Zapomnij o klasycznej lemoniadzie
Jeśli w tegoroczne lato chcesz poczuć się jak na lokalnym bazarku w Meksyku, koniecznie zrób tradycyjnie podawany i sprzedawany tam napój - tepache. Wcześniej wytwarzany z kukurydzy, dziś ze skórek ananasa, to coś pomiędzy lemoniadą a kombuchą. Jego wyjątkowość polega nie tylko na smaku, ale na któtkotrwałym procesie fermentacji, który nadaje wyjątkowy smak i bąbelki gazu. Przygotowanie jest banalnie proste, a dodatkowo ekologiczne, bo głównym składnikiem tepache są skórki ananasa, które zazwyczaj się wyrzuca.
Co ciekawe, w Meksyku wytwarza się tepche nie tylko w domach, ale też w specjalnych, tradycyjnych niewielkich wytwórniach zwanych tepchaeras. Meksykanie piją ten napój chętnie, bo oryginalnie smakuje, dodaje energii i doskonale nawadnia.
Schłodzony, podany z kostkami lodu napój będzie doskonałym sposobem na orzeźwienie podczas letnich upałów, a jeśli zaserwujesz go gościom podczas weekendowego spotkania przy grillu, z pewnością zaintrygujesz bliskich i będą prosić o przepis.
Tepache - fermentowany napój z ananasowych resztek
Składniki
- 1,5 l wody
- skórka i środek z 2/3-1 ananasa
- 75 g cukru
- 1 laska cynamonu (opcjonalnie)
- można dodać nieco hibiskusa lub imbiru do smaku
Przygotowanie:
- Do dużego garnka lub słoika włóż skórkę i twardy środek ananasa.
- Wsyp cukier.
- Jeśli chcesz użyć hibiskusa lub imbiru/cynamonu, dodaj także na tym etapie.
- Zalej wodą i dokładnie wymieszaj.
- Przykryj słój ręcznikiem papierowym lub bawełnianą ściereczką i zabezpiecz gumką albo tasiemką.
- Odstaw na 2/3 dni w temperaturze pokojowej.
- Raz dziennie przemieszaj.
- Kiedy napój zacznie musować i będzie lekko kwaśny, przecedź go przez sito i przelej do dzbanka.
- Dobrze schłodź, dodaj kostki lodu.
Smacznego!
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