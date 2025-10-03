Najlepsze dyniowe babeczki bez cukru. Rozpływają się w ustach

Sezon na dynie w pełni. Jeśli szukasz smacznego przepisu na coś słodkiego, a zarazem zdrowego, koniecznie wykorzystaj to genialne warzywo. Dynie, dzięki temu że są delikatnie słodkawe w smaku, idealnie nadają się do wypieków. Przedstawiamy przepis na dyniowe babeczki bez cukru. Dzieci je pokochają!

Dyniowe babeczki sprawdzą się jako zdrowa, słodka przekąska
Dyniowe babeczki sprawdzą się jako zdrowa, słodka przekąskaTaskova Irina123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego warto wykorzystywać dynię w kuchni?
  2. Babeczki dyniowe bez cukru - przepis krok po kroku

Dlaczego warto wykorzystywać dynię w kuchni?

Jesienią w wielu polskich domach, pierwsze skrzypce podczas przyrządzania posiłków gra dynia. To niezwykle pożywne warzywo można wykorzystać w kuchni na wiele sposobów. Wyczarujesz z niego przepyszną zupę krem, dodasz do sycącej zapiekanki, makaronu lub ryżu, a nawet upieczesz dyniowy sernik, kruche ciasto czy babeczki. Dynie uwielbiają nie tylko dorośli, ale również dzieci - z uwagi na delikatny, lekko słodki smak, idealnie sprawdzi się do wypieków bez cukru. Zamiast sięgać po gotowe, nafaszerowane chemią słodycze, poświęć chwile na przygotowanie pysznych i aromatycznych muffinek dyniowych. Ta zdrowa przekąska znika w mgnieniu oka.

Upieczone babeczki o złocisto-brązowej barwie z kremowym nadzieniem, umieszczone w czerwonych papierowych foremkach, ułożone ciasno obok siebie.
Z dyni wyczarujesz mnóstwo słodkich smakołyków. Korzystaj, póki trwa sezon na te warzywa123RF/PICSEL

Babeczki dyniowe bez cukru - przepis krok po kroku

Składniki

  • Puree z upieczonej dyni – 300 g
  • Mąka orkiszowa jasna lub pszenna – 350 g
  • Jaja – 2 sztuki
  • Proszek do pieczenia – 2 łyżeczki
  • Cynamon – 1 łyżeczka
  • Masło – 150 g
  • Mleko – 60 ml
  • 2 mocno dojrzałe banany
  • Opcjonalnie ksylitol – około 50 g

Sposób przygotowania:

  1. Dynię obierz, usuń pestki, pokrój w plastry i upiecz w piekarniku (190 st. C, 30 min). Pozostaw do ostudzenia.
  2. Banany oraz dynię rozgnieć widelcem lub zblenduj, dodaj do nich roztopione masło, mleko i jaja.
  3. Mąkę wymieszaj z ksylitolem, cynamonem, proszkiem do pieczenia.
  4. Mokre składniki połącz z suchymi.
  5. Ciastek napełniaj silikonowe lub papierowe papilotki i piec w piekarniku nagrzanym do 190 stopni około 25 minut.

Smacznego!

