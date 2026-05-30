Najlepsze ciasta bez pieczenia na czerwiec. Lekkie, szybkie i sezonowe

Karolina Woźniak

Te ciasta robi się błyskawicznie, nie wymagają piekarnika i idealnie sprawdzają się podczas czerwcowych upałów. Wystarczy kilka składników i sezonowe owoce, by przygotować deser, który wygląda jak z dobrej cukierni i znika ze stołu w kilka minut.

Kawałek sernika na zimno z truskawkowym kremem i świeżymi truskawkami na białym talerzu; w tle reszta ciasta i truskawki.
Lekkie, orzeźwiające, pełne świeżych owoców ciasta bez pieczenia, które koniecznie musisz zrobić w czerwcu

Ekspresowe "pewniaki" na ciepłe dni

Jeszcze do niedawna ciasta bez pieczenia kojarzyły się głównie z prostymi deserami z dzieciństwa albo awaryjnym rozwiązaniem "na szybko". Dziś wracają do łask i coraz częściej pojawiają się nie tylko na rodzinnych spotkaniach, ale też w modnych cukierniach i kawiarniach. Trudno się temu dziwić - w czerwcu, gdy temperatury rosną, mało kto ma ochotę nagrzewać kuchnię piekarnikiem przez kilka godzin. Dlatego lekkie, chłodzone desery z owocami stają się prawdziwym hitem początku lata.

Największą popularnością cieszą się teraz ciasta z truskawkami, malinami, borówkami i delikatnymi kremami na bazie mascarpone, jogurtu lub śmietanki. Są lekkie, efektowne i wyglądają jak z cukierni, choć ich przygotowanie zwykle zajmuje zaledwie kilkanaście minut. Wiele osób wybiera dziś właśnie takie ekspresowe opcje, bo pozwalają przygotować coś pysznego nawet po pracy czy tuż przed spotkaniem ze znajomymi.

Ciasta bez pieczenia mają jeszcze jedną ogromną zaletę - trudno je zepsuć. Nie opadają jak biszkopt, nie przypalają się i nie wymagają cukierniczego doświadczenia. Oto trzy sprawdzone propozycje na orzeźwiające letnie ciasta bez pieczenia.

Sernik na zimno z truskawkami

Sernik na zimno z warstwą galaretki i plasterkami truskawek, z dekoracją z listków mięty, z wyjętym jednym trójkątnym kawałkiem.
Sernik na zimno z truskawkami

Składniki

  • 500 g serka homogenizowanego waniliowego
  • 250 ml śmietanki 30%
  • 2 galaretki truskawkowe
  • 400 g truskawek
  • biszkopty
1 godz. 0 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Jedną galaretkę rozpuść w 400 ml gorącej wody i ostudź.
  2. Śmietankę ubij, wymieszaj z serkiem i chłodną galaretką.
  3. Formę wyłóż biszkoptami i wlej masę.
  4. Na wierzchu ułóż truskawki.
  5. Drugą galaretkę przygotuj według instrukcji i zalej owoce.
  6. Wstaw do lodówki na kilka godzin.

3 składniki plus owoce

Mini serniki na spodzie z herbatników udekorowane świeżymi malinami, jagodami i listkami mięty, ustawione na talerzu obok trzech widelców.
Możesz zrobić je w większej formie lub jako monoporcje w słoiczkach czy niewielkich kubeczkach

Składniki

  • 2 opakowania herbatników
  • 500 g mascarpone
  • 1 puszka masy kajmakowej
  • maliny lub borówki
1 godz. 0 min
3-4
  1. Przygotowanie:
  2. Mascarpone wymieszaj z masą kajmakową.
  3. Na dnie naczynia ułóż warstwę herbatników.
  4. Dodaj krem i owoce.
  5. Powtórz warstwy.
  6. Schładzaj minimum 2 godziny.

Jogurtowiec z malinami

Różowy sernik udekorowany świeżymi malinami i małymi różowymi kwiatkami.
Lekkie jak chmurka piankowe ciasto z malinami

Składniki

  • 400 g jogurtu greckiego
  • 250 ml śmietanki 30%
  • 2 galaretki malinowe
  • 300 g malin
  • podłużne biszkopty
1 godz. 0 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Galaretki rozpuść w 700 ml gorącej wody i ostudź.
  2. Śmietankę ubij i połącz z jogurtem.
  3. Dodaj część chłodnej galaretki.
  4. Formę wyłóż biszkoptami i wlej masę.
  5. Dodaj maliny i zalej resztą galaretki.
  6. Wstaw do lodówki najlepiej na całą noc.

