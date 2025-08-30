Do czego można wykorzystać passatę w kuchni?

Passata to coś, co kupujemy na potęgę, bo ma szerokie zastosowanie w kuchni. Można użyć jej m.in. do przygotowania:

zup (nie tylko pomidorowej)

potrawek mięsnych i warzywnych

gulaszy

zapiekanek

pizzy

dań z makaronów i ryżu

sosów, dipów

Dlaczego warto zrobić domową passatę?

Passata - czyli gęsty sos zrobiony z pomidorów jest bogactwem wielu witamin i składników odżywczych. Ta domowa, bez zbędnych dodatków i chemicznych konserwantów jest źródłem:

Likopenu - silnego przeciwutleniacza, który chroni komórki przed uszkodzeniami - co ciekawe zawiera go więcej, aniżeli świeże pomidory

Witamin - A, C, E, K, z grupy B

Minerałów - przede wszystkim potasu, ale również bromu, żelaza, magnezu, manganu i fosforu

Passatę zrobisz w bardzo szybko i bez trudu. Po co więc kupować w sklepie, skoro można przygotować zapas domowego sosu pomidorowego i cieszyć się nim przez całą jesień oraz zimę?

Gorącą passatę należy przelewać do wyparzonych słoików, zostawiając 1 cm miejsca pod wieczkiem Taras Grebinets 123RF/PICSEL

Jak zrobić domową passatę? Przepis krok po kroku

Składniki 2 kg dojrzałych pomidorów

1 średniej wielkości cebula

3-4 ząbki czosnku

3 łyżki oliwy z oliwek

sól

opcjonalnie świeże listki bazylii lub oregano

Sposób przygotowania:

1.Cebulę i czosnek drobno posiekaj.

2.Oliwę z oliwek rozgrzej w dużym garnku, na małej nocy palnika

3.Dodaj cebulę i czosnek, a następnie smaż przez kilka minut, uważając aby się nie przypaliły.

4.Następnie dodaj pokrojone pomidory i gotuj, do momentu wrzenia.

5.Zmniejsz jeszcze bardziej moc palnika i gotuj dalej przez ok. 30-40 minut pod przykryciem, aż sos zgęstnieje.

6.Po tym czasie zblenduj zawartość garnka na gładką masę.

7.Przetrzyj sos dokładnie przez sitko o drobnych oczkach.

8.Przełóż passatę z powrotem do garnka i dopraw do smaku wedle uznania. Na tym etapie dodaj również zioła.

9.Gotuj jeszcze przez kilka minut, żeby smaki się ze sobą połączyły.

10.Gorącą passatę przelej do umytych i wyparzonych słoików, zostawiając około 1 cm wolnej przestrzeni pod wieczkiem.

11.Słoiki z passatą dobrze zakręć i pasteryzuj przez około 30 minut.

