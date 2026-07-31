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Najlepsza tarta z pomidorami i ricottą. Idealna na obiad lub kolację

Natalia Jabłońska

Oprac.: Natalia Jabłońska

Tarta z pomidorami to pomysł na pyszny, letni obiad dla całej rodziny. W prosty sposób przemycisz w niej zdrowe warzywa i ugościsz nawet najbardziej wybrednych gości.

Kwadratowy kawałek tarty z ciasta francuskiego z ricottą, plastrami pomidorów i listkiem bazylii na wierzchu.
Pomidorowa tarta z ricottą to pyszne danie na obiad lub kolację 123RF/PICSEL

Dlaczego warto jeść tarty z warzywami?

Tarty warzywne to doskonały i smaczny sposób na przemycenie do diety witamin i cennych składników odżywczych. To sycący, pełnowartościowy posiłek dla całej rodziny, a jednocześnie danie, którym z powodzeniem uraczysz wymagających gości.

W zależności od tego jakich składników użyjemy (cukinia, pomidory, szpinak, papryka), dostarczysz organizmowi niezbędnych składników odżywczych, błonnika i cennych przeciwutleniaczy.

Tarty warzywne doskonale sprawdzają się jako samodzielne danie główne, kolacja lub dodatek do grilla. Można je jeść zarówno na ciepło, jak i na zimno, więc są doskonałą propozycją lunchu do pracy czy na wakacyjną wycieczkę.

Tarty mają jeszcze jedną zaletę - to danie "zero waste", do którego "dorzucić" możemy wszystkie warzywa z lodówki lub te, które na dniach mogą nam się zepsuć.

Znalazłyśmy dla was prosty przepis na idealną tartę z pomidorami i ricottą. Zawsze się udaje!

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Przepis na najlepszą tartę z pomidorami i ricottą

Składniki:

  • 1 gotowe ciasto do tarty lub ciasto francuskie,
  • 1 białko do posmarowania.

Składniki na masę serową: 

  • 250 g sera ricotta,
  • 4 pomidory + 1 do zmiksowania,
  • garść świeżych ziół - bazylia, mięta, kolendra, szczypiorek,
  • 1 jajko,
  • sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

1. Ciasto do tarty rozmroź i wyłóż nim natłuszczoną formę. Przykryj je folią do pieczenia i obciąż. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 190 stopni Celsjusza na 10 minut. Ściągnij obciążenie i piecz jeszcze przez ok. 7 minut.

2. Przygotuj masę serową. W tym celu ricottę zmiksuj z obranym ze skórki pomidorem i ziołami. Dodaj jajko i posiekany szczypiorek, dopraw solą i pieprzem do smaku. Odstaw do lodówki.

3. Gorący, upieczony spód posmaruj białkiem. Pomidory pokrój w plastry.

4. Kilka plastrów ułóż na spodzie, zalej je masą z ricotty, a na wierzchu ułóż pozostałe plastry.

5. Piecz w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 40 minut.

Smacznego!

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