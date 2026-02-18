Środa Popielcowa i Wielki Piątek to w Kościele katolickim dwa szczególnie dni, gdy obowiązuje post ilościowy (3 posiłki dziennie i tylko jeden do syta) oraz jakościowy (zakaz spożywania mięsa). W wielu domach zwyczajowo pojawiają się wtedy na stołach śledzie. Z czasem zwykłe solone czy płaty w oleju mogą się znudzić i wówczas poszukujemy alternatywy. Jedną z nich jest prosta sałatka śledziowa, która składa się zaledwie z kilku składników, ma łatwą recepturę, z którą poradzą sobie najbardziej oporni, a jej przygotowanie nie zajmuje nawet 15 minut (choć to zależy, jak dużą porcję zechcemy przyszykować), ale powinna spędzić w lodówce przynajmniej trzy godziny przed podaniem. Jeśli chcemy raczyć się nią na śniadanie, można przygotować ją poprzedniego wieczoru.