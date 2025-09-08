Owoc dzieciństwa, który w Polsce stracił blask

Mirabelki to dla wielu Polaków wspomnienie dzieciństwa - zrywane prosto z drzewa, jedzone jeszcze ciepłe od słońca, czasem słodkie, czasem kwaśne do granic możliwości. Dziś kojarzą się raczej z owocem gorszego sortu: czymś, co rośnie dziko przy blokach i kończy rozdeptane na chodnikach.

Nie znajdziemy ich w marketach, bo nie mają takiej rynkowej siły przebicia jak lśniące śliwki węgierki czy morele. To błąd - bo pod cienką skórką kryje się bogactwo składników, które mogą zdziałać cuda dla zdrowia.

Niskokaloryczne i sycące - idealne na diecie

W 100 gramach mirabelek znajdziemy około 45-60 kcal - to naprawdę niewiele, zwłaszcza że są one dość sycące. Tajemnicą jest błonnik, a konkretnie pektyny, które wydłużają uczucie sytości i pomagają zahamować apetyt. Dzięki temu po garści mirabelek łatwiej zapanować nad podjadaniem między posiłkami. Dietetycy podkreślają, że błonnik sprzyja też regularnej pracy jelit i pomaga oczyszczać organizm z toksyn.

Siła przeciwutleniaczy - tarcza dla oczu i skóry

Jednym z największych atutów mirabelek jest ich bogactwo w antyoksydanty. Zawierają beta-karoten (prowitaminę A), zeaksantynę i flawonoidy. Te związki chronią komórki przed wolnymi rodnikami, które przyspieszają starzenie, osłabiają odporność i zwiększają ryzyko chorób nowotworowych.

Zeaksantyna odpowiada za złocisty kolor mirabelek. To barwnik roślinny, który działa jak filtr ochronny dla oczu. Chroni siatkówkę przed szkodliwym promieniowaniem i zmniejsza ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej. Z kolei beta-karoten to składnik, który dba o zdrowy wygląd skóry - poprawia jej elastyczność i naturalnie wspiera ochronę przed promieniowaniem UV.

Co ciekawe, czerwone mirabelki - oprócz karotenoidów, mają też antocyjany - barwniki z grupy flawonoidów, odpowiedzialne za czerwony, różowy czy fioletowy kolor. Antocyjany są jeszcze silniejszymi przeciwutleniaczami niż karotenoidy - działają przeciwzapalnie, wspierają naczynia krwionośne, poprawiają mikrokrążenie i chronią serce oraz mózg.

To znaczy, że czerwone mirabelki mogą mieć jeszcze większy potencjał antyoksydacyjny niż żółte, bo łączą w sobie różne typy barwników.

Czerwone mirabelki mają nawet więcej korzystnych właściwości niż odmiany żółte Jerzy ROMANOWSKI East News

Wsparcie dla serca i naczyń krwionośnych

Mirabelki są świetnym sprzymierzeńcem serca. Po pierwsze, dostarczają potasu, który reguluje ciśnienie krwi i pomaga w prawidłowej pracy mięśnia sercowego. Po drugie, zawarte w nich karotenoidy i polifenole obniżają poziom złego cholesterolu LDL, co zmniejsza ryzyko miażdżycy. Do tego działają przeciwzapalnie i poprawiają elastyczność naczyń.

Naturalne wsparcie dla odporności

Małe, żółte śliweczki dostarczają sporej dawki witaminy C, która wspiera układ odpornościowy i przyspiesza regenerację organizmu. To szczególnie cenne jesienią, gdy łatwo o infekcje. Warto też pamiętać, że witamina C zwiększa przyswajalność żelaza, co pomaga w zapobieganiu anemii. Kilka garści mirabelek to więc nie tylko smaczna przekąska, ale też naturalne wsparcie odporności i energii.

Może następnym razem zbierzesz trochę mirabelek? Piotr Kamionka/REPORTER East News

Zdrowie jelit i detoks organizmu

Pektyny obecne w mirabelkach działają jak naturalna miotełka dla przewodu pokarmowego - wspomagają trawienie, ułatwiają wypróżnianie i pomagają pozbyć się nadmiaru cholesterolu. Nie bez powodu niektórzy uważają, że mirabelki to owoc "na zaparcia". Regularne jedzenie ich w sezonie może poprawić mikroflorę jelitową i ogólnie przyczynić się do lepszego samopoczucia.

Zapomniany owoc w kuchni - nie tylko dżem

Choć mirabelki najczęściej kończą w dżemach i kompotach, ich potencjał kulinarny jest dużo większy. Można z nich robić galaretki, ciasta, nalewki, a nawet sosy do mięs - lekko kwaśny smak świetnie przełamuje tłustość potraw.

We Francji mirabelka jest owocem niemal kultowym - odbywają się nawet poświęcone jej festiwale, a miejscowe konfitury czy wódki z mirabelek mają status regionalnych skarbów. Tymczasem w Polsce… najczęściej pozwalamy im zgnić na chodnikach.

Z mirabelek można przygotować pyszny kompot ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Dlaczego zapomnieliśmy o mirabelkach?

Prawdopodobnie dlatego, że mirabelki nie wyglądają spektakularnie - są małe, często widzimy je już nadpsute, a ich zbieranie wymaga cierpliwości. Nie sprzedaje się ich w sklepach, więc w naszej świadomości wypadły z listy owoców "wartych zachodu". A szkoda - bo dostępne są praktycznie za darmo, pełne wartości odżywczych i mogą konkurować z egzotycznymi "superfoods", które kupujemy za ciężkie pieniądze.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 142: Kinga Kończak-Czarnoczyńska INTERIA.PL