Dlaczego warto jeść tarty z warzywami?
Tarty warzywne to doskonały i smaczny sposób na przemycenie do diety witamin i cennych składników odżywczych. To sycący, pełnowartościowy posiłek dla całej rodziny, a jednocześnie danie, którym z powodzeniem uraczysz wymagających gości.
W zależności od tego jakich składników użyjemy (cukinia, pomidory, szpinak, papryka), dostarczysz organizmowi niezbędnych składników odżywczych, błonnika i cennych przeciwutleniaczy.
Tarty warzywne doskonale sprawdzają się jako samodzielne danie główne, kolacja lub dodatek do grilla. Można je jeść zarówno na ciepło, jak i na zimno, więc są doskonałą propozycją lunchu do pracy czy na wakacyjną wycieczkę.
Tarty mają jeszcze jedną zaletę - to danie "zero waste", do którego "dorzucić" możemy wszystkie warzywa z lodówki lub te, które na dniach mogą nam się zepsuć.
Znalazłyśmy dla was prosty przepis na idealną tartę z pomidorami i ricottą. Zawsze się udaje!
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Przepis na najlepszą tartę z pomidorami i ricottą
Składniki:
- 1 gotowe ciasto do tarty lub ciasto francuskie,
- 1 białko do posmarowania.
Składniki na masę serową:
- 250 g sera ricotta,
- 4 pomidory + 1 do zmiksowania,
- garść świeżych ziół - bazylia, mięta, kolendra, szczypiorek,
- 1 jajko,
- sól i pieprz do smaku.
Przygotowanie:
1. Ciasto do tarty rozmroź i wyłóż nim natłuszczoną formę. Przykryj je folią do pieczenia i obciąż. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 190 stopni Celsjusza na 10 minut. Ściągnij obciążenie i piecz jeszcze przez ok. 7 minut.
2. Przygotuj masę serową. W tym celu ricottę zmiksuj z obranym ze skórki pomidorem i ziołami. Dodaj jajko i posiekany szczypiorek, dopraw solą i pieprzem do smaku. Odstaw do lodówki.
3. Gorący, upieczony spód posmaruj białkiem. Pomidory pokrój w plastry.
4. Kilka plastrów ułóż na spodzie, zalej je masą z ricotty, a na wierzchu ułóż pozostałe plastry.
5. Piecz w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 40 minut.
Smacznego!
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