeczkami! Badania pokazują, że wolne spożywanie posiłków znacznie zmniejsza ryzyko nadwagi i chorób serca. Im wolniej jemy, tym szybciej czujemy sytość i nie przejadamy się. Ograniczamy też skoki cukru we krwi, które często odpowiadają za podjadanie czy apetyt na słodycze po obiedzie.

Meksykańskie nawyki dobre dla metabolizmu

Coraz większą popularność zyskuje w naszym kraju także kuchnia meksykańska. Jednak oprócz konkretnych potraw warto skupić się na południowoamerykańskich nawykach. Meksykanie najbardziej obfity posiłek spożywają w środku dnia, z kolei kolacja jest już lekka i opiera się głównie na warzywach. To może być kluczowe dla metabolizmu i bardzo zdrowe dla organizmu. Taki styl odżywiania się minimalizuje ryzyko wilczego apetytu wieczorem, chroni też przed insulinoopornością i przybieraniem na wadze. Do tego meksykańska kuchnia opiera się na nasionach roślin strączkowych, warzywach i mnóstwie przypraw. Zdrowotną bombą jest też dodawane do większości potraw awokado.

