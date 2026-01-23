Sprawdzone przepisy na trochę zdrowsze słodkości

Choć wyznaję zasadę, że "ze słodyczy to lubię schabowego", od dawna lubię piec. Choć sama tylko spróbuję własnych wypieków, mam wokół siebie amatorów babeczek, ciasteczek, placków i pączków, którzy zwykle dbają o to, by z moich wypieków zostały jedynie okruszki.

W samym przygotowywaniu składników, miksowaniu i odmierzaniu jest coś kojącego, ale największą atrakcją (dla mnie) zwykle jest połączenie dobrego smaku z łatwością przygotowania oraz oszczędności na kaloriach lub przemyceniu w tych "słodkościach" jakichś dodatkowych wartości odżywczych. Z upodobaniem testuję viralowe przepisy, białkowe musy, zdrowe ciasta i sprawdzam, czy rzeczywiście można zajadać się z przyjemnością słodyczami, które do końca nimi nie są w klasycznym znaczeniu. Okazuje się, że tak.

Zbliżający się tłusty czwartek może być świetną okazją do wypróbowania kilku sprawdzonych przeze mnie przepisów na trochę bardziej zdrowe, ale nadal przepyszne wypieki, które z pewnością zachwycą bliskich. Oto moje pewniaki.

Pieczone pączki - hit na tłusty czwartek

Pieczone pączki robię co roku na tłusty czwartek archiwum prywatne

Z nimi jest trochę zabawy i przygotowań, pochłaniają nieco czasu, ale zupełnie szczerze: warto. Smakują jak klasyczne pączki, mają nadzienie, lukier wg uznania (ja robiłam truskawkowy, klasyczny i cytrynowy), a mają mniej kalorii i o wiele lżej jest po ich zjedzeniu na żołądku, co potwierdza cała moja rodzina i przyjaciele. Serdecznie polecam zrobić je raz w roku, bo zawsze robią furorę.

Składniki 7 g drożdży w proszku

100 ml ciepłego mleka

375 g mąki pszennej

50 g cukru

1 łyżeczka soli

3 jajka w temp. pokojowej

170 g masła w temp. pokojowej

jajko do posmarowania

lukier (jeśli chcemy) 1 godz. 0 min 3-4

Przygotowanie:

Do ciepłego mleka wsypać drożdże instant, dodać łyżeczkę cukru, wymieszać i odstawić na 10 minut, aż zrobi się zaczyn. Mąkę wsypać do miski, dodać resztę cukru i sól. Do mąki dodać mleko z drożdżami, wymieszać łyżką. Następnie wyrabiać ciasto dodając jajka, potem dodawać po kawałku miękkie masło i dalej wyrabiać powoli przez około 15 minut, aż ciasto będzie błyszczące i będzie się odklejało (ześlizgiwało) z ręki. Ja używam robota kuchennego z hakiem. Miskę z ciastem przykryć ściereczką i odstawić na godzinę do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Wyrośnięte ciasto wyłożyć na stolnicę oprószoną mąką. Chwilę powyrabiać. Rozpłaszczyć dłońmi na placek o grubości około 1,5 cm. Szklanką wyciąć ok. 16 kółek. Na każdym kłaść pełną łyżeczkę marmolady. Składać kółka na pół, zlepiać brzegi, uformować kulkę i włożyć ją łączeniem do dołu do papilotki. Dzięki temu marmolada nie wypłynie. Ułożyć na blaszce i odstawić na ok. 40 min do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Wierzch pączków posmarować delikatnie roztrzepanym jajkiem i wstawić do piekarnika. Piec przez ok. 15-18 minut. Wyjąć z piekarnika, studzić przez około 5 minut, następnie polukrować.

Babeczki szpinakowe z borówkami

Muffinki szpinakowe z borówkami są pyszne i absolutnie nie czuć w nich szpinaku archiwum prywatne

Te babeczki robi się bardzo szybko, a dodatek szpinaku sprawia, że dostarczamy organizmowi niezbędnych witamin i żelaza. Można użyć klasycznego cukru lub miodu/syropu klonowego/erytrytolu. Dodatek borówek jeszcze podbija ich smak oraz dodaje witaminy C. Są pyszne, w wesołym, niecodziennym kolorze i kompletnie nie czuć w nich nawet posmaku szpinaku. Zniknęły w jeden dzień.

Składniki ok. 300 - 400 g mrożonego szpinaku (liście) lub ok. 300 - 400 g świeżego

2/3 szklanki oleju

pół szklanki cukru lub jego zamiennika

3 jajka

2 szklanki mąki pszennej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

dodatkowo: dwie garście borówek 20 min 3-4

Przygotowanie:

Szpinak zblendować na gładko (jeśli używamy mrożonego, najpierw trzeba go rozmrozić). Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Jajka w temp. pokojowej wbić do miski, dodać cukier lub słodzik i ubić na puszystą masę. Ciągle ubijając wlewać olej. Dodać mus ze szpinaku i zmiksować. W drugiej misce przesiać mąkę i wymieszać z proszkiem do pieczenia. Przesypać do masy jajecznej i zmiksować na małych obrotach do połączenia się składników. Masę wyłożyć do papilotek ułożonych w formie na muffiny. Na wierzchu wcisnąć po kilka borówek (można pominąć). Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez ok. 20-25 minut do suchego patyczka. Wyjąć i całkowicie ostudzić.

Brownie z fasoli czerwonej - kakaowa rewelacja

Brownie z fasoli czerwonej - nikt wam nie uwierzy, że to brownie nie jest z czekolady archiwum prywatne

Nie było ani jednej osoby, która po spróbowaniu tego brownie miałaby jakiekolwiek pytania o to, z czego zostało zrobione. Jest tak pyszne, wilgotne i czekoladowe w smaku, że gdy wspominałam o tym, że jest z fasoli, właściwie nikt nie chciał mi w to uwierzyć. To oszczędność kalorii, witaminy i białko przemycone w najpyszniejszy sposób. Koniecznie spróbujcie. Najczęściej przepis na brownie zawiera także dojrzałe banany, ale ja ostatnio ich nie miałam i szczerze powiem: to brownie bez bananów wyrosło lepiej, było smaczniejsze i wilgotniejsze.

Składniki 1 puszka czerwonej fasoli (ok. 240g po odsączeniu i wypłukaniu)

3 jajka

pół szklanki słodziwa (np. erytrytol, ksylitol, cukier lub 3-4 łyżki miodu)

3 łyżki kakao w proszku

3 łyżki tłuszczu (olej kokosowy lub masło klarowane)

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli 30 min 3-4

Przygotowanie:

Umieść wypłukaną fasolę (płucz, dopóki nie przestanie się pienić), jajka, olej i słodziwo w blenderze. Blenduj na idealnie gładką masę. Dodaj kakao, proszek do pieczenia oraz sól. Ponownie krótko zblenduj. Przelej masę do małej formy (np. keksówki lub najmniejszej tortownicy ok. 21 cm) wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w 180 st. C przez około 35 minut. Wystudź. Możesz polać połową roztopionej gorzkiej czekolady.

