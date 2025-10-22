Spis treści: Dlaczego warto jeść dynie? Idealna w smaku zupa z dyni i pomidorów. Przepis

Dlaczego warto jeść dynie?

Dynia to warzywo, z którego dobroci zdecydowanie warto korzystać jesienią. Posiada całą masę prozdrowotnych składników: witamin - C, E i A, minerałów - potasu, magnezu, wapnia, żelaza i cynku, a także beta-karotenu, błonnika pokarmowego i antyoksydantów. Jedzenie dyni wspiera układ odpornościowy, poprawia trawienie i perystaltykę jelit, chroni organizm przed stresem oksydacyjnym, korzystnie wpływa na układ krążenia, jak również zbawiennie oddziałuje na skórę.

Dynie poleca się wykorzystywać nie tylko do dań wytrawnych - zup, potrawek, zapiekanek, czy makaronów, ale również świetnie sprawdzają się jako dodatek do wypieków i deserów. Jeśli próbowałaś już ugotować coś z tego warzywa, ale nie do końca ci smakowało, zachęcamy do wypróbowana przepisu od jednej z kulinarnych influencerek. Jej zdaniem sekret idealnej zupy dyniowej tkwi w kilku dodatkach, które wydobędą z potrawy pełnie smaku i aromatu.

Idealna w smaku zupa z dyni i pomidorów. Przepis

Na Instagramie pojawił się ostatnio przepis z wykorzystaniem dyni, autorstwa Samanty Kubackiej, prowadzącej profil kulinarny o nazwie Dietetyczne Cuda Wianki. Influencerka zdradziła swój patent na doskonałą w smaku zupę dyniowo-pomidorową, która jej zdaniem posmakuje nie tylko fanom tego warzywa. Przepis jest bardzo prosty, a wszystkie składniki łatwo dostępne.

Składniki 1 mała dynia

5-6 pomidorów

1 główka czosnku

3-4 łyżki oliwy

bulion (ok. 0,7-1l)

100 g parmezanu lub cheddaru

sól i chilli

- Dynie i pomidory kroję, pozbawiam niepotrzebnych rzeczy typu pestki dyni i twarde kawałki w pomidorach. Główkę czosnku kroję na pół. Warzywa przekładam do naczynia żaroodpornego, posypuję solą i chilli, polewam oliwą. Wkładam do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni i piekę około 25-30 minut. Po tym czasie dynie i pomidory wkładam do wysokiego naczynia lub blendera, czosnek do nich wyciskam, dodaję bulion i ser - wszystko razem blenduje - i tyle! Polecam, ta zupa jest pyszna! - czytamy na Instagramie

Wygląda apetycznie. Wypróbujecie?

