Spis treści: Po tym poznasz, że bób jest świeży Ile kalorii ma bób? Oto jego właściwości odżywcze Mistrzowski przepis. Sycąca sałatka z bobem idealna na kolację

Po tym poznasz, że bób jest świeży

Szczyt sezonu na bób w Polsce przypada na połowę czerwca, ale produkt już pojawia się m.in. na lokalnych targowiskach. Najsmaczniejszy i najbardziej okazały jest na przełomie lipca/sierpnia, kiedy sezon na zielone warzywo rozkręca się na całego.

Jak sprawdzić, że bób jest świeży? Powinien być intensywnie zielony, bez pleśni czy czarnych plam. Zamiast kupować bób zamknięty szczelnie w foliowe woreczki, lepiej kupować go właśnie na wspomnianych wcześniej targowiskach.

Ile kalorii ma bób? Oto jego właściwości odżywcze

Bób jest uprawiany w wielu rejonach świata. Podobnie jak inne strączkowe warzywa, ma wysoką wartość odżywczą. W 100 g bobu znajduje się ok. 66 kcal. To skarbnica białka i błonnika pokarmowego, zawiera też niewielką ilość tłuszczu. W bobie znajduje się też witamina C, witamina B1, witamina B2, witamina B6, witamina K czy kwas foliowy. Oprócz tego to skarbnica składników mineralnych takich jak potas, fosfor, magnez, żelazo, cynk i mangan.

Dania z bobem są niezwykle proste i smaczne 123RF/PICSEL

Bób reguluje pracę jelit i poprawia metabolizm, wspiera odporność, pomaga kontrolować poziom cholesterolu, a do tego poprawia koncentrację i samopoczucie.

Dlatego warto go jeść nie tylko solo, ale też jako dodatek do rozmaitych dań. Świetnie sprawdzi się również w sałatce - doda jej wyrazistego smaku i sprawi, że będzie sycąca. Dlatego warto wkomponować ją chociażby w tygodniowe menu i jeść np. na kolację.

Mistrzowski przepis. Sycąca sałatka z bobem idealna na kolację

Sałatka z bobem, fetą i pomidorami to prawdziwy eliksir witamin i korzystnych dla zdrowia składników. Dodany do niej dressing wzbogaci smak i doda jej aromatu.

Bób to świetny dodatek do sałatki 123RF/PICSEL

Składniki sałata (1 główka),

225 g bobu świeżego,

2 pomidory,

150 g sera feta,

4 gałązki mięty.

Dressing:

3 łyżki oliwy z oliwek,

2 łyżki białego octu winnego,

1 ząbek czosnku,

pół łyżeczki musztardy dijon,

pół łyżeczki cukru,

3 łyżki posiekanej mięty. 15 min 3-4

Sposób przygotowania:

Ugotuj do miękkości bób w osolonej wodzie (ok. 3 minuty). Odcedź i przepłucz zimną wodą. Jeśli duże ziarna mają twardą skórkę, usuń ją. Na młodym możesz ją pozostawić. Wsyp bób do miski na sałatkę. Umyj sałatę i porwij każdy liść na drobniejsze części. Umieść je na znajdującym się w misce bobie. Umyj pomidory i pokrój w ósemki. Ułóż na sałacie. W osobnej misce wymieszaj składniki na sos, w tym czosnek przeciśnięty przez praskę. Tak przygotowanym dressingiem zalej równomiernie sałatkę, ale jej z nim nie mieszaj. Na wierzchu umieść pokruszony ser feta. Sałatkę najlepiej podawać po schłodzeniu - trzymaj ją w lodówce przez ok. 2 godziny.

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energię Canva Pro INTERIA.PL





"Ewa gotuje": Sałatka z grillowanym halloumi Polsat