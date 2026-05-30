Najlepsze ciasta bez pieczenia na czerwiec. Lekkie, szybkie i sezonowe
Te ciasta robi się błyskawicznie, nie wymagają piekarnika i idealnie sprawdzają się podczas czerwcowych upałów. Wystarczy kilka składników i sezonowe owoce, by przygotować deser, który wygląda jak z dobrej cukierni i znika ze stołu w kilka minut.
Ekspresowe "pewniaki" na ciepłe dni
Jeszcze do niedawna ciasta bez pieczenia kojarzyły się głównie z prostymi deserami z dzieciństwa albo awaryjnym rozwiązaniem "na szybko". Dziś wracają do łask i coraz częściej pojawiają się nie tylko na rodzinnych spotkaniach, ale też w modnych cukierniach i kawiarniach. Trudno się temu dziwić - w czerwcu, gdy temperatury rosną, mało kto ma ochotę nagrzewać kuchnię piekarnikiem przez kilka godzin. Dlatego lekkie, chłodzone desery z owocami stają się prawdziwym hitem początku lata.
Największą popularnością cieszą się teraz ciasta z truskawkami, malinami, borówkami i delikatnymi kremami na bazie mascarpone, jogurtu lub śmietanki. Są lekkie, efektowne i wyglądają jak z cukierni, choć ich przygotowanie zwykle zajmuje zaledwie kilkanaście minut. Wiele osób wybiera dziś właśnie takie ekspresowe opcje, bo pozwalają przygotować coś pysznego nawet po pracy czy tuż przed spotkaniem ze znajomymi.
Ciasta bez pieczenia mają jeszcze jedną ogromną zaletę - trudno je zepsuć. Nie opadają jak biszkopt, nie przypalają się i nie wymagają cukierniczego doświadczenia. Oto trzy sprawdzone propozycje na orzeźwiające letnie ciasta bez pieczenia.
Sernik na zimno z truskawkami
Składniki
- 500 g serka homogenizowanego waniliowego
- 250 ml śmietanki 30%
- 2 galaretki truskawkowe
- 400 g truskawek
- biszkopty
Przygotowanie:
- Jedną galaretkę rozpuść w 400 ml gorącej wody i ostudź.
- Śmietankę ubij, wymieszaj z serkiem i chłodną galaretką.
- Formę wyłóż biszkoptami i wlej masę.
- Na wierzchu ułóż truskawki.
- Drugą galaretkę przygotuj według instrukcji i zalej owoce.
- Wstaw do lodówki na kilka godzin.
3 składniki plus owoce
Składniki
- 2 opakowania herbatników
- 500 g mascarpone
- 1 puszka masy kajmakowej
- maliny lub borówki
- Przygotowanie:
- Mascarpone wymieszaj z masą kajmakową.
- Na dnie naczynia ułóż warstwę herbatników.
- Dodaj krem i owoce.
- Powtórz warstwy.
- Schładzaj minimum 2 godziny.
Jogurtowiec z malinami
Składniki
- 400 g jogurtu greckiego
- 250 ml śmietanki 30%
- 2 galaretki malinowe
- 300 g malin
- podłużne biszkopty
Przygotowanie:
- Galaretki rozpuść w 700 ml gorącej wody i ostudź.
- Śmietankę ubij i połącz z jogurtem.
- Dodaj część chłodnej galaretki.
- Formę wyłóż biszkoptami i wlej masę.
- Dodaj maliny i zalej resztą galaretki.
- Wstaw do lodówki najlepiej na całą noc.
