Każdy czasem pragnie sięgnąć po słodki smakołyk, który nie zagrozi naszej figurze. To bardzo proste! Wystarczy sięgnąć po produkt, który zwykle trafia na kanapkę lub uzupełnia pożywne śniadanie. Chodzi o serek wiejski.

Ten uwielbiają zarówno dorośli, jak i dzieci, a pokochają go jeszcze mocniej, kiedy na ich talerzach wylądują placuszki z serka wiejskiego, jedna z najzdrowszych alternatyw dla popularnych racuchów. Błyskawiczny przepis zaoszczędzi nam długich godzin spędzonych w kuchni. Uwaga, placuszki znikają z talerza już w kilka chwil. Dokładka jest więc niemal gwarantowana!

Co dobrego można zrobić z serka wiejskiego? Placuszki będą smakować każdemu 123RF.com 123RF/PICSEL

Jak zrobić placuszki z serka wiejskiego?

Do przygotowania placuszków z serka wiejskiego potrzebować będziemy: (przepis na około 20 sztuk)

400 g serka wiejskiego,

4 jajka,

1 szklanka mąki,

1 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

3 łyżki brązowego cukru,

1/2 łyżeczki ekstraktu z wanilii,

olej kokosowy do smażenia,

cukier puder do podania.

Sposób przygotowania:

Suche składniki: mąkę, proszek do pieczenia i cukier połącz w jednym naczyniu. W drugiej miseczce dokładnie wymieszaj ze sobą serek, jajka oraz ekstrakt z wanilii. Do suchych składników dodaj mokre i wymieszaj całość na jednolitą masę. Placki smaż na średnim ogniu, na złoty kolor. Posyp cukrem pudrem.

Podawaj z ulubionymi owocami lub syropem. Świetnie smakują również w połączeniu z dżemem czy miodem, a także syropem klonowym lub polewą czekoladową.

Placuszki z serka wiejskiego. Prostsze i lżejsze niż klasyczne racuchy 123RF/PICSEL

Na co zwrócić uwagę, by placuszki wyszły idealne?

Przy tym przepisie kluczowe są drobiazgi, które decydują o tym, czy placuszki wyjdą puszyste i delikatne, czy ciężkie i zbite. Oto najważniejsze rzeczy, na które warto zwrócić uwagę:

Konsystencja serka wiejskiego

Jeśli jest bardzo wodnisty, warto go lekko odcedzić. Nadmiar płynu sprawi, że masa będzie zbyt rzadka i placuszki mogą się rozpadać.

Dokładne wymieszanie składników

Masa powinna być jednolita, ale nie mieszaj jej zbyt długo. Zbyt intensywne mieszanie może sprawić, że placuszki będą twardsze zamiast puszyste.

Proporcje mąki

Jedna szklanka to orientacyjna ilość. Jeśli masa wyjdzie zbyt rzadka, dodaj odrobinę więcej. Jeśli zbyt gęsta, możesz ją rozluźnić łyżką mleka lub jogurtu.

Temperatura smażenia

Smaż na średnim ogniu. Zbyt wysoka temperatura sprawi, że placuszki przypieką się z zewnątrz, a w środku pozostaną surowe.

Wielkość placuszków

Najlepiej nakładać niewielkie porcje. Mniejsze placuszki łatwiej się przewracają i równomiernie smażą.

Tłuszcz do smażenia

Olej kokosowy nada delikatny aromat, ale ważne, by nie było go za dużo. Placuszki nie powinny "pływać" w tłuszczu.

Moment przewracania

Odwracaj dopiero wtedy, gdy na powierzchni pojawią się bąbelki, a spód będzie złocisty. Dzięki temu nie rozpadną się na patelni.

