Zapomnij o klasycznej lemoniadzie

Jeśli w tegoroczne lato chcesz poczuć się jak na lokalnym bazarku w Meksyku, koniecznie zrób tradycyjnie podawany i sprzedawany tam napój - tepache. Wcześniej wytwarzany z kukurydzy, dziś ze skórek ananasa, to coś pomiędzy lemoniadą a kombuchą. Jego wyjątkowość polega nie tylko na smaku, ale na któtkotrwałym procesie fermentacji, który nadaje wyjątkowy smak i bąbelki gazu. Przygotowanie jest banalnie proste, a dodatkowo ekologiczne, bo głównym składnikiem tepache są skórki ananasa, które zazwyczaj się wyrzuca.

Co ciekawe, w Meksyku wytwarza się tepche nie tylko w domach, ale też w specjalnych, tradycyjnych niewielkich wytwórniach zwanych tepchaeras. Meksykanie piją ten napój chętnie, bo oryginalnie smakuje, dodaje energii i doskonale nawadnia.

Schłodzony, podany z kostkami lodu napój będzie doskonałym sposobem na orzeźwienie podczas letnich upałów, a jeśli zaserwujesz go gościom podczas weekendowego spotkania przy grillu, z pewnością zaintrygujesz bliskich i będą prosić o przepis.

Tepache - fermentowany napój z ananasowych resztek

Do tepache można dodać cynamon, imbir czy hibiskus by podbić jego charakterystyczny smak 123RF/PICSEL

Składniki 1,5 l wody

skórka i środek z 2/3-1 ananasa

75 g cukru

1 laska cynamonu (opcjonalnie)

można dodać nieco hibiskusa lub imbiru do smaku 15 min 3-4

Przygotowanie:

Do dużego garnka lub słoika włóż skórkę i twardy środek ananasa. Wsyp cukier. Jeśli chcesz użyć hibiskusa lub imbiru/cynamonu, dodaj także na tym etapie. Zalej wodą i dokładnie wymieszaj. Przykryj słój ręcznikiem papierowym lub bawełnianą ściereczką i zabezpiecz gumką albo tasiemką. Odstaw na 2/3 dni w temperaturze pokojowej. Raz dziennie przemieszaj. Kiedy napój zacznie musować i będzie lekko kwaśny, przecedź go przez sito i przelej do dzbanka. Dobrze schłodź, dodaj kostki lodu.

Smacznego!

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