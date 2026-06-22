Najlepsza zupa sezonowa. Nie wszyscy o niej słyszeli, a jest obłędna
Delikatniejsza w smaku, orzeźwiająca i lekka. Ogórkowa z małosolnych to prawdopodobnie najlepsza obiadowa propozycja na ten sezon. jesli jeszcze nie jadłeś, koniecznie wyrpóbuj, a z pewnością przepis zostanie z tobą na dłużej.
Letni hit obiadowy
Latem trudno przejść obojętnie obok ogórków małosolnych. Chrupiące, pachnące czosnkiem i koperkiem najczęściej zjadamy prosto ze słoika albo dorzucamy do kanapek i grillowych dodatków. Tymczasem mogą stać się bazą czegoś znacznie lepszego. Jeśli klasyczna ogórkowa już trochę ci się znudziła, ta wersja może być bardzo miłą odmianą. Jest lżejsza, bardziej świeża w smaku i ma charakterystyczną delikatną kwasowość, która świetnie sprawdza się szczególnie w cieplejsze dni.
To także idealny przepis dla tych, którzy lubią proste dania bez spędzania połowy dnia w kuchni. Kilka składników, kilkadziesiąt minut gotowania i gotowe - bez zbędnych komplikacji czy długiej listy zakupów. Taka zupa może być lekkim obiadem, kolacją albo sposobem na wykorzystanie ogórków małosolnych, które zostały w lodówce. A jest spora szansa, że po pierwszym skosztowaniu zagości na twoim stole w każdym letnim sezonie.
Zupa ogórkowa z ogórków małosolnych
Składniki
- 6 - 8 ogórków małosolnych
- 1 litr bulionu warzywnego lub drobiowego
- 3 ziemniaki
- 1 marchewka
- 1 mała cebula
- 2 ząbki czosnku
- 2 łyżki śmietanki 18 proc. lub jogurtu naturalnego
- 1 łyżka masła
- sól i pieprz do smaku
- koperek do podania
Przygotowanie:
- Cebulę drobno posiekaj i zeszklij na maśle. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek.
- Marchewkę i ziemniaki obierz, pokrój w kostkę i dodaj do garnka.
- Wlej bulion i gotuj około 15 minut, aż warzywa zaczną mięknąć.
- Ogórki małosolne zetrzyj na tarce o grubych oczkach i dodaj do zupy.
- Gotuj jeszcze około 10 minut.
- Zahartuj śmietankę lub jogurt kilkoma łyżkami gorącej zupy i wlej do garnka.
- Dopraw pieprzem, a jeśli trzeba - niewielką ilością soli.
- Podawaj z dużą ilością koperku.
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