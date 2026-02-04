Million Dollar Spaghetti - makaronowa zapiekanka, która znika w kilka minut
Jeden z hitowych przepisów z mediów społecznościowych szybko zadomowił się w wielu kuchniach. Million Dollar Spaghetti to makaronowa zapiekanka łącząca wyrazisty sos mięsny, pomidory i kilka rodzajów sera. Jest prosta w przygotowaniu, sycąca i świetnie sprawdza się jako obiad dla całej rodziny. Jak ją przygotować?
Na czym polega fenomen tego dania?
To danie pieczone w jednym naczyniu, w którym klasyczne spaghetti z sosem mięsnym zyskuje dodatkową, kremową warstwę serową. W smaku przywodzi na myśl lasagne, jednak jego przygotowanie jest szybsze i nie wymaga układania płatów makaronu. Składniki są łatwo dostępne, a po zapieczeniu całość tworzy zwartą, aromatyczną potrawę o intensywnym, pomidorowo-serowym smaku.
To propozycja szczególnie dobra na chłodniejsze dni - rozgrzewa i zapewnia uczucie sytości na długo. Dzięki połączeniu mięsa i nabiału danie dostarcza sporo białka.
W lżejszej wersji można wykorzystać chudszą wołowinę i zmniejszyć ilość tłustych dodatków.
Million Dollar Spaghetti - przepis krok po kroku
Składniki:
- 400 g makaronu spaghetti
- 200 g mielonej wołowiny
- 200 g kiełbasy wieprzowej
- 500 ml passaty pomidorowej
- 250 g serka śmietankowego
- 150 g serka wiejskiego
- 300 g tartej mozzarelli
- 100 g startego parmezanu
- 1/4 szklanki kwaśnej śmietany
- 1 mała cebula
- 2 ząbki czosnku
- 2 łyżki masła
- sól i pieprz do smaku
Przygotowanie:
- Ugotuj makaron al dente według instrukcji na opakowaniu, odcedź i przełóż do dużej miski.
- Na patelni rozpuść część masła, dodaj drobno posiekaną cebulę i smaż, aż się zeszkli. Następnie dodaj czosnek i smaż jeszcze przez chwilę, mieszając.
- Dodaj mieloną wołowinę oraz drobno pokrojoną kiełbasę. Dopraw solą i pieprzem, smaż, aż mięso całkowicie się zetnie i odparuje nadmiar płynu.
- Wlej około 3/4 passaty pomidorowej, wymieszaj i podgrzewaj kilka minut, aby sos lekko zgęstniał.
- Do ugotowanego makaronu dodaj pozostałą passatę oraz odrobinę masła, dokładnie wymieszaj. Połowę przełóż do naczynia żaroodpornego.
- W osobnej misce połącz serek śmietankowy, serek wiejski i śmietanę. Powstałą masę równomiernie rozprowadź na warstwie makaronu.
- Wyłóż resztę makaronu, a następnie sos mięsny. Wierzch posyp mozzarellą i parmezanem.
- Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 st. C przez około 40 minut, aż ser się rozpuści i lekko zarumieni.
- Po wyjęciu z piekarnika odczekaj kilka minut przed porcjowaniem, aby zapiekanka dobrze się ustabilizowała.
Danie najlepiej smakuje podane na ciepło, tuż po zapieczeniu.
