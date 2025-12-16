"Morski kurczak" delikatny i bez ości. Strzał w dziesiątkę na Wigilię

Spis treści: Witlinek - co to za ryba? Kto powinien sięgnąć po witlinka? Jak smakuje witlinek? Jak przygotować witlinka? Gdzie kupić witlinka?

Witlinek - co to za ryba?

Witlinek łac. Merlangius merlangus należy do rodziny dorszowatych, co oznacza, że jest krewnym popularnego w Polsce dorsza. Występuje w północno-wschodniej części Oceanu Atlantyckiego, w Morzu Północnym, niektórych rejonach Morza Śródziemnego, a także Bałtyckiego. W Polsce jednak nie jest tak popularny, jak np. we Francji, gdzie stał się składnikiem między innymi zupy rybnej bouillabaisse. Częściej zjadany jest również w Wielkiej Brytanii i Irlandii pod postacią filetów panierowanych lub wędzonych.

Ta tendencja w naszym kraju może jednak szybko się zmienić. Ryba ta jest bardzo ceniona ze względu na smak mięsa. Zawiera również mało ości, dzięki czemu jest bezpiecznym wyborem także dla dzieci.

Kto powinien sięgnąć po witlinka?

Po tę rybę, czyli witlinka, powinni sięgnąć wszyscy, którzy dbają o zdrową i zbilansowaną dietę. Ryba ta jest bogatym źródłem białka. Należy do gatunków chudych, dlatego jest nisko kaloryczna. Jak każda ryba jest ważnym źródłem kwasów omega-3 wspierających pracę mózgu i chroniących przed chorobami przewlekłymi.

W witlinku odnajdziemy również selen wspierający odporność, fosfor ważny dla utrzymania zdrowych zębów i kości oraz potas - składnik istotny dla utrzymania prawidłowo funkcjonującego układu krwionośnego.

Po witlinka powinny sięgnąć przede wszystkim osoby na diecie redukcyjnej ze względu na dużą zawartość białka i małą tłuszczu. Z jego spożywania skorzystają również osoby starsze o delikatnym układzie pokarmowym i wrażliwej wątrobie. Do gustu przypadnie także dzieciom ze względu na delikatny smak i teksturę mięsa.

Jak smakuje witlinek?

Witlinek nazywany jest "morskim kurczakiem". Określenie to odnosi się przede wszystkim do jego neutralnego smaku pozbawionego typowo "rybiego aromatu". Dzięki temu smak witlinka trafia w gusta większości osób, nawet tych, które nie przepadają za rybami.

Ten neutralny smak witlinka sprawia, że jest uniwersalnym składnikiem wielu potraw. Doskonale komponuje się z różnymi warzywami, sosami i świetnie chłonie przyprawy.

Ryba to pomysł na zdrowy i lekkostrawny posiłek nie tylko na diecie margouillat 123RF/PICSEL

Jak przygotować witlinka?

Od dorsza witlinek różni się przede wszystkim teksturą mięsa. Jest ono znacznie delikatniejsze, wręcz rozpływa się w ustach. Mięso witlinka łatwo rozpada się podczas długiego pieczenia, dlatego najlepiej poddawać go krótkiej obróbce cieplnej.

Witlinka można obtoczyć w delikatnej panierce i podsmażyć po kilka minut z obu stron. Doskonale smakuje także skropiony sokiem z cytryny, posypany ziołami i upieczony w folii czy naczyniu żaroodpornym. Sprawdzi się również w sałatkach - np. rybie po grecku.

Gdzie kupić witlinka?

Witlinka kupisz w większych supermarketach w postaci mrożonych filetów, dobrze wyposażonych sklepach rybnych lub przez internet. Warto zwrócić uwagę na opis produktu, ponieważ często jest sprzedawany jako dorsz. Obecnie ze względu na mniejszą dostępność, witlinek jest nieco droższy od dorsza. 100 g tej ryby kupisz w okolicach 14 zł.

