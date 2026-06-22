Letni hit obiadowy

Latem trudno przejść obojętnie obok ogórków małosolnych. Chrupiące, pachnące czosnkiem i koperkiem najczęściej zjadamy prosto ze słoika albo dorzucamy do kanapek i grillowych dodatków. Tymczasem mogą stać się bazą czegoś znacznie lepszego. Jeśli klasyczna ogórkowa już trochę ci się znudziła, ta wersja może być bardzo miłą odmianą. Jest lżejsza, bardziej świeża w smaku i ma charakterystyczną delikatną kwasowość, która świetnie sprawdza się szczególnie w cieplejsze dni.

To także idealny przepis dla tych, którzy lubią proste dania bez spędzania połowy dnia w kuchni. Kilka składników, kilkadziesiąt minut gotowania i gotowe - bez zbędnych komplikacji czy długiej listy zakupów. Taka zupa może być lekkim obiadem, kolacją albo sposobem na wykorzystanie ogórków małosolnych, które zostały w lodówce. A jest spora szansa, że po pierwszym skosztowaniu zagości na twoim stole w każdym letnim sezonie.

Zupa ogórkowa z ogórków małosolnych

Jeśli masz w lodówce słoik ogórków małosolnych, śmiało zrób z nich wyjątkową ogórkową 123RF/PICSEL

Składniki 6 - 8 ogórków małosolnych

1 litr bulionu warzywnego lub drobiowego

3 ziemniaki

1 marchewka

1 mała cebula

2 ząbki czosnku

2 łyżki śmietanki 18 proc. lub jogurtu naturalnego

1 łyżka masła

sól i pieprz do smaku

koperek do podania 30 min 3-4

Przygotowanie:

Cebulę drobno posiekaj i zeszklij na maśle. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek. Marchewkę i ziemniaki obierz, pokrój w kostkę i dodaj do garnka. Wlej bulion i gotuj około 15 minut, aż warzywa zaczną mięknąć. Ogórki małosolne zetrzyj na tarce o grubych oczkach i dodaj do zupy. Gotuj jeszcze około 10 minut. Zahartuj śmietankę lub jogurt kilkoma łyżkami gorącej zupy i wlej do garnka. Dopraw pieprzem, a jeśli trzeba - niewielką ilością soli. Podawaj z dużą ilością koperku.

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