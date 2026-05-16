Makarony na szybko. Dziesięć minut i obiad gotowy

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Makaron z ulubionymi dodatkami to dla większości najlepszy sposób na szybki i prosty obiad dla całej rodziny. Przygotowałyśmy dla was trzy propozycje dań, które można przygotować dosłownie w dziesięć minut. Wybierzcie swoją ulubioną!

Dwie miski - jedna z makaronem (rurki), druga z truskawkami
Makaron z truskawkami przygotujesz w zaledwie kilka minut ARKADIUSZ ZIOLEKEast News

Najprostszy makaron z truskawkami

Składniki: 

  • 300 g makaronu,
  • 250 g truskawek,
  • łyżeczka cukru trzcinowego,
  • jogurt naturalny.

Przygotowanie: 

1. Ugotuj ulubiony makaron w lekko osolonej wodzie. Truskawki umyj, obierz i zgnieć widelcem.

2. Zmieszaj truskawki z jogurtem naturalnym i łyżką cukru trzcinowego. Możesz też zmiksować owoce z jogurtem na gęsty koktajl.

2. Polej makaron przygotowaną miksturą.

Zobacz również: Genialny obiad w 30 minut. Ten przepis jest hitem w sieci

Makaron z tuńczykiem i oliwkami

Składniki: 

  • 300 g makaronu,
  • oliwa z oliwek,
  • jeden czosnek,
  • jedna cebula,
  • jeden tuńczyk z puszki,
  • 150 g czarnych oliwek,
  • puszka kukurydzy,
  • puszka groszku,
  • jeden mały koncentrat pomidorowy.

Przygotowanie:

1. Podsmaż dwie łyżki oliwy z oliwek na patelni, dodaj obrane czosnek i cebulę. Następnie dorzuć tuńczyka z puszki w sosie własnym, a po kilku minutach - pokrojone czarne oliwki.

2. Dodaj kukurydzę i groszek z puszki oraz koncentrat pomidorowy.

3. W tym czasie ugotuj makaron i polej go przygotowanym na patelni sosem.

Makaron z pesto z bazylii

Składniki: 

  • 2 szklanki świeżych liści bazylii,
  • 1 ząbek czosnku,
  • 3 łyżki oliwy,
  • 2 łyżki orzeszków pinii,
  • 50 g sera pecorino,
  • 1 szczypta soli,
  • 1 szczypta pieprzu,
  • 250 g makaronu spaghetti.

Przygotowanie: 

1. Umieść orzeszki pinii na suchej patelni i praż je na średnim ogniu, na złoto przez około dwie minuty.

2. W kielichu blendera zmiksuj dokładnie liście bazylii, starty ser pecorino, prażone orzechy, czosnek, sól i pieprz. W trakcie miksowania dodaj oliwę i dalej dokładnie miksuj.

3. Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Jeszcze ciepły wymieszaj dokładnie z pesto.

4. Makaron podawaj z serem pecorino i świeżymi listkami bazylii.

Jeśli chcesz zaoszczędzić czas, możesz zastąpić domowe pesto ulubionym, gotowym ze sklepu.

Smacznego!

Zobacz również:

Bób to skarbnic witamin i składników odżywczych. Czy można jeść go na diecie?
Porady

Czy bób jest kaloryczny? Wiele osób je go bez wyrzutów sumienia

Natalia Jabłońska
Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów© 2026 Associated Press

Najnowsze