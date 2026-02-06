Ludzie prawie nie chorują tam na nowotwory i udary. Przestrzegają jednej zasady

Magdalena Kowalska

Oprac.: Magdalena Kowalska

"Wyeliminuj węgle z diety, jeśli chcesz schudnąć", "jedz głównie białko", "ograniczaj mięso, bo jest niezdrowe", "w rybach jest rtęć, lepiej nie jeść ich za dużo" - to hasła, które jak mantra przewijają się w poradnikach dietetycznych, na blogach poświęconych zdrowemu stylowi życia czy forach internetowych. Jedzenie stało się kolejną formą opresji, a liczenie kalorii jedyną szansą na redukcję masy ciała. A co z przyjemnością? Gdzie miejsce na rytuały i radość ze wspólnie przyrządzanych i spożywanych posiłków? Poznaj pięć najzdrowszych nawyków żywieniowych z całego świata, które naprawdę działają.

Hara Hachi Bu - to właśnie dzięki tej zasadzie wiele Japonek cieszy się szczupłą sylwetką i dobrym samopoczuciem.
Hara hachi bu - to właśnie dzięki tej zasadzie wiele Japonek cieszy się szczupłą sylwetką i dobrym samopoczuciem.123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Hara hachi bu - japoński nawyk podstawą szczupłej sylwetki
  2. Południowy sposób na długowieczność
  3. Pyszne, aromatyczne i sycące jedzenie - indyjski sekret
  4. Powolne jedzenie i celebrowanie posiłków
  5. Meksykańskie nawyki dobre dla metabolizmu

Hara hachi bu - japoński nawyk podstawą szczupłej sylwetki

Japończycy słyną z długowieczności, szczupłej sylwetki i młodzieńczego wyglądu. W czym tkwi ich sekret? Bardzo możliwe, że w zasadzie "hara hachi bu", która w wolnym tłumaczeniu znaczy tyle, co: "jedz, aż będziesz pełny w 80 procentach". Japończycy nie wiedzą, co to liczenie kalorii, posiłki są dla nich smacznym rytuałem. Ważne, by były nie tylko pożywne, ale też ładnie wyglądały. Podaje się je w małych naczyniach, by zjeść mniej. Zakończenie jedzenia, zanim poczujemy pełną sytość, to najlepszy sposób na samoistne ograniczenie kalorii. Japończycy podkreślają, że dzięki temu nie czują się ociężale i nie wiedzą, co to wzdęcia. Zasada hara hachi bu pochodzi z Okinawy, która słynie z tego, że jej mieszkańcy niemal nie chorują na nowotwory, schorzenia serca czy udary mózgu.

Zobacz również:

Dodatek pasty miso sprawdzi się nie tylko w zupie
Życie i styl

Japończycy dodają do wszystkiego i rzadko chorują. To sekret ich długowieczności?

Karolina Woźniak

Południowy sposób na długowieczność

Do najzdrowszych żywieniowych nawyków zalicza się też dietę śródziemnomorską. Nie bez przyczyny to właśnie grecką Ikarię i włoską Sardynię zalicza się do tzw. niebieskich stref, a więc miejsc słynących z długowieczności mieszkańców. Dieta śródziemnomorska opiera się na świeżych lokalnych produktach - warzywach, owocach, rybach i oliwie z oliwek. Sekretem wydaje się unikanie żywności wysokoprzetworzonej czy tłuszczów pochodzenia zwierzęcego. Dieta śródziemnomorska jest zdecydowanie najlepsza dla układu krążenia i mózgu. Chroni przed miażdżycą i znacznie zmniejsza ryzyko demencji. Grecy i Włosi uwielbiają jeść - celebrują posiłki i dbają o ich smak. Nie liczą kalorii, a jednocześnie długo żyją w dobrym zdrowiu - warto brać z nich przykład.

Pyszne, aromatyczne i sycące jedzenie - indyjski sekret

Kuchnia indyjska słynie z prostych, ale aromatycznych potraw o głębokim smaku. Sekretem są orientalne przyprawy dodawane w dużych ilościach - kurkuma, kumin, kardamon, ostra papryka, imbir czy goździki. Dzięki temu Hindusi niemal nie stosują soli, która odpowiada za zatrzymywanie wody w organizmie i przyczynia się do nadciśnienia. Popularne w indyjskiej kuchni przyprawy są za to bogatym źródłem silnych przeciwutleniaczy, pomagają więc eliminować stany zapalne i opóźniają procesy starzenia się. Znajdujące się w nich substancje bioaktywne obniżają poziom cholesterolu, zmniejszając ryzyko chorób serca. Wiele z indyjskich przypraw to także naturalne termogeniki, które przyspieszają metabolizm i zmniejszają ryzyko przybierania na wadze. Indyjskie posiłki przyrządzane są też w ten sposób, by miały zarówno kwaśny, pikantny, jak i słodki smak, dzięki czemu po ich spożyciu nie odczuwa się apetytu na słodycze.

Różnorodne indyjskie przekąski, w tym chrupiące samosy, sosy chutney w miseczkach ze świeżymi ziołami oraz inne dania z dodatkiem aromatycznych przypraw.
Kuchnia indyjska słynie z aromatycznych przypraw, które mają zbawienny wpływ na organizm123RF/PICSEL

Powolne jedzenie i celebrowanie posiłków

W kwestii zdrowych nawyków żywieniowych warto inspirować się kuchnią azjatycką. Jej podstawą jest ryż, ryby i owoce morza oraz mnóstwo warzyw, głównie nasion roślin strączkowych. Do tego aromatyczne sosy, np. sojowy i mamy przepis na pyszny i sycący posiłek. A w czym jeszcze tkwi sekret azjatyckiego przepisu na zdrowie i szczupłą sylwetkę? W jedzeniu pałeczkami! Badania pokazują, że wolne spożywanie posiłków znacznie zmniejsza ryzyko nadwagi i chorób serca. Im wolniej jemy, tym szybciej czujemy sytość i nie przejadamy się. Ograniczamy też skoki cukru we krwi, które często odpowiadają za podjadanie czy apetyt na słodycze po obiedzie.

Meksykańskie nawyki dobre dla metabolizmu

Coraz większą popularność zyskuje w naszym kraju także kuchnia meksykańska. Jednak oprócz konkretnych potraw warto skupić się na południowoamerykańskich nawykach. Meksykanie najbardziej obfity posiłek spożywają w środku dnia, z kolei kolacja jest już lekka i opiera się głównie na warzywach. To może być kluczowe dla metabolizmu i bardzo zdrowe dla organizmu. Taki styl odżywiania się minimalizuje ryzyko wilczego apetytu wieczorem, chroni też przed insulinoopornością i przybieraniem na wadze. Do tego meksykańska kuchnia opiera się na nasionach roślin strączkowych, warzywach i mnóstwie przypraw. Zdrowotną bombą jest też dodawane do większości potraw awokado.

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

Stos naleśników polanych syropem klonowym, posypanych cukrem pudrem, ozdobionych plasterkami banana i świeżymi truskawkami, podany na talerzu, wokół rozsypane kawałki czekolady.
Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energięCanva ProINTERIA.PL
"Można zdrowiej": Prawdy i mity o cukrzycy. Jak nauczyć się z nią żyć?INTERIA.PL

Najnowsze