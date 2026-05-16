Makarony na szybko. Dziesięć minut i obiad gotowy
Makaron z ulubionymi dodatkami to dla większości najlepszy sposób na szybki i prosty obiad dla całej rodziny. Przygotowałyśmy dla was trzy propozycje dań, które można przygotować dosłownie w dziesięć minut. Wybierzcie swoją ulubioną!
Najprostszy makaron z truskawkami
Składniki:
- 300 g makaronu,
- 250 g truskawek,
- łyżeczka cukru trzcinowego,
- jogurt naturalny.
Przygotowanie:
1. Ugotuj ulubiony makaron w lekko osolonej wodzie. Truskawki umyj, obierz i zgnieć widelcem.
2. Zmieszaj truskawki z jogurtem naturalnym i łyżką cukru trzcinowego. Możesz też zmiksować owoce z jogurtem na gęsty koktajl.
2. Polej makaron przygotowaną miksturą.
Zobacz również: Genialny obiad w 30 minut. Ten przepis jest hitem w sieci
Makaron z tuńczykiem i oliwkami
Składniki:
- 300 g makaronu,
- oliwa z oliwek,
- jeden czosnek,
- jedna cebula,
- jeden tuńczyk z puszki,
- 150 g czarnych oliwek,
- puszka kukurydzy,
- puszka groszku,
- jeden mały koncentrat pomidorowy.
Przygotowanie:
1. Podsmaż dwie łyżki oliwy z oliwek na patelni, dodaj obrane czosnek i cebulę. Następnie dorzuć tuńczyka z puszki w sosie własnym, a po kilku minutach - pokrojone czarne oliwki.
2. Dodaj kukurydzę i groszek z puszki oraz koncentrat pomidorowy.
3. W tym czasie ugotuj makaron i polej go przygotowanym na patelni sosem.
Makaron z pesto z bazylii
Składniki:
- 2 szklanki świeżych liści bazylii,
- 1 ząbek czosnku,
- 3 łyżki oliwy,
- 2 łyżki orzeszków pinii,
- 50 g sera pecorino,
- 1 szczypta soli,
- 1 szczypta pieprzu,
- 250 g makaronu spaghetti.
Przygotowanie:
1. Umieść orzeszki pinii na suchej patelni i praż je na średnim ogniu, na złoto przez około dwie minuty.
2. W kielichu blendera zmiksuj dokładnie liście bazylii, starty ser pecorino, prażone orzechy, czosnek, sól i pieprz. W trakcie miksowania dodaj oliwę i dalej dokładnie miksuj.
3. Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Jeszcze ciepły wymieszaj dokładnie z pesto.
4. Makaron podawaj z serem pecorino i świeżymi listkami bazylii.
Jeśli chcesz zaoszczędzić czas, możesz zastąpić domowe pesto ulubionym, gotowym ze sklepu.
Smacznego!