Moczysz śledzie w wodzie? To błąd. Ten sposób jest o niebo lepszy
Śledzie to obowiązkowy punkt świątecznego stołu, ale nie każdy wie, że sekret ich idealnego smaku kryje się w wodzie po ogórkach kiszonych. To trik znany w wielu polskich domach od pokoleń: prosty, tani i zaskakująco skuteczny. Dzięki niemu śledzie nie są ani zbyt słone, ani mdłe, za to idealnie jędrne i aromatyczne.
Ani woda, ani mleko. To sposób naszych babć
Moczenie śledzi w wodzie po ogórkach kiszonych to stara metoda, znana w wielu polskich domach od pokoleń, zwłaszcza tam, gdzie kiszonki robiło się samemu, a nic nie mogło się zmarnować. Woda po ogórkach zawiera naturalny kwas mlekowy, sól i aromaty przypraw, dzięki czemu nie tylko wypłukuje nadmiar soli ze śledzi, ale też łagodzi ich rybny zapach i poprawia strukturę mięsa. W przeciwieństwie do mleka, czy zwykłej wody, nadaje śledziom delikatny, wytrawny smak, który świetnie pasuje do cebuli, oleju czy śmietany. Dlatego do dziś wiele gospodyń uważa ten sposób za najlepszy: prosty, tani i bardzo skuteczny. Dobrze przeprowadzone marynowanie sprawia, że śledzie są jędrne i aromatyczne.
Co ważne, taka zalewa działa na śledzie znacznie łagodniej niż np. ocet, dzięki czemu ryba nie staje się gumowata. To także sposób, który pozwala kontrolować smak - w zależności od czasu moczenia śledzie mogą być bardziej wyraziste lub delikatniejsze. Metoda ta sprawdza się szczególnie przed świętami, gdy śledzie często przygotowuje się dzień lub dwa wcześniej, a ich smak ma się jeszcze "ułożyć". Nic dziwnego, że dla wielu osób to właśnie śledzie moczone w wodzie po ogórkach smakują "jak dawniej" i najlepiej wpisują się w tradycyjny, domowy charakter wigilijnego stołu.
Świąteczne śledzie w śmietanie z cebulką i jabłkiem
Składniki
- 4 filety śledzi solonych
- woda po ogórkach kiszonych (do moczenia)
- 1 średnia cebula
- 1 małe jabłko (najlepiej lekko kwaśne, np. szara reneta)
- 200 ml śmietany 18%
- 1 łyżeczka soku z cytryny (opcjonalnie)
- świeżo mielony pieprz
- 1–2 łyżki posiekanego koperku (opcjonalnie)
Przygotowanie:
Etap 1 - moczenie śledzi:
- Filety opłucz pod zimną wodą.
- Pokrój na mniejsze kawałki.
- Zalej wodą po ogórkach kiszonych (jeśli śledzie są bardzo słone - rozcieńcz wodą 1:1).
- Odstaw do lodówki na 2-4 godziny.
- Po namoczeniu osusz śledzie na papierowym ręczniku.
Etap 2 - przygotowanie:
- Cebulę pokrój w cienkie piórka. Jeśli jest bardzo ostra - zalej ją na 2-3 minuty gorącą wodą i odcedź.
- Jabłko obierz i pokrój w drobną kostkę, skrop sokiem z cytryny.
- W misce wymieszaj śmietanę, pieprz, (opcjonalnie) koperek.
- Dodaj śledzie, cebulę, jabłko.
- Delikatnie wymieszaj.
- Przełóż do szklanego naczynia lub salaterki.
- Przykryj i wstaw do lodówki na co najmniej godzinę, najlepiej na całą noc.
Smacznego!
