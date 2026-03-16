Króluje na polskim stole niezależnie od okazji. Sernik to jeden z najsmaczniejszych i najpopularniejszych deserów. Zwłaszcza, że można go przygotować w różnych wariantach. Ten najlepszy jest puszysty, ma jednolitą masę i jest odpowiednio wyrośnięty. To wypiek idealny również na Wielkanoc - smakiem z pewnością będzie konkurował nawet z najlepszą, tradycyjną babką. Możesz upiec klasyczny sernik z bakaliami, ewentualnie postawić na bardziej nowoczesne akcenty takie jak maliny, truskawki, kajmak lub pistacje.

My proponujemy prosty przepis na sernik z brzoskwiniami. Zachwyca smakiem, a owoce dodają mu orzeźwiającej nuty. Do dzieła!

Przepis na sernik z brzoskwiniami. Wyjdzie lekki i puszysty jak chmurka

Sernik z brzoskwiniami? Brzmi wyśmienicie olbann 123RF/PICSEL

Składniki Składniki na kruche ciasto:

3 szklanki mąki,

1 margaryna,

3 łyżeczki cukru,

3 łyżeczki proszku do pieczenia,

5 jaj (zostawić żółtka).

Składniki na masę serową:

1 kg sera trzykrotnie mielonego,

1 szklanka cukru,

1 cukier waniliowy,

2 całe jaja,

1 kostka masła,

2 budynie (bez cukru).

Ponadto: 1 puszka brzoskwiń. 1 godz. 0 min > 6

Sposób przygotowania:

Przygotuj składniki na kruche ciasto, połącz je i zagnieć. Następnie podziel na dwie części, włóż do lodówki na godzinę Twaróg z cukrem i cukrem waniliowym oraz miękkim masłem umieść w misie, wymieszaj na gładką masę. Cukier musi się całkowicie rozpuścić. Dodaj dwa całe jajka, miksuj na najwolniejszych obrotach. Na koniec dodaj dwa budynie i delikatnie ucieraj. 1/2 ciasta zetrzyj na tarce na dno blachy. Zapiecz. Nałóż masę serową i brzoskwinie, a na wierzchu umieść drugą część ciasta. Piecz przez 50 minut w 180 st. C, a w trakcie ostatnich 10 minut obniż temperaturę do 150 st. C.

Dlaczego sernik po upieczeniu opada?

Aby sernik zachwycał smakiem, warto zadbać o jak najlepsze pod względem jakości składniki. Czasami zdarza się, że sernik po upieczeniu opada. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego sera, który nada masie odpowiednią konsystencję. Ważne są również odpowiednie proporcje między składnikami oraz temperatura pieczenia.

Jeden prosty trik może uratować sernik podczas pieczenia 123RF/PICSEL

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest wyciąganie ciasta z piekarnika tuż po upieczeniu. Dlatego na końcu, po wyłączeniu piekarnika, dobrze jest pozostawić w nim ciasto jeszcze mniej więcej na pół godziny. Jeżeli jest już jednak dość mocno przyrumieniony, wystarczy uchylić drzwi piekarnika. Taki trik sprawi, że nie będzie się nadal piekł, a jego konsystencja pozostanie puszysta.

Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI

Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

