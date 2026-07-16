Krzew agrestu obsypuje się owocami od czerwca do sierpnia. To idealny moment, by je zebrać i przygotować na ich bazie sok. Jest nie tylko smaczny, skrywa również wiele cennych dla zdrowia właściwości. Chociaż współcześnie nieco o nim zapomnieliśmy, warto sprawdzić, dlaczego niemal każda babcia przygotowywała na jego bazie wyśmienite przetwory.

Spis treści: Mają mało kalorii i dbają o stawy. W PRL-u babcie robiły z nich sok Tak działa na organizm. Dlaczego warto jeść agrest? Prosty przepis na sok z agrestu

Mają mało kalorii i dbają o stawy. W PRL-u babcie robiły z nich sok

Owoce agrestu to naturalni sprzymierzeńcy w przypadku różnych dolegliwości. Zawierają witaminę C, B6, A i E. Są cennym źródłem kwasu foliowego, niacyny, tiaminy i ryboflawiny. Są też źródłem magnezu, potasu, sodu, wapnia i żelaza. Oprócz tego znajdziemy w nich luteinę, pektyny, białko, węglowodany i tłuszcze. Owoce są niskokaloryczne - 100 g to jedynie 44 kcal.

Agrest ze względu na bogatą zawartość witaminy C słynie z wspomagania odporności. Dlatego też babcie często przygotowywały sok z jego owoców. Stanowił ważny punkt podczas przeziębienia i infekcji, które często dopadają nas jesienią i zimą. Owoce agrestu świetnie wpływają na układ odpornościowy, więc warto po nie sięgać chociażby z tego powodu.

Agrest można wykorzystać do zrobienia przetworów czy kompotu 123RF/PICSEL

Tak działa na organizm. Dlaczego warto jeść agrest?

Agrest jest również pomocny w kilku innych kwestiach. Wspomaga pracę serca dzięki zawartości luteiny. Chroni serce i naczynia krwionośne, a potas zmniejsza ciśnienie krwi. Owoce działają też korzystnie na stawy. W ich składzie znajdują się substancje pomagające w łagodzeniu stanów zapalnych, łagodzące objawy zwyrodnień. Agrest to też dobry wybór, jeśli chodzi o wsparcie trawienia. Pozytywnie wpływa na przemianę materii, a ze względu na małą kaloryczność jest polecany osobom chcącym zrzucić nadprogramowe kilogramy.

Myślicie, że to już koniec? Nic z tych rzeczy! Agrest może być pomocny w zachowaniu młodego i promiennego wyglądu. Zawarte w nim substancje wspierają produkcję kolagenu i zwalczają wolne rodniki.

Sok z agrestu nie jest jednak dla każdego. Osoby borykające się z wrzodami żołądka i dwunastnicy, jak i zapaleniem jelit czy okrężnicy powinny go unikać.

Prosty przepis na sok z agrestu

W sklepach ze zdrową żywnością sok z agrestu jest dostępny przez cały rok. Jeśli jednak masz krzew w ogródku lub na działce, warto skorzystać z jego dobrodziejstw. Do przygotowania domowego soku potrzebujesz owoców agrestu, cukru i wody. Przygotuj dwa garnki o pojemności 3 litrów. Do dzieła!

Składniki 1 kg owoców agrestu,

1 kg cukru.

woda.

Przygotowanie soku z agrestu jest bardzo proste 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

Umyj owoce agrestu i usuń ogonki. Zalej wodą tak, by były nieco zakryte. Całość gotuj na wolnym ogniu do momentu, aż owoce zmiękną. Przecedź sok do nowego garnka przez sito. Dosyp cukier i mieszaj całość aż do rozpuszczenia kryształków.

Pasteryzacja to punkt obowiązkowy, jeśli sok ma trafić do domowej spiżarni na jesień i zimę. Jeśli taki jest cel przygotowywanego soku, najpierw przelej sok do słoików i szczelnie zakręć. Dno garnka wyłóż bawełnianą ściereczką.

Ustaw słoiki na dnie garnka i zalej wodą do 3/4 wysokości. Gotuj je przez 20 minut, a na koniec wystudź.

Gotowe przetwory umieść w chłodnym i ciemnym miejscu.

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