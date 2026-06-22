Najlepsza zupa sezonowa. Nie wszyscy o niej słyszeli, a jest obłędna

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Delikatniejsza w smaku, orzeźwiająca i lekka. Ogórkowa z małosolnych to prawdopodobnie najlepsza obiadowa propozycja na ten sezon. jesli jeszcze nie jadłeś, koniecznie wyrpóbuj, a z pewnością przepis zostanie z tobą na dłużej.

Talerz z zupą ogórkową z małosolnych, z widocznymi ziemniakami, marchewką i koperkiem na wierzchu.
Zupa ogórkowa z małosolnych to sezonowy rarytas. Spróbuj, a nie pożałujeszBartosz KrupaEast News

Letni hit obiadowy

Latem trudno przejść obojętnie obok ogórków małosolnych. Chrupiące, pachnące czosnkiem i koperkiem najczęściej zjadamy prosto ze słoika albo dorzucamy do kanapek i grillowych dodatków. Tymczasem mogą stać się bazą czegoś znacznie lepszego. Jeśli klasyczna ogórkowa już trochę ci się znudziła, ta wersja może być bardzo miłą odmianą. Jest lżejsza, bardziej świeża w smaku i ma charakterystyczną delikatną kwasowość, która świetnie sprawdza się szczególnie w cieplejsze dni.

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To także idealny przepis dla tych, którzy lubią proste dania bez spędzania połowy dnia w kuchni. Kilka składników, kilkadziesiąt minut gotowania i gotowe - bez zbędnych komplikacji czy długiej listy zakupów. Taka zupa może być lekkim obiadem, kolacją albo sposobem na wykorzystanie ogórków małosolnych, które zostały w lodówce. A jest spora szansa, że po pierwszym skosztowaniu zagości na twoim stole w każdym letnim sezonie.

Zupa ogórkowa z ogórków małosolnych

Dwa słoiki wypełnione ogórkami kiszonymi, widoczne gałązki kopru i kawałki czosnku zanurzone w zalewie.
Jeśli masz w lodówce słoik ogórków małosolnych, śmiało zrób z nich wyjątkową ogórkową123RF/PICSEL

Składniki

  • 6 - 8 ogórków małosolnych
  • 1 litr bulionu warzywnego lub drobiowego
  • 3 ziemniaki
  • 1 marchewka
  • 1 mała cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 2 łyżki śmietanki 18 proc. lub jogurtu naturalnego
  • 1 łyżka masła
  • sól i pieprz do smaku
  • koperek do podania
30 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Cebulę drobno posiekaj i zeszklij na maśle. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek.
  2. Marchewkę i ziemniaki obierz, pokrój w kostkę i dodaj do garnka.
  3. Wlej bulion i gotuj około 15 minut, aż warzywa zaczną mięknąć.
  4. Ogórki małosolne zetrzyj na tarce o grubych oczkach i dodaj do zupy.
  5. Gotuj jeszcze około 10 minut.
  6. Zahartuj śmietankę lub jogurt kilkoma łyżkami gorącej zupy i wlej do garnka.
  7. Dopraw pieprzem, a jeśli trzeba - niewielką ilością soli.
  8. Podawaj z dużą ilością koperku.

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