Najlepsza dupa z dyni. Ten smak zachwyci wszystkich

Niespecjalnie przepadasz za dynią? Zdaniem wielu kulinarnych ekspertów, sekret smacznej potrawy z dodatkiem tego warzywa wymaga odpowiedniego dobrania składników. Jeśli właściwie ją przyrządzisz, zaskoczy cię wyśmienitym smakiem. Patent na wyborną zupę dyniową ma jedna z influencerek.

Połączenie dyni i pomidorów to strzał w dziesiątkę. Tak przygotowana zupa będzie wyrazista w smaku
  1. Dlaczego warto jeść dynie?
  2. Idealna w smaku zupa z dyni i pomidorów. Przepis

Dlaczego warto jeść dynie?

Dynia to warzywo, z którego dobroci zdecydowanie warto korzystać jesienią. Posiada całą masę prozdrowotnych składników: witamin - C, E i A, minerałów - potasu, magnezu, wapnia, żelaza i cynku, a także beta-karotenu, błonnika pokarmowego i antyoksydantów. Jedzenie dyni wspiera układ odpornościowy, poprawia trawienie i perystaltykę jelit, chroni organizm przed stresem oksydacyjnym, korzystnie wpływa na układ krążenia, jak również zbawiennie oddziałuje na skórę. Dynie poleca się wykorzystywać nie tylko do dań wytrawnych - zup, potrawek, zapiekanek, czy makaronów, ale również świetnie sprawdzają się jako dodatek do wypieków i deserów. Jeśli próbowałaś już ugotować coś z tego warzywa, ale nie do końca ci smakowało, zachęcamy do wypróbowana przepisu od jednej z kulinarnych influencerek. Jej zdaniem sekret idealnej zupy dyniowej tkwi w kilku dodatkach, które wydobędą z potrawy pełnie smaku i aromatu.

Idealna w smaku zupa z dyni i pomidorów. Przepis

Na Instagramie pojawił się ostatnio przepis z wykorzystaniem dyni, autorstwa Samanty Kubackiej, prowadzącej profil kulinarny o nazwie Dietetyczne Cuda Wianki. Influencerka zdradziła swój patent na doskonałą w smaku zupę dyniowo-pomidorową, która jej zdaniem posmakuje nie tylko fanom tego warzywa. Przepis jest bardzo prosty, a wszystkie składniki łatwo dostępne.

Składniki

  • 1 mała dynia
  • 5-6 pomidorów
  • 1 główka czosnku
  • 3-4 łyżki oliwy
  • bulion (ok. 0,7-1l)
  • 100 g parmezanu lub cheddaru
  • sól i chilli

- Dynie i pomidory kroję, pozbawiam niepotrzebnych rzeczy typu pestki dyni i twarde kawałki w pomidorach. Główkę czosnku kroję na pół. Warzywa przekładam do naczynia żaroodpornego, posypuję solą i chilli, polewam oliwą. Wkładam do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni i piekę około 25-30 minut. Po tym czasie dynie i pomidory wkładam do wysokiego naczynia lub blendera, czosnek do nich wyciskam, dodaję bulion i ser - wszystko razem blenduje - i tyle! Polecam, ta zupa jest pyszna! - czytamy na Instagramie

Wygląda apetycznie. Wypróbujecie?

