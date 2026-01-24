Spis treści: Huevos rancheros - klasyka kuchni meksykańskiej na zimowy poranek Dlaczego warto jeść je zimą? Pełnowartościowe i sycące śniadanie Przepis na huevos rancheros. To bardzo proste

Huevos rancheros - klasyka kuchni meksykańskiej na zimowy poranek

Huevos rancheros, czyli "jajka po farmersku", wywodzą się z kuchni wiejskiej Meksyku. To danie, które miało dawać siłę do pracy od wczesnych godzin porannych, dlatego jest wyjątkowo sycące i treściwe.

Jajka podawane są na ciepłej tortilli, z gęstym sosem pomidorowym, fasolą i dodatkiem przypraw takich jak kumin czy chili. Całość działa jak naturalny "piecyk" dla organizmu - rozgrzewa, pobudza krążenie i zapewnia uczucie sytości na długie godziny. W zimowych warunkach to idealna alternatywa dla klasycznych, lekkich śniadań.

Dlaczego warto jeść je zimą? Pełnowartościowe i sycące śniadanie

Sekret huevos rancheros tkwi w składnikach. Pikantne przyprawy delikatnie podnoszą temperaturę ciała, jajka dostarczają pełnowartościowego białka, a fasola i tortilla zapewniają solidną porcję energii.

Dodatek boczku lub pikantnej kiełbasy sprawia, że danie staje się jeszcze bardziej sycące, a pomidory nadają mu lekko kwaskowy, wyrazisty smak. To śniadanie, które nie tylko zaspokaja głód, ale też realnie wspiera organizm w chłodne dni, gdy potrzebujemy więcej kalorii i ciepła.

Przepis na huevos rancheros. To bardzo proste

Przygotowanie huevos rancheros nie jest skomplikowane i nie wymaga szczególnych umiejętności.

Składniki (2 porcje):

2 duże tortille kukurydziane (lub pszenne),

4 jajka,

80 g boczku lub pikantnej kiełbasy,

1 czerwona papryka,

1 cebula,

1/2 puszki pomidorów,

1/2 puszki czerwonej fasoli,

sól i pieprz do smaku,

1/3 łyżeczki kuminu,

szczypta chili lub papryki wędzonej,

2 łyżki oleju

starty ser

kwaśna śmietana lub jogurt grecki,

Przygotowanie:

Pierwszym krokiem jest przygotowanie boczku lub kiełbasy - delikatnie smażymy je, aż do zarumienienia. Następnie na tym samym tłuszczu przygotowujemy sos z cebuli, papryki, czosnku, fasoli i pomidorów. Całość warto doprawić kuminem, chili oraz solą i pieprzem. Taką miksturę gotujemy pod przykryciem, aż sos zgęstnieje i nabierze aromatu.

W tym czasie podgrzewamy tortille na patelni. Następnie układamy na nich usmażone jajka sadzone z półpłynnym żółtkiem. Na koniec dodajemy sos, kiełbasę, a następnie wszystko posypujemy serem i uzupełniamy kleksem śmietany lub jogurtu.

