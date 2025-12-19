Rodzynki dodawane do sernika budzą wiele kontrowersji. Jedni je uwielbiają, inni ich nienawidzą. A jak jest w przypadku rodzynek jako składnika potrawy przygotowanej ze śledzi? Czy słodki dodatek będzie w ogóle odpowiedni do marynowanych ryb? Okazuje się, że taki pomysł nie jest ani nowy ani rewolucyjny. Rodzynki były nieodłącznym składnikiem wielu tradycyjnych przepisów np. na karpia po żydowsku. W przypadku marynowanych śledzi rodzynki pomogą zbalansować smak, równoważąc kwaśną marynatę.