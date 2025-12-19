Mój ulubiony przepis na wigilijne śledzie. Świetnie sprawdzą się też w karnawale
Podczas świątecznych przygotowań najbardziej cenię sobie te przepisy, które pozwalają uzyskać efekt "wow" bez wielkiego nakładu pracy. Jeśli do tego przywołują nutę tradycji, a zarazem oferują ciekawe połączenia smakowe, wtedy wiem, że to strzał w dziesiątkę.
Rodzynki dodawane do sernika budzą wiele kontrowersji. Jedni je uwielbiają, inni ich nienawidzą. A jak jest w przypadku rodzynek jako składnika potrawy przygotowanej ze śledzi? Czy słodki dodatek będzie w ogóle odpowiedni do marynowanych ryb? Okazuje się, że taki pomysł nie jest ani nowy ani rewolucyjny. Rodzynki były nieodłącznym składnikiem wielu tradycyjnych przepisów np. na karpia po żydowsku. W przypadku marynowanych śledzi rodzynki pomogą zbalansować smak, równoważąc kwaśną marynatę.
Składniki
Baza:
- 4 filety śledziowe,
- garść rodzynek
Marynata:
- szklanka białego octu winnego,
- drobno poszatkowana cebula
- łyżeczka ziaren gorczycy,
- 3 zmielone ziarenka ziela angielskiego,
- liść laurowy,
- szczypta cukru, pieprz.
Sos:
- po 1/3 szklanki keczupu i oleju,
- 1 łyżka drobno pokrojonej marynowanej czerwonej papryki,
- łyżka natki pietruszki.
Przygotować marynatę: do rondla wlać pół szklanki wody, ocet, dodać gorczycę, ziele angielskie, liść laurowy, cebulę, cukier oraz pieprz i zagotować. Przestudzić i do letniej marynaty włożyć filety. Pozostawić na 24 godziny. Rodzynki umyć i moczyć w letniej wodzie 20 min. Składniki na sos wymieszać. Śledzie wyjąć z marynaty, pokroić w wąskie paski, nakładać cebulę sos, rodzynki i zwinąć koreczki. Ułożyć je na półmisku i podawać.
