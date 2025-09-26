Spis treści: Jesienne wypieki na ponure dni Najlepsze cynamonki - przepis krok po kroku

Jesienne wypieki na ponure dni

Jesień to magiczna pora roku, zachwycająca barwnymi, mieniącymi się w słońcu liśćmi. Bywa jednak kapryśna i ponura, a wtedy na pomoc przychodzą jesienni "umilacze". Należą do nich między innymi aromatyczne, rozgrzewające potrawy przygotowane z sezonowych warzyw, jak również pyszne desery. Jednym z tych najbardziej uwielbianych są cynamonowe bułeczki, których zapach rozchodzi się po całym domu, wprawiając w iście jesienny nastrój. Ten przysmak to jeden z najprostszych i najsmaczniejszych deserów na jesień. Ich przygotowanie nikomu nie powinno sprawić trudności. Jak zrobić pulchne i mięciutkie bułeczki z cynamonową nutą?

Najlepsze cynamonki - przepis krok po kroku

Cynamonki możesz zjeść na pierwsze czy drugie śniadanie i zabrać ze sobą do pracy lub szkoły. Wszystkie składniki są łatwo dostępne, a większość z nich z pewnością masz już w swojej kuchni. Najlepiej smakują jeszcze ciepłe, gdy polewa delikatnie się rozpływa. Aby ciasto była wyjątkowo puszyste i dobrze wyrośnięte, należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Oto czego będziesz potrzebować do przygotowania cynamonowych bułeczek.

Ciasto na cynamonki robi się bardzo prosto, jednak musisz dać mu czas, aby nabrało odpowiedniej objętości 123RF/PICSEL

Składniki Ciasto 180 g mleka

20 g cukru

20 g świeżych drożdży

320 g mąki pszennej

40 g masła

1 jajo

1/4 łyżeczki soli Nadzienie 30 g masła, rozpuszczonego

50 g cukru

1 spora łyżka sproszkowanego cynamonu Polewa 20 g masła, rozpuszczonego

10 g mleka, podgrzanego

70 g cukru pudru

150 g serka śmietankowego, np. Philadelphia

Sposób przygotowania:

1. Zaczyn na ciasto: w miseczce połącz delikatnie podgrzane mleko wraz z drożdżami, cukrem i 20 g mąki. Wymieszaj dokładnie i odstaw do wyrośnięcia na około 15-20 minut.

2. Połącz 300 g mąki z masłem, jajkiem, solą i gotowym zaczynem za pomocą dłoni lub robota kuchennego, wyrabiaj około 10 minut, aż wszystkie składniki idealnie się połączą. Gdy ciasto będzie sprężyste i gładkie, przykryj je ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na minimum 30 minut.

3. Nadzienie: Rozpuść w rondelku masło, a w małej miseczce połącz cukier i cynamon.

4. Blaszkę o wymiarach mniej więcej 18×24 cm wyłóż papierem do pieczenia.

5. Na oprószony mąką blat wyłóż wyrośnięte ciasto drożdżowe i posyp niewielką ilością mąki, a następnie delikatnie rozwałkuj w prostokąt o wymiarze 15×30 cm. Na ciasto wylej rozpuszczone masło i rozprowadź łyżką na całości. Potem posyp równomiernie cukrem z cynamonem.

6. Zwijaj ciasto, zaczynając od krótszego boku, tak aby uzyskać wałek, który następnie pokrój na 6 części. Bułeczki umieść we wcześniej przygotowanej blaszce, odstaw do wyrośnięcia na 15 min.

7. Rozgrzej piekarnik na temperaturę 180 st. C., a następnie wstaw do niego bułeczki i piecz około 20-25 minut - bułeczki powinny być zarumienione.

8. Po wyjęciu z piekarnika odstaw je do przestudzenia.

9. Polewa: do miski przełóż rozpuszczone masło, ciepłe mleko i cukier puder - połącz wszystko razem mikserem. Dodaj serek śmietankowy i ponownie zmiksuj.

10. Powstałą polewą posmaruj bułeczki po ostygnięciu lub gdy są jeszcze delikatnie ciepłe.

Smacznego!

