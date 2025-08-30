Najlepsza passata pomidorowa. Nigdy już nie kupisz w sklepie

Dominika Gębiś

Oprac.: Dominika Gębiś

Sezon na pomidory w pełni. Jeżeli chcesz uzupełnić spiżarkę w przetwory z tych warzyw, jedną z najlepszych opcji będzie domowa passata. Dlaczego? Sos pomidorowy ma uniwersalne zastosowanie w kuchni - nada się do wielu potraw, zup, przekąsek, a ponadto jest bardzo zdrowy. Jak zrobić domową passatę? Przepis jest dziecinnie prosty.

Passata to pyszny i zdrowy dodatek do wielu potraw. Jej przygotowanie nikomu nie sprawi trudności
Passata to pyszny i zdrowy dodatek do wielu potraw. Jej przygotowanie nikomu nie sprawi trudności123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Do czego można wykorzystać passatę w kuchni?
  2. Dlaczego warto zrobić domową passatę?
  3. Jak zrobić domową passatę? Przepis krok po kroku

Do czego można wykorzystać passatę w kuchni?

Passata to coś, co kupujemy na potęgę, bo ma szerokie zastosowanie w kuchni. Można użyć jej m.in. do przygotowania:

  • zup (nie tylko pomidorowej)
  • potrawek mięsnych i warzywnych
  • gulaszy
  • zapiekanek
  • pizzy
  • dań z makaronów i ryżu
  • sosów, dipów

Zobacz również:

Jak zrobić jajecznicę dietetyczną? Dodaj szczyptę tej przyprawy. Podkręci metabolizm
Kuchnia

Dodaj szczyptę do jajecznicy. "Indyjski szafran" momentalnie przyspieszy metabolizm

Natalia Jabłońska

Dlaczego warto zrobić domową passatę?

Passata - czyli gęsty sos zrobiony z pomidorów jest bogactwem wielu witamin i składników odżywczych. Ta domowa, bez zbędnych dodatków i chemicznych konserwantów jest źródłem:

  • Likopenu - silnego przeciwutleniacza, który chroni komórki przed uszkodzeniami - co ciekawe zawiera go więcej, aniżeli świeże pomidory
  • Witamin - A, C, E, K, z grupy B
  • Minerałów - przede wszystkim potasu, ale również bromu, żelaza, magnezu, manganu i fosforu

Passatę zrobisz w bardzo szybko i bez trudu. Po co więc kupować w sklepie, skoro można przygotować zapas domowego sosu pomidorowego i cieszyć się nim przez całą jesień oraz zimę?

Kobieta miesza gotujący się sos pomidorowy w garnku na kuchence, obok stoi drugi garnek z podobną zawartością, całość w kuchennym otoczeniu z widocznym chlebem na blacie i pojemnikiem z warzywami.
Gorącą passatę należy przelewać do wyparzonych słoików, zostawiając 1 cm miejsca pod wieczkiemTaras Grebinets123RF/PICSEL

Jak zrobić domową passatę? Przepis krok po kroku

Składniki

  • 2 kg dojrzałych pomidorów
  • 1 średniej wielkości cebula
  • 3-4 ząbki czosnku
  • 3 łyżki oliwy z oliwek
  • sól
  • opcjonalnie świeże listki bazylii lub oregano

Sposób przygotowania:

1.Cebulę i czosnek drobno posiekaj.

2.Oliwę z oliwek rozgrzej w dużym garnku, na małej nocy palnika

3.Dodaj cebulę i czosnek, a następnie smaż przez kilka minut, uważając aby się nie przypaliły.

4.Następnie dodaj pokrojone pomidory i gotuj, do momentu wrzenia.

5.Zmniejsz jeszcze bardziej moc palnika i gotuj dalej przez ok. 30-40 minut pod przykryciem, aż sos zgęstnieje.

6.Po tym czasie zblenduj zawartość garnka na gładką masę.

7.Przetrzyj sos dokładnie przez sitko o drobnych oczkach.

8.Przełóż passatę z powrotem do garnka i dopraw do smaku wedle uznania. Na tym etapie dodaj również zioła.

9.Gotuj jeszcze przez kilka minut, żeby smaki się ze sobą połączyły.

10.Gorącą passatę przelej do umytych i wyparzonych słoików, zostawiając około 1 cm wolnej przestrzeni pod wieczkiem.

11.Słoiki z passatą dobrze zakręć i pasteryzuj przez około 30 minut.

„Ewa gotuje”: Sopa de ajoPolsat
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze