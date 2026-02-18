Na Środę Popielcową i Wielki Piątek. Prosta sałatka śledziowa w 15 minut

Katarzyna Adamczak

Prosta sałatka śledziowa przypadnie do gustu tym, którzy nie lubią spędzać w kuchni wielu godzin i szanują czosnek jako składnik dań. Sałatka składa się tylko z kilku składników, a jej przygotowanie nie zajmuje nawet 15 minut.

Porcje śledzia w sosie śmietanowym z cebulą, podane na białym talerzu, kawałki ryby pokryte gęstą białą polewą.
Prosta sałatka śledziowa na Środę Popielcową i Wielki Piątek

Prosta, szybka i pyszna

Środa Popielcowa i Wielki Piątek to w Kościele katolickim dwa szczególnie dni, gdy obowiązuje post ilościowy (3 posiłki dziennie i tylko jeden do syta) oraz jakościowy (zakaz spożywania mięsa). W wielu domach zwyczajowo pojawiają się wtedy na stołach śledzie. Z czasem zwykłe solone czy płaty w oleju mogą się znudzić i wówczas poszukujemy alternatywy. Jedną z nich jest prosta sałatka śledziowa, która składa się zaledwie z kilku składników, ma łatwą recepturę, z którą poradzą sobie najbardziej oporni, a jej przygotowanie nie zajmuje nawet 15 minut (choć to zależy, jak dużą porcję zechcemy przyszykować), ale powinna spędzić w lodówce przynajmniej trzy godziny przed podaniem. Jeśli chcemy raczyć się nią na śniadanie, można przygotować ją poprzedniego wieczoru.

Prosta sałatka śledziowa - lista składników

Prosta sałatka śledziowa wymaga dwóch głównych składników: śledzi i czosnku. Można przygotować porcję z dowolnej liczby śledzi - wystarczy zachować zasadą 1:1, czyli na jeden filet powinien przypadać 1 ząbek czosnku. Poniżej lista składników do sałatki śledziowej z 10 filetów (5 płatów).

Składniki

  • 10 marynowanych filetów ze śledzia
  • 10 ząbków czosnku
  • 2 łyżki śmietany
  • 2 łyżki majonezu
  • sól i pieprz do smaku

Prosta sałatka ze śledzi - sposób przygotowania

1. Filety pokrój w skośne około centymetrowe kawałki.

Pokrojony filet śledziowy ułożony na jasnym podłożu, kawałki ryby mają srebrzysto-szarą skórę i miękko połyskującą strukturę.
Śledzie kroimy w około jednocentymetrowe kawałkiKatarzyna AdamczakArchiwum autora

2. Czosnek obierz.

3. Śmietanę wymieszaj z majonezem, czosnek zetrzyj na tarce lub przeciśnij przez praskę, dodaj sól i pieprz do smaku.

4. Dobrze wymieszaj wszystkie składniki i odłóż w chłodne miejsce na przynajmniej trzy godziny. To istotny krok, by smaki dobrze się połączyły, w przeciwnym razie czosnek zdominuje śledzie.

Smacznego!

