Spis treści: Dlaczego warto wykorzystać pomidory na przetwory? Jak zrobić passatę do słoików? Przepis krok po kroku

Dlaczego warto wykorzystać pomidory na przetwory?

Pomidory to soczyste, słodko-kwaśne warzywa, na które aktualnie trwa sezon. Wielu Polaków uprawia je w przydomowych ogródkach, aby cieszyć się w pełni naturalnymi i wyjątkowo smacznymi warzywami. Pomidory latem smakują najlepiej w świeżej formie, bowiem są wyjątkowo soczyste, słodkie i orzeźwiające. Bywa jednak, że krzewy obficie obrodzą i nie bardzo wiemy, co zrobić z ich nadmiarem. Wówczas poza bieżącym wykorzystaniem - np. na leczo, zupy krem, potrawki czy sałatki, pomidory zdecydowanie warto wykorzystać na przetwory. Najprościej będzie zrobić z nich uniwersalny, bogaty w cenny likopen i wiele innych prozdrowotnych składników - przecier. Zapasteryzowany i przechowywany w chłodzie będzie służył przez cały sezon jesienno-zimowy jako dodatek do wielu potraw. Jeśli w twoim domu passata kupowana i wykorzystywana jest często, poświęcony na pomidorowe przetwory czas będzie jak najbardziej owocny. Wówczas zyskasz pewność, że sięgasz po produkt naturalny, bez zbędnych dodatków. Jak zatem w najprostszy sposób zrobić wyśmienitą i zdrową passatę pomidorową?

Passata ma szerokie zastosowanie w kuchni. Można wykorzystać ją do wielu potraw i przekąsek 123RF/PICSEL

Jak zrobić passatę do słoików? Przepis krok po kroku

Sposobów na zrobienie domowego przecieru jest mnóstwo. Można postawić na najprostszą wersję i po prostu obrane pomidory zmiksować, a następnie przelać do słoików. Jeśli jednak zależy ci, aby passata była nieco bardziej kremowa i wyrazista w smaku, konieczne będzie jeszcze dodanie kilku składników. Poza 3-4 kilogramami świeżych pomidorów zaopatrz się również w:

Sól morską - około 1 łyżeczkę

Cukier - 1-2 łyżeczki

Oliwę z oliwek - 2 łyżki

Suszoną bazylię (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

Pomidory sparzyć wrzątkiem przez około 1 minutę, po czym odcedzić, ostudzić i obrać ze skórki. Pokroić na mniejsze części, usunąć rdzenie, a następnie rozdrobnić - np. blenderem lub przy pomocy tarki. Przetarte pomidory przełożyć do dużego garnka, doprawić solą, cukrem i gotować na małej mocy palnika przez około 30 minut. Na sam koniec gotowania dodać bazylię (1-2 łyżeczki) oraz oliwę. Za pomocą lejka passatę przelewać do umytych i wyparzonych wcześniej słoików. Zakręcić. Następnego dnia wykonać pasteryzację - każdy słoik owinąć kuchenną ściereczką, wstawić do dużego garnka i zalać ciepłą wodą w taki sposób, aby przykryte były również pokrywki. Doprowadzić do wrzenia i gotować na małej mocy palnika około 30 minut. Po tym czasie ostrożnie wyjmować i jeszcze ciepłe stawiać do góry dnem. Po ostudzeniu powinny mieć wklęśnięte pokrywki. Gotową passatę zaleca się przechowywać w chłodnym miejscu, maksymalnie 6 miesięcy.