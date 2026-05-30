Ekspresowe "pewniaki" na ciepłe dni

Jeszcze do niedawna ciasta bez pieczenia kojarzyły się głównie z prostymi deserami z dzieciństwa albo awaryjnym rozwiązaniem "na szybko". Dziś wracają do łask i coraz częściej pojawiają się nie tylko na rodzinnych spotkaniach, ale też w modnych cukierniach i kawiarniach. Trudno się temu dziwić - w czerwcu, gdy temperatury rosną, mało kto ma ochotę nagrzewać kuchnię piekarnikiem przez kilka godzin. Dlatego lekkie, chłodzone desery z owocami stają się prawdziwym hitem początku lata.

Największą popularnością cieszą się teraz ciasta z truskawkami, malinami, borówkami i delikatnymi kremami na bazie mascarpone, jogurtu lub śmietanki. Są lekkie, efektowne i wyglądają jak z cukierni, choć ich przygotowanie zwykle zajmuje zaledwie kilkanaście minut. Wiele osób wybiera dziś właśnie takie ekspresowe opcje, bo pozwalają przygotować coś pysznego nawet po pracy czy tuż przed spotkaniem ze znajomymi.

Ciasta bez pieczenia mają jeszcze jedną ogromną zaletę - trudno je zepsuć. Nie opadają jak biszkopt, nie przypalają się i nie wymagają cukierniczego doświadczenia. Oto trzy sprawdzone propozycje na orzeźwiające letnie ciasta bez pieczenia.

Sernik na zimno z truskawkami

Składniki 500 g serka homogenizowanego waniliowego

250 ml śmietanki 30%

2 galaretki truskawkowe

400 g truskawek

biszkopty 1 godz. 0 min 3-4

Przygotowanie:

Jedną galaretkę rozpuść w 400 ml gorącej wody i ostudź. Śmietankę ubij, wymieszaj z serkiem i chłodną galaretką. Formę wyłóż biszkoptami i wlej masę. Na wierzchu ułóż truskawki. Drugą galaretkę przygotuj według instrukcji i zalej owoce. Wstaw do lodówki na kilka godzin.

3 składniki plus owoce

Składniki 2 opakowania herbatników

500 g mascarpone

1 puszka masy kajmakowej

maliny lub borówki 1 godz. 0 min 3-4

Przygotowanie: Mascarpone wymieszaj z masą kajmakową. Na dnie naczynia ułóż warstwę herbatników. Dodaj krem i owoce. Powtórz warstwy. Schładzaj minimum 2 godziny.

Jogurtowiec z malinami

Składniki 400 g jogurtu greckiego

250 ml śmietanki 30%

2 galaretki malinowe

300 g malin

podłużne biszkopty 1 godz. 0 min 3-4

Przygotowanie:

Galaretki rozpuść w 700 ml gorącej wody i ostudź. Śmietankę ubij i połącz z jogurtem. Dodaj część chłodnej galaretki. Formę wyłóż biszkoptami i wlej masę. Dodaj maliny i zalej resztą galaretki. Wstaw do lodówki najlepiej na całą noc.

