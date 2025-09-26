Najlepsze cynamonki z kremową polewą. Pachną i smakują obłędnie

Jeśli zastanawiasz się, co słodkiego możesz przygotować do kawy na jesienny poranek lub popołudnie, cynamonki będą strzałem w dziesiątkę. Te mięciutkie, pyszne bułeczki umilą każdy, nawet najbardziej ponury dzień. Ich przygotowanie jest naprawdę bardzo proste i nie zajmie zbyt wiele czasu.

Cynamonowe bułeczki najlepiej smakują jeszcze ciepłe
Cynamonowe bułeczki najlepiej smakują jeszcze ciepłe123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jesienne wypieki na ponure dni
  2. Najlepsze cynamonki - przepis krok po kroku

Jesienne wypieki na ponure dni

Jesień to magiczna pora roku, zachwycająca barwnymi, mieniącymi się w słońcu liśćmi. Bywa jednak kapryśna i ponura, a wtedy na pomoc przychodzą jesienni "umilacze". Należą do nich między innymi aromatyczne, rozgrzewające potrawy przygotowane z sezonowych warzyw, jak również pyszne desery. Jednym z tych najbardziej uwielbianych są cynamonowe bułeczki, których zapach rozchodzi się po całym domu, wprawiając w iście jesienny nastrój. Ten przysmak to jeden z najprostszych i najsmaczniejszych deserów na jesień. Ich przygotowanie nikomu nie powinno sprawić trudności. Jak zrobić pulchne i mięciutkie bułeczki z cynamonową nutą?

Najlepsze cynamonki - przepis krok po kroku

Cynamonki możesz zjeść na pierwsze czy drugie śniadanie i zabrać ze sobą do pracy lub szkoły. Wszystkie składniki są łatwo dostępne, a większość z nich z pewnością masz już w swojej kuchni. Najlepiej smakują jeszcze ciepłe, gdy polewa delikatnie się rozpływa. Aby ciasto była wyjątkowo puszyste i dobrze wyrośnięte, należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Oto czego będziesz potrzebować do przygotowania cynamonowych bułeczek.

Świeżo upieczone bułeczki cynamonowe pokryte lukrem, ułożone równo w ceramicznej brytfannie, o apetycznym złotobrązowym kolorze.
Ciasto na cynamonki robi się bardzo prosto, jednak musisz dać mu czas, aby nabrało odpowiedniej objętości 123RF/PICSEL

Składniki

Ciasto

  • 180 g mleka
  • 20 g cukru
  • 20 g świeżych drożdży
  • 320 g mąki pszennej
  • 40 g masła
  • 1 jajo
  • 1/4 łyżeczki soli

Nadzienie

  • 30 g masła, rozpuszczonego
  • 50 g cukru
  • 1 spora łyżka sproszkowanego cynamonu

Polewa

  • 20 g masła, rozpuszczonego
  • 10 g mleka, podgrzanego
  • 70 g cukru pudru
  • 150 g serka śmietankowego, np. Philadelphia

Sposób przygotowania:

1. Zaczyn na ciasto: w miseczce połącz delikatnie podgrzane mleko wraz z drożdżami, cukrem i 20 g mąki. Wymieszaj dokładnie i odstaw do wyrośnięcia na około 15-20 minut.

2. Połącz 300 g mąki z masłem, jajkiem, solą i gotowym zaczynem za pomocą dłoni lub robota kuchennego, wyrabiaj około 10 minut, aż wszystkie składniki idealnie się połączą. Gdy ciasto będzie sprężyste i gładkie, przykryj je ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na minimum 30 minut.

3. Nadzienie: Rozpuść w rondelku masło, a w małej miseczce połącz cukier i cynamon.

4. Blaszkę o wymiarach mniej więcej 18×24 cm wyłóż papierem do pieczenia.

5. Na oprószony mąką blat wyłóż wyrośnięte ciasto drożdżowe i posyp niewielką ilością mąki, a następnie delikatnie rozwałkuj w prostokąt o wymiarze 15×30 cm. Na ciasto wylej rozpuszczone masło i rozprowadź łyżką na całości. Potem posyp równomiernie cukrem z cynamonem.

6. Zwijaj ciasto, zaczynając od krótszego boku, tak aby uzyskać wałek, który następnie pokrój na 6 części. Bułeczki umieść we wcześniej przygotowanej blaszce, odstaw do wyrośnięcia na 15 min.

7. Rozgrzej piekarnik na temperaturę 180 st. C., a następnie wstaw do niego bułeczki i piecz około 20-25 minut - bułeczki powinny być zarumienione.

8. Po wyjęciu z piekarnika odstaw je do przestudzenia.

9. Polewa: do miski przełóż rozpuszczone masło, ciepłe mleko i cukier puder - połącz wszystko razem mikserem. Dodaj serek śmietankowy i ponownie zmiksuj.

10. Powstałą polewą posmaruj bułeczki po ostygnięciu lub gdy są jeszcze delikatnie ciepłe.

Smacznego!

