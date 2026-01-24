Masz dość jajecznicy? To śniadanie rozgrzeje lepiej niż kubek kawy

Natalia Jabłońska

Zimą śniadanie powinno być treściwe i naprawdę sycące. Kiedy za oknem panuje mróz, a my mamy już dość kolejnej jajecznicy, warto sięgnąć po coś bardziej wyrazistego. Huevos rancheros - klasyczne meksykańskie śniadanie z jajkami, tortillą i aromatycznymi przyprawami - to proste danie, które doskonale rozgrzewa i dodaje energii na cały poranek.

Jajka po maksykańsku to świetna propozycja na zimowe śniadanie 123RF/PICSEL

Huevos rancheros - klasyka kuchni meksykańskiej na zimowy poranek

Huevos rancheros, czyli "jajka po farmersku", wywodzą się z kuchni wiejskiej Meksyku. To danie, które miało dawać siłę do pracy od wczesnych godzin porannych, dlatego jest wyjątkowo sycące i treściwe.

Jajka podawane są na ciepłej tortilli, z gęstym sosem pomidorowym, fasolą i dodatkiem przypraw takich jak kumin czy chili. Całość działa jak naturalny "piecyk" dla organizmu - rozgrzewa, pobudza krążenie i zapewnia uczucie sytości na długie godziny. W zimowych warunkach to idealna alternatywa dla klasycznych, lekkich śniadań.

Dlaczego warto jeść je zimą? Pełnowartościowe i sycące śniadanie

Sekret huevos rancheros tkwi w składnikach. Pikantne przyprawy delikatnie podnoszą temperaturę ciała, jajka dostarczają pełnowartościowego białka, a fasola i tortilla zapewniają solidną porcję energii.

Dodatek boczku lub pikantnej kiełbasy sprawia, że danie staje się jeszcze bardziej sycące, a pomidory nadają mu lekko kwaskowy, wyrazisty smak. To śniadanie, które nie tylko zaspokaja głód, ale też realnie wspiera organizm w chłodne dni, gdy potrzebujemy więcej kalorii i ciepła.

Przepis na huevos rancheros. To bardzo proste

Przygotowanie huevos rancheros nie jest skomplikowane i nie wymaga szczególnych umiejętności.

Składniki:

  • 2 duże tortille kukurydziane (lub pszenne),
  • 4 jajka,
  • 80 g boczku lub pikantnej kiełbasy,
  • 1 czerwona papryka,
  • 1 cebula,
  • 1/2 puszki pomidorów,
  • 1/2 puszki czerwonej fasoli,
  • sól i pieprz do smaku,
  • 1/3 łyżeczki kuminu,
  • szczypta chili lub papryki wędzonej,
  • 2 łyżki oleju
  • starty ser
  • kwaśna śmietana lub jogurt grecki,

Przygotowanie:

Pierwszym krokiem jest przygotowanie boczku lub kiełbasy - delikatnie smażymy je, aż do zarumienienia. Następnie na tym samym tłuszczu przygotowujemy sos z cebuli, papryki, czosnku, fasoli i pomidorów. Całość warto doprawić kuminem, chili oraz solą i pieprzem. Taką miksturę gotujemy pod przykryciem, aż sos zgęstnieje i nabierze aromatu.

W tym czasie podgrzewamy tortille na patelni. Następnie układamy na nich usmażone jajka sadzone z półpłynnym żółtkiem. Na koniec dodajemy sos, kiełbasę, a następnie wszystko posypujemy serem i uzupełniamy kleksem śmietany lub jogurtu.

