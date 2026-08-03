Niezwykły dodatek do słodkich dań

Jakiś czas temu popularna piosenkarka popowa Dua Lipa zdradziła, że jej ulubionym deserem są lody śmietankowe z dodatkiem oliwy i posypane szczyptą soli. Internauci oszaleli i masowo zaczęli wypróbowywać to połączenie na filmikach w social mediach. Okazało się, że taki sposób podawania lodów jest rzeczywiście nie tylko oryginalny, ale też naprawdę pyszny. Czy zatem oliwa może stać się deserowym dodatkiem?

Wszystko na to wskazuje, bowiem teraz na tapet wzięto sos, którego bazą jest właśnie oliwa. Co ciekawe, te trzy składniki po wymieszaniu tworzą naprawdę gęsty, wyglądający jak karmel sos. Pomysł podzielił internautów - jedni sądzą, że lekka gorycz oliwy absolutnie nie pasuje do gofrów, naleśników i lodów, inni zaś uważają, że to doskonałe przełamanie słodyczy i porównują smak do słonego karmelu. Jeśli chcecie przekonać się jak smakuje wyjątkowy sos, nic prostszego - wystarczą składniki, które prawdopodobnie macie w kuchni.

Sos deserowy na bazie oliwy

Brązowy sos, który wygląda i smakuje jak słony karmel zrobisz w kilka minut 123RF/PICSEL

Składniki 1/3 szklanki oliwy

1/2 szklanki syropu klonowego

szczypta soli 5 min 1-2

Przygotowanie:

Wlej oliwę i syrop klonowy do miski. Mieszaj energicznie trzepaczką lub widelcem, aż składniki połączą się w gładką emulsję (uważaj, by nie robić tego zbyt długo, unikaj miksowania ze względu na mogącą pojawić się gorycz oliwy). Dodaj szczyptę soli (można pominąć). Podawaj z owocami, lodami, goframi, naleśnikami lub placuszkami na słodko.

Smacznego!

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