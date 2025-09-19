Najlepsza sałatka na grilla, idealna podczas odchudzania. Sycąca i wyśmienita

InteriaKobieta Redakcja

Szukasz pomysłu na szybką, prostą w wykonaniu sałatkę, którą można zabrać do pracy lub zaserwować podczas spotkania ze znajomymi? Polecamy wykonanie tej na bazie pomidorów i ziemniaków. To połączenie może wydawać się dziwne, jednak przekonujemy, że gdy raz zrobisz taką przekąskę, na stałe zagości ona w twoim jadłospisie.

Sałatka ziemniaczana z pomidorami będzie doskonałym dodatkiem do dań z grilla
Sałatka ziemniaczana z pomidorami będzie doskonałym dodatkiem do dań z grilla123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego warto jeść sałatki z dodatkiem ziemniaków?
  2. Sałatka ziemniaczana z pomidorami - ten przysmak zaskoczy cię smakiem
  3. Sałatka ziemniaczano-pomidorowa. Przepis krok po kroku

Dlaczego warto jeść sałatki z dodatkiem ziemniaków?

Ziemniaki to jedno z najbardziej uniwersalnych warzyw. Niesłusznie uznawane nadal przez wiele osób na tuczące, tak naprawdę mają niewiele kalorii i są doskonałym urozmaiceniem diety odchudzającej. Należy jednak mieć na uwadze, aby nie serwować ich w towarzystwie tłustych sosów, masła czy majonezu. Ziemniaki powinny być elementem każdej zdrowej diety, ponieważ są źródłem:

  • węglowodanów złożonych (skrobi), które dostarczają energii
  • witaminy C, witamin z grupy B
  • magnezu, żelaza, cynku, fosforu, potasu, selenu
  • błonnika pokarmowego, który wspiera trawienie i zapewnia uczucie sytości

Ugotowane ziemniaki warto wykorzystać m.in. do przygotowania sałatek na zimno, które można zabrać na wynos - np. do pracy czy szkoły. Taki posiłek będzie pożywny i smaczny, ale również sycący.

Sałatka ziemniaczana z pomidorami - ten przysmak zaskoczy cię smakiem

Wśród wielu wariantów na sałatki ziemniaczane, jednym z mało znanych jednak niezwykle smacznych i prostych w przygotowaniu jest ta z dodatkiem pomidorów i papryki konserwowej. W wersji "fit" majonez należy zastąpić jogurtem naturalnym - wówczas stanie się doskonałym posiłkiem w czasie diety redukcyjnej.

Sałatka ziemniaczana z pomidorami będzie świetnie nadawać się również jako dodatek do dań z grilla i domówek. Robi się ją bardzo prosto, a wszystkie składniki są łatwo dostępne i niedrogie.

Kolorowa sałatka śledziowa z jajkiem, pomidorem, cebulą, ogórkiem i zielonym koperkiem, udekorowana kleksem śmietany, podana w misce na płóciennym obrusie, obok widoczne świeże szczypiorki i drewniane sztućce.
Aby sałatka ziemniaczana była jeszcze bardziej sycąca i bogata w białko, warto dodać do niej jajko gotowane na twardo123RF/PICSEL

Sałatka ziemniaczano-pomidorowa. Przepis krok po kroku

Składniki

  • 3 średniej wielkości, dojrzałe pomidory – najlepiej malinowe
  • 3 ziemniaki, ugotowane w mundurkach
  • 3 kawałki papryki konserwowej
  • 2 łyżki majonezu light
  • 4 łyżki jogurtu naturalnego
  • 2 łyżki chrzanu
  • sok i pieprz

Sposób przygotowania:

  1. Majonez light wymieszać z jogurtem naturalnym (lub kwaśną śmietaną) i chrzanem, przyprawić solą i pieprzem do smaku.
  2. Ugotowane w mundurkach ziemniaki ostudzić, obrać i pokroić w kostkę, przełożyć do miski.
  3. Pomidory sparzyć, obrać ze skórki, pokroić w kostkę.
  4. Paprykę odsączyć z zalewy i pokroić w małą kosteczkę.
  5. Warzywa wymieszać, dodać sos jogurtowy i ponownie wymieszać.
Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 145: Bartłomiej TopaINTERIA.PL
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze