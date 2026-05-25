Mistrzowski przepis. Sycąca sałatka z bobem idealna na kolację

Karolina Woźniak

Szybka przekąska na kolację? Z pomocą przychodzi zdrowe i smaczne warzywo. Sezon na bób powoli się rozkręca, więc warto jak najczęściej wykorzystywać go do rozmaitych dań. Idealnie pasuje też do sałatki.

Sałatka z bobem, pomidorami i cebulą w kwadratowej misce, posypana zieleniną, na zielonej ściereczce.
Bobu nie trzeba jeść solo, bo sprawdza się jako dodatek do sałatek123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Po tym poznasz, że bób jest świeży
  2. Ile kalorii ma bób? Oto jego właściwości odżywcze
  3. Mistrzowski przepis. Sycąca sałatka z bobem idealna na kolację

Po tym poznasz, że bób jest świeży

Szczyt sezonu na bób w Polsce przypada na połowę czerwca, ale produkt już pojawia się m.in. na lokalnych targowiskach. Najsmaczniejszy i najbardziej okazały jest na przełomie lipca/sierpnia, kiedy sezon na zielone warzywo rozkręca się na całego.

Jak sprawdzić, że bób jest świeży? Powinien być intensywnie zielony, bez pleśni czy czarnych plam. Zamiast kupować bób zamknięty szczelnie w foliowe woreczki, lepiej kupować go właśnie na wspomnianych wcześniej targowiskach.

Ile kalorii ma bób? Oto jego właściwości odżywcze

Bób jest uprawiany w wielu rejonach świata. Podobnie jak inne strączkowe warzywa, ma wysoką wartość odżywczą. W 100 g bobu znajduje się ok. 66 kcal. To skarbnica białka i błonnika pokarmowego, zawiera też niewielką ilość tłuszczu. W bobie znajduje się też witamina C, witamina B1, witamina B2, witamina B6, witamina K czy kwas foliowy. Oprócz tego to skarbnica składników mineralnych takich jak potas, fosfor, magnez, żelazo, cynk i mangan. 

Dania z bobem są niezwykle proste i smaczne
Dania z bobem są niezwykle proste i smaczne123RF/PICSEL

Bób reguluje pracę jelit i poprawia metabolizm, wspiera odporność, pomaga kontrolować poziom cholesterolu, a do tego poprawia koncentrację i samopoczucie. 

Dlatego warto go jeść nie tylko solo, ale też jako dodatek do rozmaitych dań. Świetnie sprawdzi się również w sałatce - doda jej wyrazistego smaku i sprawi, że będzie sycąca. Dlatego warto wkomponować ją chociażby w tygodniowe menu i jeść np. na kolację.

Mistrzowski przepis. Sycąca sałatka z bobem idealna na kolację

Sałatka z bobem, fetą i pomidorami to prawdziwy eliksir witamin i korzystnych dla zdrowia składników. Dodany do niej dressing wzbogaci smak i doda jej aromatu.

Trzy proste składniki: bób, pomidory i cebula i niezwykle zdrowa i pyszna sałatka gotowa
Bób to świetny dodatek do sałatki123RF/PICSEL

Składniki

  • sałata (1 główka),
  • 225 g bobu świeżego,
  • 2 pomidory,
  • 150 g sera feta,
  • 4 gałązki mięty.
  • Dressing:
  • 3 łyżki oliwy z oliwek,
  • 2 łyżki białego octu winnego,
  • 1 ząbek czosnku,
  • pół łyżeczki musztardy dijon,
  • pół łyżeczki cukru,
  • 3 łyżki posiekanej mięty.
15 min
3-4

Sposób przygotowania:

  1. Ugotuj do miękkości bób w osolonej wodzie (ok. 3 minuty). Odcedź i przepłucz zimną wodą. Jeśli duże ziarna mają twardą skórkę, usuń ją. Na młodym możesz ją pozostawić. Wsyp bób do miski na sałatkę.
  2. Umyj sałatę i porwij każdy liść na drobniejsze części. Umieść je na znajdującym się w misce bobie.
  3. Umyj pomidory i pokrój w ósemki. Ułóż na sałacie.
  4. W osobnej misce wymieszaj składniki na sos, w tym czosnek przeciśnięty przez praskę.
  5. Tak przygotowanym dressingiem zalej równomiernie sałatkę, ale jej z nim nie mieszaj.
  6. Na wierzchu umieść pokruszony ser feta.
  7. Sałatkę najlepiej podawać po schłodzeniu - trzymaj ją w lodówce przez ok. 2 godziny.

