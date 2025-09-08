Mało kto je zjada, a to witaminowe złoto. Wzmacniają serce i mózg

Magda Kania

Zazwyczaj leżą rozdeptane na chodnikach, zapomniane i niedoceniane. Dla wielu to owoc gorszego sortu, dla innych - smak dzieciństwa. Co kryją w sobie te niedoceniane śliweczki i dlaczego warto je zbierać, zamiast po nich deptać? Warto pochylić się nad tym "chodnikowym skarbem".

Sezon na złoto! Mirabelki to letni skarb twojego zdrowia
Sezon na złoto! Mirabelki to letni skarb twojego zdrowiaVlaru123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Owoc dzieciństwa, który w Polsce stracił blask
  2. Niskokaloryczne i sycące - idealne na diecie
  3. Siła przeciwutleniaczy - tarcza dla oczu i skóry
  4. Wsparcie dla serca i naczyń krwionośnych
  5. Naturalne wsparcie dla odporności
  6. Zdrowie jelit i detoks organizmu
  7. Zapomniany owoc w kuchni - nie tylko dżem
  8. Dlaczego zapomnieliśmy o mirabelkach?

Owoc dzieciństwa, który w Polsce stracił blask

Mirabelki to dla wielu Polaków wspomnienie dzieciństwa - zrywane prosto z drzewa, jedzone jeszcze ciepłe od słońca, czasem słodkie, czasem kwaśne do granic możliwości. Dziś kojarzą się raczej z owocem gorszego sortu: czymś, co rośnie dziko przy blokach i kończy rozdeptane na chodnikach.

Nie znajdziemy ich w marketach, bo nie mają takiej rynkowej siły przebicia jak lśniące śliwki węgierki czy morele. To błąd - bo pod cienką skórką kryje się bogactwo składników, które mogą zdziałać cuda dla zdrowia.

Niskokaloryczne i sycące - idealne na diecie

W 100 gramach mirabelek znajdziemy około 45-60 kcal - to naprawdę niewiele, zwłaszcza że są one dość sycące. Tajemnicą jest błonnik, a konkretnie pektyny, które wydłużają uczucie sytości i pomagają zahamować apetyt. Dzięki temu po garści mirabelek łatwiej zapanować nad podjadaniem między posiłkami. Dietetycy podkreślają, że błonnik sprzyja też regularnej pracy jelit i pomaga oczyszczać organizm z toksyn.

Siła przeciwutleniaczy - tarcza dla oczu i skóry

Jednym z największych atutów mirabelek jest ich bogactwo w antyoksydanty. Zawierają beta-karoten (prowitaminę A), zeaksantynę i flawonoidy. Te związki chronią komórki przed wolnymi rodnikami, które przyspieszają starzenie, osłabiają odporność i zwiększają ryzyko chorób nowotworowych.

Zeaksantyna odpowiada za złocisty kolor mirabelek. To barwnik roślinny, który działa jak filtr ochronny dla oczu. Chroni siatkówkę przed szkodliwym promieniowaniem i zmniejsza ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej. Z kolei beta-karoten to składnik, który dba o zdrowy wygląd skóry - poprawia jej elastyczność i naturalnie wspiera ochronę przed promieniowaniem UV.

Co ciekawe, czerwone mirabelki - oprócz karotenoidów, mają też antocyjany - barwniki z grupy flawonoidów, odpowiedzialne za czerwony, różowy czy fioletowy kolor. Antocyjany są jeszcze silniejszymi przeciwutleniaczami niż karotenoidy - działają przeciwzapalnie, wspierają naczynia krwionośne, poprawiają mikrokrążenie i chronią serce oraz mózg.

To znaczy, że czerwone mirabelki mogą mieć jeszcze większy potencjał antyoksydacyjny niż żółte, bo łączą w sobie różne typy barwników.

Dojrzałe żółte i czerwone owoce mirabelki ułożone na białym tle, z zielonymi liśćmi widocznymi w tle
Czerwone mirabelki mają nawet więcej korzystnych właściwości niż odmiany żółteJerzy ROMANOWSKIEast News

Wsparcie dla serca i naczyń krwionośnych

Mirabelki są świetnym sprzymierzeńcem serca. Po pierwsze, dostarczają potasu, który reguluje ciśnienie krwi i pomaga w prawidłowej pracy mięśnia sercowego. Po drugie, zawarte w nich karotenoidy i polifenole obniżają poziom złego cholesterolu LDL, co zmniejsza ryzyko miażdżycy. Do tego działają przeciwzapalnie i poprawiają elastyczność naczyń.

Naturalne wsparcie dla odporności

Małe, żółte śliweczki dostarczają sporej dawki witaminy C, która wspiera układ odpornościowy i przyspiesza regenerację organizmu. To szczególnie cenne jesienią, gdy łatwo o infekcje. Warto też pamiętać, że witamina C zwiększa przyswajalność żelaza, co pomaga w zapobieganiu anemii. Kilka garści mirabelek to więc nie tylko smaczna przekąska, ale też naturalne wsparcie odporności i energii.

Opadłe żółte owoce leżące pod drzewem na trawniku, w tle biały budynek o wielu oknach otoczony ogrodzeniem oraz chodnik z betonowych płyt.
Może następnym razem zbierzesz trochę mirabelek?Piotr Kamionka/REPORTEREast News

Zdrowie jelit i detoks organizmu

Pektyny obecne w mirabelkach działają jak naturalna miotełka dla przewodu pokarmowego - wspomagają trawienie, ułatwiają wypróżnianie i pomagają pozbyć się nadmiaru cholesterolu. Nie bez powodu niektórzy uważają, że mirabelki to owoc "na zaparcia". Regularne jedzenie ich w sezonie może poprawić mikroflorę jelitową i ogólnie przyczynić się do lepszego samopoczucia.

Zapomniany owoc w kuchni - nie tylko dżem

Choć mirabelki najczęściej kończą w dżemach i kompotach, ich potencjał kulinarny jest dużo większy. Można z nich robić galaretki, ciasta, nalewki, a nawet sosy do mięs - lekko kwaśny smak świetnie przełamuje tłustość potraw.

We Francji mirabelka jest owocem niemal kultowym - odbywają się nawet poświęcone jej festiwale, a miejscowe konfitury czy wódki z mirabelek mają status regionalnych skarbów. Tymczasem w Polsce… najczęściej pozwalamy im zgnić na chodnikach.

Dwa szklane dzbanki wypełnione czerwonym napojem owocowym z dużymi kawałkami owoców, przed nimi leżą świeże jeżyny, żółte i różowe mirabelki oraz zielone liście na drewnianej desce.
Z mirabelek można przygotować pyszny kompotANDRZEJ ZBRANIECKIEast News

Dlaczego zapomnieliśmy o mirabelkach?

Prawdopodobnie dlatego, że mirabelki nie wyglądają spektakularnie - są małe, często widzimy je już nadpsute, a ich zbieranie wymaga cierpliwości. Nie sprzedaje się ich w sklepach, więc w naszej świadomości wypadły z listy owoców "wartych zachodu". A szkoda - bo dostępne są praktycznie za darmo, pełne wartości odżywczych i mogą konkurować z egzotycznymi "superfoods", które kupujemy za ciężkie pieniądze.

