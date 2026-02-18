Na Środę Popielcową i Wielki Piątek. Prosta sałatka śledziowa w 15 minut
Prosta sałatka śledziowa przypadnie do gustu tym, którzy nie lubią spędzać w kuchni wielu godzin i szanują czosnek jako składnik dań. Sałatka składa się tylko z kilku składników, a jej przygotowanie nie zajmuje nawet 15 minut.
Prosta, szybka i pyszna
Środa Popielcowa i Wielki Piątek to w Kościele katolickim dwa szczególnie dni, gdy obowiązuje post ilościowy (3 posiłki dziennie i tylko jeden do syta) oraz jakościowy (zakaz spożywania mięsa). W wielu domach zwyczajowo pojawiają się wtedy na stołach śledzie. Z czasem zwykłe solone czy płaty w oleju mogą się znudzić i wówczas poszukujemy alternatywy. Jedną z nich jest prosta sałatka śledziowa, która składa się zaledwie z kilku składników, ma łatwą recepturę, z którą poradzą sobie najbardziej oporni, a jej przygotowanie nie zajmuje nawet 15 minut (choć to zależy, jak dużą porcję zechcemy przyszykować), ale powinna spędzić w lodówce przynajmniej trzy godziny przed podaniem. Jeśli chcemy raczyć się nią na śniadanie, można przygotować ją poprzedniego wieczoru.
Prosta sałatka śledziowa - lista składników
Prosta sałatka śledziowa wymaga dwóch głównych składników: śledzi i czosnku. Można przygotować porcję z dowolnej liczby śledzi - wystarczy zachować zasadą 1:1, czyli na jeden filet powinien przypadać 1 ząbek czosnku. Poniżej lista składników do sałatki śledziowej z 10 filetów (5 płatów).
Składniki
- 10 marynowanych filetów ze śledzia
- 10 ząbków czosnku
- 2 łyżki śmietany
- 2 łyżki majonezu
- sól i pieprz do smaku
Prosta sałatka ze śledzi - sposób przygotowania
1. Filety pokrój w skośne około centymetrowe kawałki.
2. Czosnek obierz.
3. Śmietanę wymieszaj z majonezem, czosnek zetrzyj na tarce lub przeciśnij przez praskę, dodaj sól i pieprz do smaku.
4. Dobrze wymieszaj wszystkie składniki i odłóż w chłodne miejsce na przynajmniej trzy godziny. To istotny krok, by smaki dobrze się połączyły, w przeciwnym razie czosnek zdominuje śledzie.
Smacznego!