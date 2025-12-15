Ani woda, ani mleko. To sposób naszych babć

Moczenie śledzi w wodzie po ogórkach kiszonych to stara metoda, znana w wielu polskich domach od pokoleń, zwłaszcza tam, gdzie kiszonki robiło się samemu, a nic nie mogło się zmarnować. Woda po ogórkach zawiera naturalny kwas mlekowy, sól i aromaty przypraw, dzięki czemu nie tylko wypłukuje nadmiar soli ze śledzi, ale też łagodzi ich rybny zapach i poprawia strukturę mięsa. W przeciwieństwie do mleka, czy zwykłej wody, nadaje śledziom delikatny, wytrawny smak, który świetnie pasuje do cebuli, oleju czy śmietany. Dlatego do dziś wiele gospodyń uważa ten sposób za najlepszy: prosty, tani i bardzo skuteczny. Dobrze przeprowadzone marynowanie sprawia, że śledzie są jędrne i aromatyczne.

Co ważne, taka zalewa działa na śledzie znacznie łagodniej niż np. ocet, dzięki czemu ryba nie staje się gumowata. To także sposób, który pozwala kontrolować smak - w zależności od czasu moczenia śledzie mogą być bardziej wyraziste lub delikatniejsze. Metoda ta sprawdza się szczególnie przed świętami, gdy śledzie często przygotowuje się dzień lub dwa wcześniej, a ich smak ma się jeszcze "ułożyć". Nic dziwnego, że dla wielu osób to właśnie śledzie moczone w wodzie po ogórkach smakują "jak dawniej" i najlepiej wpisują się w tradycyjny, domowy charakter wigilijnego stołu.

Świąteczne śledzie w śmietanie z cebulką i jabłkiem

Składniki 4 filety śledzi solonych

woda po ogórkach kiszonych (do moczenia)

1 średnia cebula

1 małe jabłko (najlepiej lekko kwaśne, np. szara reneta)

200 ml śmietany 18%

1 łyżeczka soku z cytryny (opcjonalnie)

świeżo mielony pieprz

1–2 łyżki posiekanego koperku (opcjonalnie) 20 min 3-4

Przygotowanie:

Etap 1 - moczenie śledzi:

Filety opłucz pod zimną wodą. Pokrój na mniejsze kawałki. Zalej wodą po ogórkach kiszonych (jeśli śledzie są bardzo słone - rozcieńcz wodą 1:1). Odstaw do lodówki na 2-4 godziny. Po namoczeniu osusz śledzie na papierowym ręczniku.

Etap 2 - przygotowanie:

Cebulę pokrój w cienkie piórka. Jeśli jest bardzo ostra - zalej ją na 2-3 minuty gorącą wodą i odcedź. Jabłko obierz i pokrój w drobną kostkę, skrop sokiem z cytryny. W misce wymieszaj śmietanę, pieprz, (opcjonalnie) koperek. Dodaj śledzie, cebulę, jabłko. Delikatnie wymieszaj. Przełóż do szklanego naczynia lub salaterki. Przykryj i wstaw do lodówki na co najmniej godzinę, najlepiej na całą noc.

Smacznego!

