Dlaczego warto jeść sałatki z dodatkiem ziemniaków?

Ziemniaki to jedno z najbardziej uniwersalnych warzyw. Niesłusznie uznawane nadal przez wiele osób na tuczące, tak naprawdę mają niewiele kalorii i są doskonałym urozmaiceniem diety odchudzającej. Należy jednak mieć na uwadze, aby nie serwować ich w towarzystwie tłustych sosów, masła czy majonezu. Ziemniaki powinny być elementem każdej zdrowej diety, ponieważ są źródłem:

węglowodanów złożonych (skrobi), które dostarczają energii

witaminy C, witamin z grupy B

magnezu, żelaza, cynku, fosforu, potasu, selenu

błonnika pokarmowego, który wspiera trawienie i zapewnia uczucie sytości

Ugotowane ziemniaki warto wykorzystać m.in. do przygotowania sałatek na zimno, które można zabrać na wynos - np. do pracy czy szkoły. Taki posiłek będzie pożywny i smaczny, ale również sycący.

Sałatka ziemniaczana z pomidorami - ten przysmak zaskoczy cię smakiem

Wśród wielu wariantów na sałatki ziemniaczane, jednym z mało znanych jednak niezwykle smacznych i prostych w przygotowaniu jest ta z dodatkiem pomidorów i papryki konserwowej. W wersji "fit" majonez należy zastąpić jogurtem naturalnym - wówczas stanie się doskonałym posiłkiem w czasie diety redukcyjnej.

Sałatka ziemniaczana z pomidorami będzie świetnie nadawać się również jako dodatek do dań z grilla i domówek. Robi się ją bardzo prosto, a wszystkie składniki są łatwo dostępne i niedrogie.

Aby sałatka ziemniaczana była jeszcze bardziej sycąca i bogata w białko, warto dodać do niej jajko gotowane na twardo 123RF/PICSEL

Sałatka ziemniaczano-pomidorowa. Przepis krok po kroku

Składniki 3 średniej wielkości, dojrzałe pomidory – najlepiej malinowe

3 ziemniaki, ugotowane w mundurkach

3 kawałki papryki konserwowej

2 łyżki majonezu light

4 łyżki jogurtu naturalnego

2 łyżki chrzanu

sok i pieprz

Sposób przygotowania:

Majonez light wymieszać z jogurtem naturalnym (lub kwaśną śmietaną) i chrzanem, przyprawić solą i pieprzem do smaku. Ugotowane w mundurkach ziemniaki ostudzić, obrać i pokroić w kostkę, przełożyć do miski. Pomidory sparzyć, obrać ze skórki, pokroić w kostkę. Paprykę odsączyć z zalewy i pokroić w małą kosteczkę. Warzywa wymieszać, dodać sos jogurtowy i ponownie wymieszać.

