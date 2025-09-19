Najlepsza sałatka na grilla, idealna podczas odchudzania. Sycąca i wyśmienita
Szukasz pomysłu na szybką, prostą w wykonaniu sałatkę, którą można zabrać do pracy lub zaserwować podczas spotkania ze znajomymi? Polecamy wykonanie tej na bazie pomidorów i ziemniaków. To połączenie może wydawać się dziwne, jednak przekonujemy, że gdy raz zrobisz taką przekąskę, na stałe zagości ona w twoim jadłospisie.
Spis treści:
- Dlaczego warto jeść sałatki z dodatkiem ziemniaków?
- Sałatka ziemniaczana z pomidorami - ten przysmak zaskoczy cię smakiem
- Sałatka ziemniaczano-pomidorowa. Przepis krok po kroku
Dlaczego warto jeść sałatki z dodatkiem ziemniaków?
Ziemniaki to jedno z najbardziej uniwersalnych warzyw. Niesłusznie uznawane nadal przez wiele osób na tuczące, tak naprawdę mają niewiele kalorii i są doskonałym urozmaiceniem diety odchudzającej. Należy jednak mieć na uwadze, aby nie serwować ich w towarzystwie tłustych sosów, masła czy majonezu. Ziemniaki powinny być elementem każdej zdrowej diety, ponieważ są źródłem:
- węglowodanów złożonych (skrobi), które dostarczają energii
- witaminy C, witamin z grupy B
- magnezu, żelaza, cynku, fosforu, potasu, selenu
- błonnika pokarmowego, który wspiera trawienie i zapewnia uczucie sytości
Ugotowane ziemniaki warto wykorzystać m.in. do przygotowania sałatek na zimno, które można zabrać na wynos - np. do pracy czy szkoły. Taki posiłek będzie pożywny i smaczny, ale również sycący.
Sałatka ziemniaczana z pomidorami - ten przysmak zaskoczy cię smakiem
Wśród wielu wariantów na sałatki ziemniaczane, jednym z mało znanych jednak niezwykle smacznych i prostych w przygotowaniu jest ta z dodatkiem pomidorów i papryki konserwowej. W wersji "fit" majonez należy zastąpić jogurtem naturalnym - wówczas stanie się doskonałym posiłkiem w czasie diety redukcyjnej.
Sałatka ziemniaczana z pomidorami będzie świetnie nadawać się również jako dodatek do dań z grilla i domówek. Robi się ją bardzo prosto, a wszystkie składniki są łatwo dostępne i niedrogie.
Sałatka ziemniaczano-pomidorowa. Przepis krok po kroku
Składniki
- 3 średniej wielkości, dojrzałe pomidory – najlepiej malinowe
- 3 ziemniaki, ugotowane w mundurkach
- 3 kawałki papryki konserwowej
- 2 łyżki majonezu light
- 4 łyżki jogurtu naturalnego
- 2 łyżki chrzanu
- sok i pieprz
Sposób przygotowania:
- Majonez light wymieszać z jogurtem naturalnym (lub kwaśną śmietaną) i chrzanem, przyprawić solą i pieprzem do smaku.
- Ugotowane w mundurkach ziemniaki ostudzić, obrać i pokroić w kostkę, przełożyć do miski.
- Pomidory sparzyć, obrać ze skórki, pokroić w kostkę.
- Paprykę odsączyć z zalewy i pokroić w małą kosteczkę.
- Warzywa wymieszać, dodać sos jogurtowy i ponownie wymieszać.