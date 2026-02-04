Spis treści: Dlaczego warto samodzielnie robić pieczywo? Nocna bagieta. Przepis krok po kroku

Dlaczego warto samodzielnie robić pieczywo?

Wiele mówi się ostatnio o słabej jakości pieczywa dostępnego w popularnych marketach. Przestrzega przed nim coraz więcej dietetyków, którzy dokładnie analizują składy tego typu produktów, podawane zazwyczaj drobnym drukiem na sklepowych witrynach.

Jak się okazuje, zdecydowana większość chlebów czy bułek dostępnych w najchętniej odwiedzanych przez Polaków sklepach jest nafaszerowana chemią - barwnikami, konserwantami, emulgatorami, cukrem itp. Mąka z jakiej są przyrządzane jest natomiast często kiepskiej jakości. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób w obawie o zdrowie swoje i bliskich kupuje pieczywo tylko w sprawdzonych miejscach lub wypieka je samodzielnie.

Zrobienie domowego chleba to bowiem nic trudnego - można użyć do tego drożdży lub zakwasu, wzbogacić go o mąkę pełnoziarnistą, nasiona czy siemię lniane i takim oto sposobem otrzymamy zdrowy, wspierający pracę układu pokarmowego produkt. Jeśli jesteś osobą zabieganą, której zależy na czasie, dobrym pomysłem będzie odstawienie chleba do wyrośnięcia na noc - wówczas wystarczy włożyć ciasto rano do piekarnika i cieszyć się pysznym, ciepłym pieczywem na śniadanie. Genialnym pomysłem będzie np. wykonanie nocnej bagietki.

Nocna bagieta. Przepis krok po kroku

Ciasto bez wyrabiania, przygotowywane wieczorem i odstawione do wyrastania na całą noc, to idealne rozwiązanie dla osób, które na przygotowywanie pieczywa nie chcą poświęcać zbyt dużo czasu. Wystarczy jedynie wymieszać składniki i przełożyć ciasto do foremki - co w sumie zajmie dosłownie kilka minut. Rano należy tylko nagrzać piekarnik i wstawić do niego brytfankę. W takich oto sposób po zaledwie 25 minutach otrzymamy pyszną, chrupiącą bagietkę na śniadanie dla całej rodziny. Oto co będzie potrzebne do jej przygotowania.

Składniki:

360 ml letniej wody,

10 g świeżych drożdży,

2 łyżeczki soli,

500 kg mąki pszennej chlebowej.

Ciasto na nocną bagietkę nie wymaga wyrabiania. Wystarczy, że odłożysz je do wyrośnięcia 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

1. Do dużej plastikowej miski wlej wodę i rozpuść w niej drożdże, dodaj sól i wszystko dokładnie wymieszaj.

2. Następnie wsyp mąkę i wymieszaj składniki drewnianą łyżką aż się połączą. Nie wyrabiaj ciasta - ma ono być miękkie i luźne.

3. Miskę przykry bawełnianą lub lnianą ściereczką (nieszczelnie) i odstaw na około 2 godziny w temperaturze pokojowej lub wstaw na całą noc do lodówki.

4. Oprósz dłonie mąką i delikatnie uformuj ciasto, naciągając jego wierzch do dołu i lekko je skręcając - możesz zrobić jedną dużą lub kilka mniejszych bagietek.

5. Gotowe bagietki ułóż na podsypanej mąką stolnicy i pozostaw do wyrośnięcia na około 30 minut.

6. Rozgrzej piekarnik do 225 st. C, ponacinaj delikatnie każdą bagietkę nożem. Piecz przez 20-25 minut. Upieczone bagietki wystudź na kratce.

