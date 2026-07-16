Mają mało kalorii i dbają o stawy. W PRL-u babcie robiły z nich sok, teraz wracają do łask
Dawniej królowały w wielu przydomowych ogródkach. Niektórym przypominają smaki dzieciństwa - babcie często robiły z nich domowy sok. Owoce agrestu są dziś nieco zapomniane. A szkoda, bo przygotowany z nich sok to cenne uzupełnienie domowej spiżarni. Prezentujemy prosty przepis.
Krzew agrestu obsypuje się owocami od czerwca do sierpnia. To idealny moment, by je zebrać i przygotować na ich bazie sok. Jest nie tylko smaczny, skrywa również wiele cennych dla zdrowia właściwości. Chociaż współcześnie nieco o nim zapomnieliśmy, warto sprawdzić, dlaczego niemal każda babcia przygotowywała na jego bazie wyśmienite przetwory.
Spis treści:
- Mają mało kalorii i dbają o stawy. W PRL-u babcie robiły z nich sok
- Tak działa na organizm. Dlaczego warto jeść agrest?
- Prosty przepis na sok z agrestu
Mają mało kalorii i dbają o stawy. W PRL-u babcie robiły z nich sok
Owoce agrestu to naturalni sprzymierzeńcy w przypadku różnych dolegliwości. Zawierają witaminę C, B6, A i E. Są cennym źródłem kwasu foliowego, niacyny, tiaminy i ryboflawiny. Są też źródłem magnezu, potasu, sodu, wapnia i żelaza. Oprócz tego znajdziemy w nich luteinę, pektyny, białko, węglowodany i tłuszcze. Owoce są niskokaloryczne - 100 g to jedynie 44 kcal.
Agrest ze względu na bogatą zawartość witaminy C słynie z wspomagania odporności. Dlatego też babcie często przygotowywały sok z jego owoców. Stanowił ważny punkt podczas przeziębienia i infekcji, które często dopadają nas jesienią i zimą. Owoce agrestu świetnie wpływają na układ odpornościowy, więc warto po nie sięgać chociażby z tego powodu.
Tak działa na organizm. Dlaczego warto jeść agrest?
Agrest jest również pomocny w kilku innych kwestiach. Wspomaga pracę serca dzięki zawartości luteiny. Chroni serce i naczynia krwionośne, a potas zmniejsza ciśnienie krwi. Owoce działają też korzystnie na stawy. W ich składzie znajdują się substancje pomagające w łagodzeniu stanów zapalnych, łagodzące objawy zwyrodnień. Agrest to też dobry wybór, jeśli chodzi o wsparcie trawienia. Pozytywnie wpływa na przemianę materii, a ze względu na małą kaloryczność jest polecany osobom chcącym zrzucić nadprogramowe kilogramy.
Myślicie, że to już koniec? Nic z tych rzeczy! Agrest może być pomocny w zachowaniu młodego i promiennego wyglądu. Zawarte w nim substancje wspierają produkcję kolagenu i zwalczają wolne rodniki.
Sok z agrestu nie jest jednak dla każdego. Osoby borykające się z wrzodami żołądka i dwunastnicy, jak i zapaleniem jelit czy okrężnicy powinny go unikać.
Prosty przepis na sok z agrestu
W sklepach ze zdrową żywnością sok z agrestu jest dostępny przez cały rok. Jeśli jednak masz krzew w ogródku lub na działce, warto skorzystać z jego dobrodziejstw. Do przygotowania domowego soku potrzebujesz owoców agrestu, cukru i wody. Przygotuj dwa garnki o pojemności 3 litrów. Do dzieła!
Składniki
- 1 kg owoców agrestu,
- 1 kg cukru.
- woda.
Sposób przygotowania:
- Umyj owoce agrestu i usuń ogonki. Zalej wodą tak, by były nieco zakryte.
- Całość gotuj na wolnym ogniu do momentu, aż owoce zmiękną. Przecedź sok do nowego garnka przez sito.
- Dosyp cukier i mieszaj całość aż do rozpuszczenia kryształków.
Pasteryzacja to punkt obowiązkowy, jeśli sok ma trafić do domowej spiżarni na jesień i zimę. Jeśli taki jest cel przygotowywanego soku, najpierw przelej sok do słoików i szczelnie zakręć. Dno garnka wyłóż bawełnianą ściereczką.
Ustaw słoiki na dnie garnka i zalej wodą do 3/4 wysokości. Gotuj je przez 20 minut, a na koniec wystudź.
Gotowe przetwory umieść w chłodnym i ciemnym miejscu.
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