Najprostszy makaron z truskawkami

Składniki:

300 g makaronu,

250 g truskawek,

łyżeczka cukru trzcinowego,

jogurt naturalny.

Przygotowanie:

1. Ugotuj ulubiony makaron w lekko osolonej wodzie. Truskawki umyj, obierz i zgnieć widelcem.

2. Zmieszaj truskawki z jogurtem naturalnym i łyżką cukru trzcinowego. Możesz też zmiksować owoce z jogurtem na gęsty koktajl.

2. Polej makaron przygotowaną miksturą.

Makaron z tuńczykiem i oliwkami

Składniki:

300 g makaronu,

oliwa z oliwek,

jeden czosnek,

jedna cebula,

jeden tuńczyk z puszki,

150 g czarnych oliwek,

puszka kukurydzy,

puszka groszku,

jeden mały koncentrat pomidorowy.

Przygotowanie:

1. Podsmaż dwie łyżki oliwy z oliwek na patelni, dodaj obrane czosnek i cebulę. Następnie dorzuć tuńczyka z puszki w sosie własnym, a po kilku minutach - pokrojone czarne oliwki.

2. Dodaj kukurydzę i groszek z puszki oraz koncentrat pomidorowy.

3. W tym czasie ugotuj makaron i polej go przygotowanym na patelni sosem.

Makaron z pesto z bazylii

Składniki:

2 szklanki świeżych liści bazylii,

1 ząbek czosnku,

3 łyżki oliwy,

2 łyżki orzeszków pinii,

50 g sera pecorino,

1 szczypta soli,

1 szczypta pieprzu,

250 g makaronu spaghetti.

Przygotowanie:

1. Umieść orzeszki pinii na suchej patelni i praż je na średnim ogniu, na złoto przez około dwie minuty.

2. W kielichu blendera zmiksuj dokładnie liście bazylii, starty ser pecorino, prażone orzechy, czosnek, sól i pieprz. W trakcie miksowania dodaj oliwę i dalej dokładnie miksuj.

3. Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Jeszcze ciepły wymieszaj dokładnie z pesto.

4. Makaron podawaj z serem pecorino i świeżymi listkami bazylii.

Jeśli chcesz zaoszczędzić czas, możesz zastąpić domowe pesto ulubionym, gotowym ze sklepu.

Smacznego!

