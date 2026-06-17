Spis treści: Dlaczego warto jeść młode ziemniaki? Dwa sprawdzone przepisy na młode ziemniaki

Dlaczego warto jeść młode ziemniaki?

Młode ziemniaki to bulwy ze zbiorów wczesnoletnich, wykopywane przed pełną dojrzałością. Charakteryzują je: bardzo cienka, łuszcząca się skórka oraz delikatny i lekko orzechowy smak.

Młode ziemniaczki są bardzo zdrowe - mają niewiele kalorii, za to sporo wody, witamin z grupy B, witaminę C oraz dużo potasu. Mają też zdecydowanie mniej skrobi.

Młode ziemniaczki są niewielkie, a ich skórkę można łatwo zeskrobać. Nie wymagają więc obierania - wystarczy je umyć i ugotować. Najlepiej smakują podawane w prosty sposób - np. z masłem, koperkiem, kefirem i mizerią. Już same w sobie stanowią pyszne, lekkie danie.

Młode ziemniaczki mają niski indeks glikemiczny, który można dodatkowo obniżyć, gotując je i schładzając przed spożyciem.

CIEKAWOSTKA: Młode ziemniaki różnią się zazwyczaj od tzw. ziemniaków wczesnych. Te drugie są często sprowadzane z zagranicy już w kwietniu, a prawdziwe młode ziemniaczki pochodzą z lokalnych upraw i pojawiają się dopiero późną wiosną.

Młode ziemniaki mogą być pełnoprawnym daniem 123RF/PICSEL

Dwa sprawdzone przepisy na młode ziemniaki

Młode ziemniaczki z serem i szynką

Składniki:

3 duże młode ziemniaki,

3 łyżeczki oleju,

6 łyżek startego żółtego sera,

6 plasterków szynki pokrojonej w kostkę,

mała cebula, posiekana w kostkę,

sól i pieprz do smaku,

natka pietruszki.

Przygotowanie:

1. Ziemniaki umyj, osusz i zawiń w folię aluminiową. Zapiekaj w 200 stopniach Celsjusza przez około godzinę. Co jakiś czas sprawdzaj ich miękkość.

2. Ziemniaki ostudź, odkrój wierzch i wydrąż częściowo miąższ. Wymieszaj miąższ z usmażoną na oleju szynką i cebulą. Dopraw do smaku.

3. Posyp serem i zapiecz.

Młode ziemniaczki z boczkiem

Składniki:

1 kg młodych ziemniaków,

1/4 kostki masła,

kilka plastrów wędzonego boczku,

ząbek czosnku,

szczypiorek,

sól i pieprz do smaku,

papryka słodka, majeranek, rozmaryn do smaku,

kwaśna śmietana.

Przygotowanie:

Ziemniaki umyj i natnij w poprzek. Ułóż w natłuszczonej brytfance. Utrzyj masło z czosnkiem i przyprawami. Posmaruj ziemniaki. Nakryj ziemniaki folią aluminiową i piecz w 200 stopniach Celsjusza przez około godzinę. Odkryj i dopiecz na złoto. Podawaj ze śmietaną, szczypiorkiem oraz ze skwarkami z boczku.

Smacznego!

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