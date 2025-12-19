Mój ulubiony przepis na wigilijne śledzie. Świetnie sprawdzą się też w karnawale

Podczas świątecznych przygotowań najbardziej cenię sobie te przepisy, które pozwalają uzyskać efekt "wow" bez wielkiego nakładu pracy. Jeśli do tego przywołują nutę tradycji, a zarazem oferują ciekawe połączenia smakowe, wtedy wiem, że to strzał w dziesiątkę.

Rodzynki dodawane do sernika budzą wiele kontrowersji. Jedni je uwielbiają, inni ich nienawidzą. A jak jest w przypadku rodzynek jako składnika potrawy przygotowanej ze śledzi? Czy słodki dodatek będzie w ogóle odpowiedni do marynowanych ryb? Okazuje się, że taki pomysł nie jest ani nowy ani rewolucyjny. Rodzynki były nieodłącznym składnikiem wielu tradycyjnych przepisów np. na karpia po żydowsku. W przypadku marynowanych śledzi rodzynki pomogą zbalansować smak, równoważąc kwaśną marynatę.

Składniki

Baza:

  • 4 filety śledziowe,
  • garść rodzynek

Marynata:

  • szklanka białego octu winnego,
  • drobno poszatkowana cebula
  • łyżeczka ziaren gorczycy,
  • 3 zmielone ziarenka ziela angielskiego,
  • liść laurowy,
  • szczypta cukru, pieprz.

Sos:

  • po 1/3 szklanki keczupu i oleju,
  • 1 łyżka drobno pokrojonej marynowanej czerwonej papryki,
  • łyżka natki pietruszki.

Przygotować marynatę: do rondla wlać pół szklanki wody, ocet, dodać gorczycę, ziele angielskie, liść laurowy, cebulę, cukier oraz pieprz i zagotować. Przestudzić i do letniej marynaty włożyć filety. Pozostawić na 24 godziny. Rodzynki umyć i moczyć w letniej wodzie 20 min. Składniki na sos wymieszać. Śledzie wyjąć z marynaty, pokroić w wąskie paski, nakładać cebulę sos, rodzynki i zwinąć koreczki. Ułożyć je na półmisku i podawać.

