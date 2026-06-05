Spis treści: Mizeria inaczej. Czesi mają na to sposób Sałatka do obiadu idealna na lato Jak przygotować czeską sałatkę ogórkową bez śmietany? Jak czym podawać sałatkę z ogórków?

Mizeria inaczej. Czesi mają na to sposób

Mizerii raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Od dawna stanowi popularny dodatek do obiadu, zwłaszcza w letnich miesiącach, kiedy można delektować się smakiem świeżych ogórków gruntowych. Bardzo podobna sałatka znana jest również w kuchni czeskiej.

Tamtejsi kucharze przygotowują ogórki w sposób zbliżony do polskiego. W wielu przepisach łączone są ze śmietaną i odrobiną cukru, soli oraz pieprzu. Wzięciem cieszy również inna wersja. Okurkový salát to znacznie lżejszy wariant, który jeszcze lepiej wpisuje się w letni jadłospis.

Sałatka do obiadu idealna na lato

W tej wersji dania szefowie kuchni rezygnują ze śmietany. Nie oznacza to jednak, że ogórki są mało wyraziste. Warzywa łączy się z lekkim dressingiem na bazie wody, octu i przypraw. W ten sposób powstaje specjał bardziej orzeźwiający, który doskonale sprawdza się w upalne dni. Gdy temperatura rośnie, mało kto ma ochotę na ciężkostrawne dania, po których trudno jest wstać od stołu.

Jak przygotować czeską sałatkę ogórkową bez śmietany?

Mimo że wprowadzamy pewne zmiany do dobrze znanego przepisu, nie wpływa to na podniesienie jego poziomu trudności. Zrobienie lekkiej sałatki ogórkowej do obiadu jest bardzo proste i zajmuje zaledwie kilka minut.

Ogórki mogą smakować jeszcze ciekawiej niż w formie klasycznej mizerii 123RF/PICSEL

Podstawą są świeże ogórki gruntowe lub szklarniowe, które należy pokroić na cienkie plasterki, paseczki lub zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Jak widać, mamy tu sporą dowolność. Następnie dodajemy niewielką ilość soli i odstawiamy, aby puściły nadmiar soku. Dzięki temu sałatka pozostanie chrupiąca i nie będzie zbyt wodnista.

Czas, w którym ogórki "odpoczywają", wykorzystamy na zrobienie dressingu. Trzy łyżki zimnej wody połącz z jedną łyżką octu jabłkowego. Dodaj łyżeczkę cukru oraz niewielką ilość soli i pieprzu. Po wymieszaniu składników wlej do odsączonych ogórków. Odstaw na kwadrans do lodówki, następnie podawaj jako dodatek do wakacyjnego obiadu.

Jak czym podawać sałatkę z ogórków?

Niektórzy decydują się na dodanie do dressingu ząbka czosnku albo świeżego koperku. Kulinarne eksperymenty tego typu są mile widziane. Z czym podawać okurkový salát, by uzyskać posiłek kompletny?

Bardzo dobrze pasuje do pieczonego mięsa. Stworzy udane kompozycje z tradycyjnym kotletem schabowym, grillowanym kurczakiem i rybami. Kwaskowaty, orzeźwiający smak świetnie równoważy cięższe potrawy. Rezygnacja ze śmietany w sałatce z ogórków sprawia zarazem, że wartość energetyczna dania jest nawet kilkukrotnie niższa.

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