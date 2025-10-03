Jesienią w wielu polskich domach, pierwsze skrzypce podczas przyrządzania posiłków gra dynia. To niezwykle pożywne warzywo można wykorzystać w kuchni na wiele sposobów. Wyczarujesz z niego przepyszną zupę krem, dodasz do sycącej zapiekanki, makaronu lub ryżu, a nawet upieczesz dyniowy sernik, kruche ciasto czy babeczki. Dynie uwielbiają nie tylko dorośli, ale również dzieci - z uwagi na delikatny, lekko słodki smak, idealnie sprawdzi się do wypieków bez cukru. Zamiast sięgać po gotowe, nafaszerowane chemią słodycze, poświęć chwile na przygotowanie pysznych i aromatycznych muffinek dyniowych. Ta zdrowa przekąska znika w mgnieniu oka.