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Najlepsza i najprostsza passata do słoików. Idealna do zup, makaronów i pizzy

InteriaKobieta Redakcja

Nadszedł czas letnich przetworów. Oprócz ogórków, dżemów czy konfitur, chętnie przyrządzamy także przeciery pomidorowe. Jak zrobić klasyczną passatę, która sprawdzi się do zup, sosów, makaronów czy pizzy? Przepis jest bardzo prosty.

Kobieta w fartuchu trzyma drewnianą skrzynkę z słoikami passaty pomidorowej w kuchni przy kuchence gazowej.
Domowa passata to doskonały sposób na wykorzystanie nadmiaru pomidorów. Jest wyjątkowa smaczna i bardzo zdrowa123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego warto wykorzystać pomidory na przetwory?
  2. Jak zrobić passatę do słoików? Przepis krok po kroku

Dlaczego warto wykorzystać pomidory na przetwory?

Pomidory to soczyste, słodko-kwaśne warzywa, na które aktualnie trwa sezon. Wielu Polaków uprawia je w przydomowych ogródkach, aby cieszyć się w pełni naturalnymi i wyjątkowo smacznymi warzywami. Pomidory latem smakują najlepiej w świeżej formie, bowiem są wyjątkowo soczyste, słodkie i orzeźwiające. Bywa jednak, że krzewy obficie obrodzą i nie bardzo wiemy, co zrobić z ich nadmiarem. Wówczas poza bieżącym wykorzystaniem - np. na leczo, zupy krem, potrawki czy sałatki, pomidory zdecydowanie warto wykorzystać na przetwory. Najprościej będzie zrobić z nich uniwersalny, bogaty w cenny likopen i wiele innych prozdrowotnych składników - przecier. Zapasteryzowany i przechowywany w chłodzie będzie służył przez cały sezon jesienno-zimowy jako dodatek do wielu potraw. Jeśli w twoim domu passata kupowana i wykorzystywana jest często, poświęcony na pomidorowe przetwory czas będzie jak najbardziej owocny. Wówczas zyskasz pewność, że sięgasz po produkt naturalny, bez zbędnych dodatków. Jak zatem w najprostszy sposób zrobić wyśmienitą i zdrową passatę pomidorową?

Szklana miseczka wypełniona gęstym, czerwonym sosem pomidorowym ustawiona na różowym tle.
Passata ma szerokie zastosowanie w kuchni. Można wykorzystać ją do wielu potraw i przekąsek123RF/PICSEL

Jak zrobić passatę do słoików? Przepis krok po kroku

Sposobów na zrobienie domowego przecieru jest mnóstwo. Można postawić na najprostszą wersję i po prostu obrane pomidory zmiksować, a następnie przelać do słoików. Jeśli jednak zależy ci, aby passata była nieco bardziej kremowa i wyrazista w smaku, konieczne będzie jeszcze dodanie kilku składników. Poza 3-4 kilogramami świeżych pomidorów zaopatrz się również w:

  • Sól morską - około 1 łyżeczkę
  • Cukier - 1-2 łyżeczki
  • Oliwę z oliwek - 2 łyżki
  • Suszoną bazylię (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

  1. Pomidory sparzyć wrzątkiem przez około 1 minutę, po czym odcedzić, ostudzić i obrać ze skórki.
  2. Pokroić na mniejsze części, usunąć rdzenie, a następnie rozdrobnić - np. blenderem lub przy pomocy tarki.
  3. Przetarte pomidory przełożyć do dużego garnka, doprawić solą, cukrem i gotować na małej mocy palnika przez około 30 minut.
  4. Na sam koniec gotowania dodać bazylię (1-2 łyżeczki) oraz oliwę.
  5. Za pomocą lejka passatę przelewać do umytych i wyparzonych wcześniej słoików. Zakręcić.
  6. Następnego dnia wykonać pasteryzację - każdy słoik owinąć kuchenną ściereczką, wstawić do dużego garnka i zalać ciepłą wodą w taki sposób, aby przykryte były również pokrywki.
  7. Doprowadzić do wrzenia i gotować na małej mocy palnika około 30 minut.
  8. Po tym czasie ostrożnie wyjmować i jeszcze ciepłe stawiać do góry dnem. Po ostudzeniu powinny mieć wklęśnięte pokrywki.
  9. Gotową passatę zaleca się przechowywać w chłodnym miejscu, maksymalnie 6 miesięcy.
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