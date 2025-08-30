Najlepsza passata pomidorowa. Nigdy już nie kupisz w sklepie
Sezon na pomidory w pełni. Jeżeli chcesz uzupełnić spiżarkę w przetwory z tych warzyw, jedną z najlepszych opcji będzie domowa passata. Dlaczego? Sos pomidorowy ma uniwersalne zastosowanie w kuchni - nada się do wielu potraw, zup, przekąsek, a ponadto jest bardzo zdrowy. Jak zrobić domową passatę? Przepis jest dziecinnie prosty.
Spis treści:
Do czego można wykorzystać passatę w kuchni?
Passata to coś, co kupujemy na potęgę, bo ma szerokie zastosowanie w kuchni. Można użyć jej m.in. do przygotowania:
- zup (nie tylko pomidorowej)
- potrawek mięsnych i warzywnych
- gulaszy
- zapiekanek
- pizzy
- dań z makaronów i ryżu
- sosów, dipów
Dlaczego warto zrobić domową passatę?
Passata - czyli gęsty sos zrobiony z pomidorów jest bogactwem wielu witamin i składników odżywczych. Ta domowa, bez zbędnych dodatków i chemicznych konserwantów jest źródłem:
- Likopenu - silnego przeciwutleniacza, który chroni komórki przed uszkodzeniami - co ciekawe zawiera go więcej, aniżeli świeże pomidory
- Witamin - A, C, E, K, z grupy B
- Minerałów - przede wszystkim potasu, ale również bromu, żelaza, magnezu, manganu i fosforu
Passatę zrobisz w bardzo szybko i bez trudu. Po co więc kupować w sklepie, skoro można przygotować zapas domowego sosu pomidorowego i cieszyć się nim przez całą jesień oraz zimę?
Jak zrobić domową passatę? Przepis krok po kroku
Składniki
- 2 kg dojrzałych pomidorów
- 1 średniej wielkości cebula
- 3-4 ząbki czosnku
- 3 łyżki oliwy z oliwek
- sól
- opcjonalnie świeże listki bazylii lub oregano
Sposób przygotowania:
1.Cebulę i czosnek drobno posiekaj.
2.Oliwę z oliwek rozgrzej w dużym garnku, na małej nocy palnika
3.Dodaj cebulę i czosnek, a następnie smaż przez kilka minut, uważając aby się nie przypaliły.
4.Następnie dodaj pokrojone pomidory i gotuj, do momentu wrzenia.
5.Zmniejsz jeszcze bardziej moc palnika i gotuj dalej przez ok. 30-40 minut pod przykryciem, aż sos zgęstnieje.
6.Po tym czasie zblenduj zawartość garnka na gładką masę.
7.Przetrzyj sos dokładnie przez sitko o drobnych oczkach.
8.Przełóż passatę z powrotem do garnka i dopraw do smaku wedle uznania. Na tym etapie dodaj również zioła.
9.Gotuj jeszcze przez kilka minut, żeby smaki się ze sobą połączyły.
10.Gorącą passatę przelej do umytych i wyparzonych słoików, zostawiając około 1 cm wolnej przestrzeni pod wieczkiem.
11.Słoiki z passatą dobrze zakręć i pasteryzuj przez około 30 minut.