Mistrzowski przepis. Sycąca sałatka z bobem idealna na kolację
Szybka przekąska na kolację? Z pomocą przychodzi zdrowe i smaczne warzywo. Sezon na bób powoli się rozkręca, więc warto jak najczęściej wykorzystywać go do rozmaitych dań. Idealnie pasuje też do sałatki.
Spis treści:
- Po tym poznasz, że bób jest świeży
- Ile kalorii ma bób? Oto jego właściwości odżywcze
- Mistrzowski przepis. Sycąca sałatka z bobem idealna na kolację
Po tym poznasz, że bób jest świeży
Szczyt sezonu na bób w Polsce przypada na połowę czerwca, ale produkt już pojawia się m.in. na lokalnych targowiskach. Najsmaczniejszy i najbardziej okazały jest na przełomie lipca/sierpnia, kiedy sezon na zielone warzywo rozkręca się na całego.
Jak sprawdzić, że bób jest świeży? Powinien być intensywnie zielony, bez pleśni czy czarnych plam. Zamiast kupować bób zamknięty szczelnie w foliowe woreczki, lepiej kupować go właśnie na wspomnianych wcześniej targowiskach.
Ile kalorii ma bób? Oto jego właściwości odżywcze
Bób jest uprawiany w wielu rejonach świata. Podobnie jak inne strączkowe warzywa, ma wysoką wartość odżywczą. W 100 g bobu znajduje się ok. 66 kcal. To skarbnica białka i błonnika pokarmowego, zawiera też niewielką ilość tłuszczu. W bobie znajduje się też witamina C, witamina B1, witamina B2, witamina B6, witamina K czy kwas foliowy. Oprócz tego to skarbnica składników mineralnych takich jak potas, fosfor, magnez, żelazo, cynk i mangan.
Bób reguluje pracę jelit i poprawia metabolizm, wspiera odporność, pomaga kontrolować poziom cholesterolu, a do tego poprawia koncentrację i samopoczucie.
Dlatego warto go jeść nie tylko solo, ale też jako dodatek do rozmaitych dań. Świetnie sprawdzi się również w sałatce - doda jej wyrazistego smaku i sprawi, że będzie sycąca. Dlatego warto wkomponować ją chociażby w tygodniowe menu i jeść np. na kolację.
Mistrzowski przepis. Sycąca sałatka z bobem idealna na kolację
Sałatka z bobem, fetą i pomidorami to prawdziwy eliksir witamin i korzystnych dla zdrowia składników. Dodany do niej dressing wzbogaci smak i doda jej aromatu.
Składniki
- sałata (1 główka),
- 225 g bobu świeżego,
- 2 pomidory,
- 150 g sera feta,
- 4 gałązki mięty.
- Dressing:
- 3 łyżki oliwy z oliwek,
- 2 łyżki białego octu winnego,
- 1 ząbek czosnku,
- pół łyżeczki musztardy dijon,
- pół łyżeczki cukru,
- 3 łyżki posiekanej mięty.
Sposób przygotowania:
- Ugotuj do miękkości bób w osolonej wodzie (ok. 3 minuty). Odcedź i przepłucz zimną wodą. Jeśli duże ziarna mają twardą skórkę, usuń ją. Na młodym możesz ją pozostawić. Wsyp bób do miski na sałatkę.
- Umyj sałatę i porwij każdy liść na drobniejsze części. Umieść je na znajdującym się w misce bobie.
- Umyj pomidory i pokrój w ósemki. Ułóż na sałacie.
- W osobnej misce wymieszaj składniki na sos, w tym czosnek przeciśnięty przez praskę.
- Tak przygotowanym dressingiem zalej równomiernie sałatkę, ale jej z nim nie mieszaj.
- Na wierzchu umieść pokruszony ser feta.
- Sałatkę najlepiej podawać po schłodzeniu - trzymaj ją w lodówce przez ok. 2 godziny.
