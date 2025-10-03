Najlepsze dyniowe babeczki bez cukru. Rozpływają się w ustach
Sezon na dynie w pełni. Jeśli szukasz smacznego przepisu na coś słodkiego, a zarazem zdrowego, koniecznie wykorzystaj to genialne warzywo. Dynie, dzięki temu że są delikatnie słodkawe w smaku, idealnie nadają się do wypieków. Przedstawiamy przepis na dyniowe babeczki bez cukru. Dzieci je pokochają!
Spis treści:
- Dlaczego warto wykorzystywać dynię w kuchni?
- Babeczki dyniowe bez cukru - przepis krok po kroku
Dlaczego warto wykorzystywać dynię w kuchni?
Jesienią w wielu polskich domach, pierwsze skrzypce podczas przyrządzania posiłków gra dynia. To niezwykle pożywne warzywo można wykorzystać w kuchni na wiele sposobów. Wyczarujesz z niego przepyszną zupę krem, dodasz do sycącej zapiekanki, makaronu lub ryżu, a nawet upieczesz dyniowy sernik, kruche ciasto czy babeczki. Dynie uwielbiają nie tylko dorośli, ale również dzieci - z uwagi na delikatny, lekko słodki smak, idealnie sprawdzi się do wypieków bez cukru. Zamiast sięgać po gotowe, nafaszerowane chemią słodycze, poświęć chwile na przygotowanie pysznych i aromatycznych muffinek dyniowych. Ta zdrowa przekąska znika w mgnieniu oka.
Babeczki dyniowe bez cukru - przepis krok po kroku
Składniki
- Puree z upieczonej dyni – 300 g
- Mąka orkiszowa jasna lub pszenna – 350 g
- Jaja – 2 sztuki
- Proszek do pieczenia – 2 łyżeczki
- Cynamon – 1 łyżeczka
- Masło – 150 g
- Mleko – 60 ml
- 2 mocno dojrzałe banany
- Opcjonalnie ksylitol – około 50 g
Sposób przygotowania:
- Dynię obierz, usuń pestki, pokrój w plastry i upiecz w piekarniku (190 st. C, 30 min). Pozostaw do ostudzenia.
- Banany oraz dynię rozgnieć widelcem lub zblenduj, dodaj do nich roztopione masło, mleko i jaja.
- Mąkę wymieszaj z ksylitolem, cynamonem, proszkiem do pieczenia.
- Mokre składniki połącz z suchymi.
- Ciastek napełniaj silikonowe lub papierowe papilotki i piec w piekarniku nagrzanym do 190 stopni około 25 minut.
Smacznego!