Na Śląsku się nią zajadają w święta. Moczka - trochę zupa, trochę deser

Agnieszka Kasprzyk

Dla jednych kulinarna osobliwość, dla innych smak dzieciństwa i obowiązkowy element świąt. Moczka, nazywana też bryją to jedno z najbardziej charakterystycznych dań kuchni śląskiej. Gęsta, słodka, aromatyczna i pełna bakalii w każdym śląskim domu smakuje inaczej.

Śląska moczka: Zupa czy deser?
Śląska moczka: Zupa czy deser?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Moczka - zupa czy deser?
  2. Jak powstaje moczka? Przepis krok po kroku
  3. Kiedy Ślązacy jedzą moczkę?

Moczka - zupa czy deser?

Moczka, zwana też mołczką czy bryją, to tradycyjna śląska potrawa wigilijna, która formalnie nazywana jest zupą, choć z klasyczną zupą niewiele ma wspólnego. Swoją nazwę zawdzięcza sposobowi przygotowania, który polega na długim moczeniu piernika w ciemnym piwie lub kompocie owocowym. To słodkie, gęste danie na bazie piernika, bakalii i aromatycznych przypraw korzennych, podawane zazwyczaj na ciepło, choć niektórzy jedzą ją także na zimno.

Dawniej zupa moczka była symbolem dostatku i świątecznej obfitości, bo do jej przygotowania używano składników drogich i trudno dostępnych. Na kupno migdałów, bakalii czy miodu stać było tylko dobrze sytuowane rodziny. Zanim zaczęto moczyć piernik w piwie, zalewano go kompotem z suszu, a nawet wywarem z gotowanych rybich głów. Z tą zupą jest trochę, jak z rosołem, w każdym śląskim domu smakuje nieco inaczej. Przepisy na potrawę przekazywane były z pokolenia na pokolenie, łączy je obecność piernika i bakalii oraz korzenny smak.

    Jak powstaje moczka? Przepis krok po kroku

    Do przygotowania moczki potrzebny jest przede wszystkim dobry, aromatyczny piernik, najlepiej bez polewy i nadzienia. To on stanowi bazę smaku całego dania i decyduje o jego konsystencji. Oto jeden ze śląskich przepisów na moczkę krok po kroku:

    Składniki:

    • 200 g piernika lub pierników;
    • 2 szklanki ciemnego piwa;
    • 1 litr kompotu owocowego (najlepiej z truskawek);
    • 10 śliwek suszonych bez pestek;
    • 5 suszonych moreli;
    • 5 suszonych fig;
    • 5 plasterków suszonego jabłka;
    • 3 suszone gruszki;
    • pół szklanki rodzynek;
    • pół szklanki migdałów bez skórki;
    • pół szklanki orzechów włoskich;
    • pół szklanki orzechów laskowych;
    • 1 łyżeczka cynamonu;
    • miód do smaku.

    Przygotowanie:

    Rozkrusz piernik i włóż do miski, zalej piwem i odstaw na pół godziny.

    Do garnka wlej kompot i dodaj suszone owoce. Gotuj przez pół godziny, na koniec zmiksuj i dodaj grubo pokrojone orzechy i migdały

    Pierniki zmiksuj wraz z piwem i dodaj do garnka z gotującymi się składnikami. Gotuj jeszcze przez trzy minuty, ciągle mieszając, by nic się nie przypaliło. Moczkę podawaj w miseczkach, możesz ją ozdobić orzechami włoskimi lub płatkami migdałów.

    To obowiązkowe danie na wigilijnym stole w wielu śląskich domach
    To obowiązkowe danie na wigilijnym stole w wielu śląskich domachZbiór przepisów potraw regionalnych województwa śląskiego, ŚOT, www.slaskiesmaki.pldomena publiczna

    Kiedy Ślązacy jedzą moczkę?

    Moczka nie zawsze pojawia się bezpośrednio na wigilijnym stole obok barszczu czy karpia. W wielu domach stoi w kuchni i "czeka na swój moment", bo jej rola jest inna. Ma domykać wieczerzę smakiem, który jest ciężki, intensywny i bardzo symboliczny. Dla Ślązaków to nie tylko potrawa, ale element rytuału, który sygnalizuje, że święta naprawdę się zaczęły. Często jedzą ją po kolacji albo po powrocie z Pasterki, ponieważ doskonale rozgrzewa.

    Moczka przez całe Święta stoi w śląskich lodówkach i można po nią sięgnąć w każdej chwili. Niektórzy jedzą ją na zimno, inni wolą w wersji podgrzanej. Bywa traktowana jak samodzielny posiłek, szczególnie wieczorem lub jako słodkie danie podawane gościom między obiadem a kolacją. Bryja jest posiłkiem spożywanym łyżką, prosto z miseczek i nie podaje się do niej pieczywa czy klusek.

    Pierniki w kształcie choinek, dzwonków oraz innych świątecznych symboli z ozdobą z białego lukru na jasnym tle, obok logo serwisu kulinarnego.
    Zainspiruj się i przygotuj coś pysznego na świąteczny stółCanva ProINTERIA.PL
