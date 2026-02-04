Million Dollar Spaghetti - makaronowa zapiekanka, która znika w kilka minut

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Jeden z hitowych przepisów z mediów społecznościowych szybko zadomowił się w wielu kuchniach. Million Dollar Spaghetti to makaronowa zapiekanka łącząca wyrazisty sos mięsny, pomidory i kilka rodzajów sera. Jest prosta w przygotowaniu, sycąca i świetnie sprawdza się jako obiad dla całej rodziny. Jak ją przygotować?

Złocista zapiekanka makaronowa z roztopionym serem i ziołami, podnoszona łyżką, apetycznie ciągnące się nitki sera i chrupiąca, zarumieniona warstwa wierzchnia.
To doskonała propozycja na sycący obiad zimą 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Na czym polega fenomen tego dania?
  2. Million Dollar Spaghetti - przepis krok po kroku

Na czym polega fenomen tego dania?

To danie pieczone w jednym naczyniu, w którym klasyczne spaghetti z sosem mięsnym zyskuje dodatkową, kremową warstwę serową. W smaku przywodzi na myśl lasagne, jednak jego przygotowanie jest szybsze i nie wymaga układania płatów makaronu. Składniki są łatwo dostępne, a po zapieczeniu całość tworzy zwartą, aromatyczną potrawę o intensywnym, pomidorowo-serowym smaku.

To propozycja szczególnie dobra na chłodniejsze dni - rozgrzewa i zapewnia uczucie sytości na długo. Dzięki połączeniu mięsa i nabiału danie dostarcza sporo białka.

W lżejszej wersji można wykorzystać chudszą wołowinę i zmniejszyć ilość tłustych dodatków.

Gruba porcja zapiekanki spaghetti z warstwą rozpuszczonego sera żółtego i mielonego mięsa, oprószona siekaną natką pietruszki, podana na białym talerzu.
Million Dollar Spaghetti podaje się w kostkach, jak lasagne123RF/PICSEL

Zobacz również: Prosty przepis na łososia pieczonego ze szpinakiem

Million Dollar Spaghetti - przepis krok po kroku

Składniki:

  • 400 g makaronu spaghetti
  • 200 g mielonej wołowiny
  • 200 g kiełbasy wieprzowej
  • 500 ml passaty pomidorowej
  • 250 g serka śmietankowego
  • 150 g serka wiejskiego
  • 300 g tartej mozzarelli
  • 100 g startego parmezanu
  • 1/4 szklanki kwaśnej śmietany
  • 1 mała cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 2 łyżki masła
  • sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:

  1. Ugotuj makaron al dente według instrukcji na opakowaniu, odcedź i przełóż do dużej miski.
  2. Na patelni rozpuść część masła, dodaj drobno posiekaną cebulę i smaż, aż się zeszkli. Następnie dodaj czosnek i smaż jeszcze przez chwilę, mieszając.
  3. Dodaj mieloną wołowinę oraz drobno pokrojoną kiełbasę. Dopraw solą i pieprzem, smaż, aż mięso całkowicie się zetnie i odparuje nadmiar płynu.
  4. Wlej około 3/4 passaty pomidorowej, wymieszaj i podgrzewaj kilka minut, aby sos lekko zgęstniał.
  5. Do ugotowanego makaronu dodaj pozostałą passatę oraz odrobinę masła, dokładnie wymieszaj. Połowę przełóż do naczynia żaroodpornego.
  6. W osobnej misce połącz serek śmietankowy, serek wiejski i śmietanę. Powstałą masę równomiernie rozprowadź na warstwie makaronu.
  7. Wyłóż resztę makaronu, a następnie sos mięsny. Wierzch posyp mozzarellą i parmezanem.
  8. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 st. C przez około 40 minut, aż ser się rozpuści i lekko zarumieni.
  9. Po wyjęciu z piekarnika odczekaj kilka minut przed porcjowaniem, aby zapiekanka dobrze się ustabilizowała.

Danie najlepiej smakuje podane na ciepło, tuż po zapieczeniu.

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Kolorowe dania kuchni azjatyckiej z miseczką ryżu, talerzem zielonej fasoli edamame, kęsami mięsa z sezamem oraz świeżymi warzywami i cytryną, na których widoczne jest logo portalu oraz napis 'kuchnia'.
Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL
"Ewa gotuje": Placuszki z dyniPolsat

Najnowsze