Ugotuj makaron al dente według instrukcji na opakowaniu, odcedź i przełóż do dużej miski.

Na patelni rozpuść część masła, dodaj drobno posiekaną cebulę i smaż, aż się zeszkli. Następnie dodaj czosnek i smaż jeszcze przez chwilę, mieszając.

Dodaj mieloną wołowinę oraz drobno pokrojoną kiełbasę. Dopraw solą i pieprzem, smaż, aż mięso całkowicie się zetnie i odparuje nadmiar płynu.

Wlej około 3/4 passaty pomidorowej, wymieszaj i podgrzewaj kilka minut, aby sos lekko zgęstniał.

Do ugotowanego makaronu dodaj pozostałą passatę oraz odrobinę masła, dokładnie wymieszaj. Połowę przełóż do naczynia żaroodpornego.

W osobnej misce połącz serek śmietankowy, serek wiejski i śmietanę. Powstałą masę równomiernie rozprowadź na warstwie makaronu.

Wyłóż resztę makaronu, a następnie sos mięsny. Wierzch posyp mozzarellą i parmezanem.

Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 st. C przez około 40 minut, aż ser się rozpuści i lekko zarumieni.