Na przyjęciach znikają w sekundę. Po raz pierwszy dzielę się tym przepisem

Są umiarkowanie pracochłonne, ale efekt jaki uzyskujemy podając je na letnim przyjęciu jest tego wart. Składniki nie są zbyt wyszukane, baza to przede wszystkim ziemniaki (gotowane, mogą być z poprzedniego dnia). Do tego nadzienie łączące smaki lubiane niemal przez wszystkich: podsmażany boczek i ser pleśniowy. Tak naprawdę oprócz szczypiorku można tu dodać inne zioła i przyprawy według własnego uznania. Odrobina miodu świetnie podbije smak sera pleśniowego.

Sekretem tej przekąski jest panierka, która pozwala uzyskać chrupką skórkę. Ważny jest też sposób podania. Sos balsamiczny nie tylko dodaje smaku, ale wprowadza też nutkę elegancji. Na koniec kulki warto posypać posiekanym szczypiorem i płatkami parmezanu.

Takimi kulkami możemy rozkoszować się na co dzień, ale naprawdę doskonale sprawdzają się na przyjęciach. Goście po prostu przepychają się, by chwycić ostatnie sztuki. Muszą być szybcy, bo przekąska znika w sekundy.

Kulki ziemniaczane nadziewane serem pleśniowym i boczkiem podane z sosem balsamicznym

Składniki Masa ziemniaczana 800 g ziemniaków (najlepiej mączystych)

1 żółtko

2 łyżki mąki ziemniaczanej

30 g startego parmezanu

sól

świeżo mielony pieprz

szczypta gałki muszkatołowej Nadzienie 120 g sera pleśniowego

80 g boczku wędzonego

2 łyżki posiekanego szczypiorku

opcjonalnie: 1 łyżeczka miodu Panierka (dla chrupiącej skórki) 2 jajka

4–5 łyżek bułki tartej lub panko

2 łyżki startego parmezanu

odrobina oliwy Sos balsamiczny 100 ml octu balsamicznego

1 łyżeczka miodu

szczypta soli

Ziemniaki ugotuj w osolonej wodzie. Odcedź i odparuj kilka minut. Przeciśnij przez praskę lub dokładnie utłucz. Gdy lekko przestygną, dodaj: żółtko, mąkę ziemniaczaną, parmezan, przyprawy. Wyrób jednolitą, plastyczną masę.

Boczek pokrój w drobną kostkę i podsmaż na chrupko. Wymieszaj z serem pleśniowym i szczypiorkiem. Podziel na 12 małych porcji.

Zwilż ręce wodą. Weź porcję masy ziemniaczanej (ok. 2 łyżki), spłaszcz w dłoni, włóż porcję farszu do środka, zamknij i uformuj kulkę.

Każdą kulkę obtocz w: jajku, mieszance bułki tartej i parmezanu. Ułóż na blasze i skrop oliwą.

Piecz w 200°C przez około 25-30 minut, na złoty kolor. Na ostatnie 3 minuty włącz funkcję grill.

Ocet balsamiczny połącz z miodem, dopraw solą i skrop kulki. Dekoruj posiekaną zieleniną, sosem balsamicznym i parmezanem (opcjonalnie).





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