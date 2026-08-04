Baran
Byk
Bliźnięta
Rak
Lew
Panna
Waga
Skorpion
Strzelec
Koziorożec
Wodnik
Ryby
Tygodniowy
Miesięczny
Partnerski
Sennik

Meksykański hit orzeźwia lepiej niż lemoniada. Gratka dla fanów bąbelków

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Nie wszystko, co zostaje po obraniu ananasa, musi trafić do kosza. Ze skórek i twardego środka przygotujesz tepache - tradycyjny meksykański napój o delikatnie fermentowanym, słodko-kwaśnym smaku. Jest orzeźwiający, lekko musujący i idealny na upalne dni.

Szklanka z bursztynowym napojem tepache i kostkami lodu na widoku
Tepache, czyli fermentowany napój ze skórek ananasa, to hit tego lata123RF/PICSEL

Zapomnij o klasycznej lemoniadzie

Jeśli w tegoroczne lato chcesz poczuć się jak na lokalnym bazarku w Meksyku, koniecznie zrób tradycyjnie podawany i sprzedawany tam napój - tepache. Wcześniej wytwarzany z kukurydzy, dziś ze skórek ananasa, to coś pomiędzy lemoniadą a kombuchą. Jego wyjątkowość polega nie tylko na smaku, ale na któtkotrwałym procesie fermentacji, który nadaje wyjątkowy smak i bąbelki gazu. Przygotowanie jest banalnie proste, a dodatkowo ekologiczne, bo głównym składnikiem tepache są skórki ananasa, które zazwyczaj się wyrzuca.

Co ciekawe, w Meksyku wytwarza się tepche nie tylko w domach, ale też w specjalnych, tradycyjnych niewielkich wytwórniach zwanych tepchaeras. Meksykanie piją ten napój chętnie, bo oryginalnie smakuje, dodaje energii i doskonale nawadnia.

Zobacz również:

Z czerwonych porzeczek przygotujesz wyśmienity sok. Idealny na lato
Kuchnia

Zapomniany skarb z babcinej spiżarni. Ten przepis na sok z porzeczek ma smak dzieciństwa

Karolina Woźniak

Schłodzony, podany z kostkami lodu napój będzie doskonałym sposobem na orzeźwienie podczas letnich upałów, a jeśli zaserwujesz go gościom podczas weekendowego spotkania przy grillu, z pewnością zaintrygujesz bliskich i będą prosić o przepis.

Tepache - fermentowany napój z ananasowych resztek

Szklanki z napojem zawierającym kawałki ananasa, obok talerz z plastrami ananasa, laskami cynamonu i kawałkiem słodkiego bloku, w tle świeży ananas oraz słoik z napojem na drewnianym podkładzie.
Do tepache można dodać cynamon, imbir czy hibiskus by podbić jego charakterystyczny smak123RF/PICSEL

Składniki

  • 1,5 l wody
  • skórka i środek z 2/3-1 ananasa
  • 75 g cukru
  • 1 laska cynamonu (opcjonalnie)
  • można dodać nieco hibiskusa lub imbiru do smaku
15 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Do dużego garnka lub słoika włóż skórkę i twardy środek ananasa.
  2. Wsyp cukier.
  3. Jeśli chcesz użyć hibiskusa lub imbiru/cynamonu, dodaj także na tym etapie.
  4. Zalej wodą i dokładnie wymieszaj.
  5. Przykryj słój ręcznikiem papierowym lub bawełnianą ściereczką i zabezpiecz gumką albo tasiemką.
  6. Odstaw na 2/3 dni w temperaturze pokojowej.
  7. Raz dziennie przemieszaj.
  8. Kiedy napój zacznie musować i będzie lekko kwaśny, przecedź go przez sito i przelej do dzbanka.
  9. Dobrze schłodź, dodaj kostki lodu.

Smacznego!

Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI

Estetycznie podane dania na porcelanowych talerzach, zawierające świeże warzywa, nabiał oraz dekoracyjne kwiaty; w rogu widoczny baner z napisem 'interia KOBIETA kuchnia'.
Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL


Rejs po Zielonym Kanionie w TurcjiOlga KlameckaINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze