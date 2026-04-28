Borówki to jeden z tych produktów, które powinny znaleźć się w naszym codziennym jadłospisie na stałe. Badania wykazały, że to owoce z najwyższą zawartością przeciwutleniaczy (antyoksydantów), które hamują rozwój wolnych rodników. To dlatego znalazły się na liście składników diety antynowotworowej i przeciwdziałającej chorobom cywilizacyjnym.

Borówka to prawdziwa witaminowa bomba. W jej składzie znajdziemy:

witaminy A, B, C, E oraz PP,

cynk,

potas,

selen,

miedź,

magnez,

żelazo,

wapń,

bardzo dużą ilość antyoksydantów.

Naukowcy udowodnili, że borówka amerykańska zawiera duże ilości hormonu roślinnego, który blokuje działanie enzymów przyczyniających się do powstawania niektórych nowotworów takich jak np. nowotwór piersi, tarczycy czy wątroby. Zawiera też kwas foliowy, więc powinny po nią sięgać kobiety w ciąży oraz te, które planują potomstwo. Owoc ten wzmacnia także wzrok - stosowany jest w leczeniu takich chorób jak zaćma i zwyrodnienie plamki żółtej. Podczas II wojny światowej borówki podawano pilotom RAF-u w celu zwiększenia ich zdolności do widzenia w nocy. Dziś zaleca się je kierowcom i osobom pracującym przy komputerze. To jednak nie wszystko!

Owoce borówki pomagają w skutecznej redukcji masy ciała, a później w utrzymaniu zdrowej wagi. Obniżają również wysokie ciśnienie, uszczelniają i poprawiają elastyczność naczyń krwionośnych, zwiększają przepuszczalność naczyń włosowatych i pomagają redukować "zły" cholesterol. Badania wykazały, że kobiety, które jadły dużo borówek, miały o 32 proc. niższe ryzyko zawału serca w porównaniu z kobietami, które spożywały je tylko raz w miesiącu lub rzadziej.

Naukowcy udowodnili także, że owoce borówki wpływają na poprawę nastroju, zwiększają koncentrację i są pomocne w leczeniu stanów depresyjnych.

Jednym z najprostszych sposobów na przemycenie borówek do naszej diety jest dorzucenie ich do pysznego ciasta z bananami. Lekkie i zdrowe jest doskonałą propozycją na majówkowy deser.

Borówkowe ciasto idealne na majówkę

Składniki:

trzy bardzo dojrzałe banany (im ciemniejsze, tym słodsze będzie ciasto),

dwa jajka,

75-100 g rozpuszczonego i ostudzonego masła lub oleju

100 g cukru - białego, brązowego lub innego słodzika,

200 g mąki pszennej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej,

1 łyżeczka cynamonu,

szczypta soli,

200 g borówek amerykańskich świeżych.

Przygotowanie:

1. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza (góra-dół). Wyłóż keksówkę papierem do pieczenia lub posmaruj masłem i oprósz mąką.

2. Obierz i rozgnieć banany widelcem na papkę. Dodaj do nich jajka, rozpuszczone masło oraz cukier. Wymieszaj dokładnie.

3. Do drugiej miski wsyp mąkę, proszek do pieczenia, sodę, sól i cynamon. Całość dokładnie wymieszaj.

4. Wlej mokre składniki do suchych i wymieszaj je do połączenia. Do ciasta wsyp borówki i delikatnie wymieszaj. Kilka odłóż, by położyć je na wierzch ciasta.

5. Przelej masę do keksówki i piecz przez ok. 45-55 minut do tzw. "suchego patyczka". Po upieczeniu ostudź na kratce.

Smacznego!

