Młoda kapusta w tej wersji smakuje tak dobrze, że znika z talerza w mig

Karolina Woźniak

Na straganach właśnie króluje młoda kapusta, a większość z nas przygotowuje ją w dobrze znany sposób. Tymczasem wystarczy kilka aromatycznych składników, by całkowicie odmienić jej charakter. Delikatna, kremowa i pełna orientalnych przypraw. W tej wersji zachwyca od pierwszego kęsa i udowadnia, że sezonowe warzywa potrafią zaskakiwać.

Biała miska z duszoną młodą kapustą i cukinią z koperkiem na jasnym, drewnianym blacie.
W takim wydaniu młodą kapustę warto przyrządzić choć raz w sezonie 123RF/PICSEL

Młoda kapusta w kompletnie innym wydaniu

Trwający właśnie sezon na młodą kapustę zachęca do eksperymentów w kuchni. Surówki, kapusta na gęsto do obiadu, gołąbki z młodej kapusty - mnogość propozycji kusi, ale znane już i powtarzalne smaki mogą się też znudzić. Warto wtedy wypróbować coś, co ostatnio robi absolutną furorę w mediach społecznościowych. Młoda kapusta w curry to bezmięsne danie, które nie tylko syci, ale też oferuje niebanalne połączenie smakowe: delikatność i miękkość kapusty świetnie łączy się z mlekiem kokosowym i pikantną pastą curry dając naprawdę nietuzinkowy efekt. Jeśli dodasz do tego ugotowany ryż, nawet nie będziesz pamiętać o braku mięsa na talerzu. Nadal nie do końca jesteś przekonana/y? Jakby korzyści było mało, przygotowanie tego dania zajmuje dosłownie 20 minut. Skusisz się?

Curry z młodej kapusty - pyszne i aromatyczne

Porcja jasnego curry z kawałkami mięsa, groszkiem i liśćmi, podana obok kopca białego ryżu na oddzielnym talerzu.
Kremowe, ale pikantne, choć jednocześnie lekkie. Curry z młodej kapusty to nowy hit123RF/PICSEL

Składniki

  • 1 mała młoda kapusta
  • 1 cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 1 łyżka startego imbiru
  • 1–2 łyżki zielonej lub żółtej pasty curry
  • 400 ml mleczka kokosowego
  • 150 ml bulionu warzywnego lub wody
  • 1 puszka ciecierzycy
  • sok z 1 limonki
  • garść świeżej kolendry lub mięty
  • 2 łyżki oleju
  • sól i pieprz
20 min
1-2

Przygotowanie:

  1. Kapustę pokrój na grube kawałki lub ćwiartki.
  2. Na dużej patelni rozgrzej olej i lekko zrumień kapustę z obu stron przez około 3-4 minuty.
  3. Zdejmij kapustę. Na tej samej patelni zeszklij cebulę.
  4. Dodaj czosnek, imbir i pastę curry. Smaż około minutę, aż zaczną intensywnie pachnieć.
  5. Wlej mleczko kokosowe i bulion. Wymieszaj.
  6. Dodaj odsączoną ciecierzycę i kapustę.
  7. Duś pod przykryciem około 15-20 minut, aż kapusta będzie miękka, ale nadal lekko jędrna.
  8. Na koniec dodaj sok z limonki, dopraw solą i pieprzem.
  9. Posyp kolendrą lub miętą.
  10. Podawaj z ryżem.

Jeśli lubisz bardzo wyraziste smaki, pod koniec dodaj:

  • garść groszku cukrowego,
  • pół cukinii pokrojonej w półplasterki,
  • łyżkę masła orzechowego.

