Dlaczego warto marynować grzyby?

Marynowanie grzybów to świetny sposób na zachowanie ich cennych walorów smakowych i wartości odżywczych. Zamknięte w słoiczku leśne dary, zimą będą doskonale nadawać się do sałatek, dań obiadowych czy przystawek. Zanim zabierzesz się jednak do marynowania, dowiedz się, które grzyby najlepiej się do tego nadają i co do nich dodać, by wszystkim smakowały. Przygotowane zgodnie z przepisem od autorki popularnych, kulinarnych książek kucharskich- siostry Anastazji, będą prawdziwym rarytasem dla domowników i gości.

Jakie grzyby nadają się do marynowania?

Do marynowania najlepiej będą nadawać się borowiki, kurki, podgrzybki, rydze oraz opieńki. Ważne jest, aby były świeże, jędrne, zdrowe i starannie oczyszczone. Stare, uszkodzone grzyby należy odrzucić, bo mogą popsuć smak przetworów.

Przepis na grzyby marynowane od siostry Anastazji. Kluczowy jeden składnik

Siostra Anastazja doskonale wie, co dodać do marynowania grzybów, aby były jeszcze smaczniejsze i wyraziste w smaku. Jej sekretnym składnikiem, o którym nigdy nie zapomina podczas przygotowywania tych przetworów jest cynamon. Ta przyprawa nadaje im głębię aromatu i subtelną nutę słodyczy, dzięki czemu w mig znikają ze stołu. Jak zatem zamarynować grzyby do słoiczków? Przepis jest bardzo prosty.

Składniki Grzyby grzyby leśne – 1 kg

przyprawy - ziele angielskie, pieprz, liść laurowy Zalewa 1 litr wody na gotowanie

500 ml wody na marynowanie

Ocet 10 % - 250 ml

Sól – 2 łyżki na 1 litr

cukier – 4 łyżki

kora cynamonowa

Sposób przygotowania:

Grzyby dobrze umyj pod bieżąco wodą, oczyść. Obgotuj przez 10 min w osolonej wodzie. Grzyby wyjmij łyżką cedzakową, osusz. W garnku wymieszaj pół litra wody, cukier i sól. Dodaj tez liście laurowe, ziele angielskie i odrobinę kory cynamonu. Gdy zalewa zacznie się gotować, dodaj ocet i gotuj przez kolejne 10 min. Grzybki przekładaj do czystych, wyparzonych słoików i uzupełniaj zalewą, pozostawiając miejsce pod wieczkiem. Dobrze zakręć i pasteryzuj przez 15 min. Gotowe słoiczki z grzybami przenieś do chłodnego, ciemnego miejsca.

